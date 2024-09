Radsport-Verband nominiert Frauen-Team für WM

Bis auf das Männer-Team hat der Bund Deutscher Radfahrer sein Aufgebot für die Weltmeisterschaften in Zürich bekanntgegeben. Die Olympia-Starterinnen Liane Lippert, Franziska Koch und Antonia Niedermaier führen das sechsköpfige Aufgebot für das Straßenrennen am 28. September an. Das Trio wird zudem in der Mixed-Staffel am 25. September eingesetzt, Koch und Niedermaier starten noch im Einzelzeitfahren am 22. September.

Das Aufgebot der Männer für die vom 21. bis 29. September währenden Titelkämpfe soll zu Beginn der kommenden Woche veröffentlicht werden. Der schwierige Parcours käme Fahrern wie Maximilian Schachmann und dem jüngst bei der Spanien-Rundfahrt auf Platz sieben gefahrenen Florian Lipowitz entgegen.

Neben dem Frauen-Team wurden heute die Aufgebote der Juniorinnen und Junioren sowie der U23-Männer festgelegt. In der U23-Klasse ist der BDR mit starken Klassiker-Fahrern wie Emil Herzog und Tim Torn Teutenberg vertreten.