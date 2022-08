Klippenspringerin Bader führt bei Europameisterschaften

Klippenspringerin Anna Bader liegt bei den Europameisterschaften in Rom nach den ersten beiden von vier Sprüngen in Führung.

Die 38-Jährige erhielt im Foro Italico 157,80 Punkte. Auf Rang zwei befindet sich in Iris Schmidbauer ebenfalls eine deutsche Sportlerin. Die 27-Jährige hat 152,70 Zähler. Beim Klippenspringen, das beim Weltverband offiziell High Diving heißt, springen die Athletinnen in der italienischen Hauptstadt aus 20 Metern Höhe in einen Pool. Die Medaillenentscheidung bei den Frauen fällt an diesem Freitag.

Bei den Männer liegt der deutsche Starter Manuel Halbish mit 63,00 Punkten nach einem Sprung aus 27 Metern Höhe auf dem elften Platz. Dort wird der Wettkampf ebenfalls am Freitag fortgesetzt, die Entscheidung fällt aber erst am Samstag.

(dpa)