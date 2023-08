Das bringt der Mittwoch bei der Leichtathletik-WM

Aus deutscher Sicht sind zur Halbzeit der Leichtathletik-WM alle Augen auf einen Hürdenläufer gerichtet. Joshua Abuaku ist im Finale dabei.

Joshua Abuaku ist am fünften Wettkampftag der Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest als einziger deutscher Teilnehmer in einem Finale dabei. Über 400 Meter Hürden hatte es nur Harald Schmid 1983 und 1987 in die Endläufe geschafft. Insgesamt gibt es vier Entscheidungen.

Stabhochsprung, Frauen (19.30 Uhr): Olympiasiegerin und Titelverteidigerin Katie Moon aus den USA, früher bekannt unter ihrem Mädchennamen Nageotte, ist die Favoritin. Die Australierin Nina Kennedy und Europameisterin Wilma Murto aus Finnland gehören zu den Herausforderinnen, vielleicht auch die Amerikanerin Sandi Morris. Die deutsche Starterin Anjuli Knäsche schied in der Qualifikation aus.

Ingebrigsten Favorit über 1500 Meter

1500 Meter, Männer (21.15 Uhr): Norwegens Olympiasieger Jakob Ingebrigtsen ist wieder der Läufer, den es zu schlagen gilt. Im Vorjahr gelang dies überraschend dem Briten Jake Wightman, er fehlt diesmal verletzt. Für den deutschen Teilnehmer Amos Bartelsmeyer war in einem stark besetzen Vorlauf unter anderem gegen Ingebrigtsen Schluss.

400 Meter, Frauen (21.35 Uhr): Es fehlen einige große Namen: Shaunae Miller-Uibo schied nach ihrer Babypause im Vorlauf aus, Sydney McLaughlin-Levrone hat für die WM abgesagt. Die Polin Natalia Kaczmarek als schnellste Läuferin des Halbfinales oder auch die Olympia- und WM-Zweite Marileidy Paulino aus der Dominikanischen Republik rechnen sich Chancen aus.

400 Meter Hürden, Männer (21.50 Uhr): Joshua Abuaku ist nun neben Harald Schmid der einzige Deutsche, der in ein Finale über die Stadionrunde mit Hürden gelaufen ist. Das allein ist schon ein großer Erfolg. Die Medaillen dürften andere holen, allen voran der bei der WM im Vorjahr nicht fitte Olympiasieger, zweimalige Weltmeister und Weltrekordler Karsten Warholm aus Norwegen und der Amerikaner Rai Benjamin.

(dpa)