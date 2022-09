Spieltag der Premier League wird nach Tod der Queen wohl abgesagt

Das öffentliche Leben soll in Großbritannien nach dem Tod von Queen Elizabeth II. größtenteils heruntergefahren werden. Das betrifft auch den Sport.

Der Tod von Queen Elizabeth II. hat Großbritannien erschüttert, auf der Insel herrscht Ausnahmezustand. In den Tagen der Trauer soll das öffentliche Leben weitgehend ruhen, was auch den Sport betrifft. Der Ball soll am Wochenende nicht rollen.

Tod der Queen: Premier-League-Spieltag vor Absage

Englische Medien berichten übereinstimmend, dass die Spiele der Premier League am Wochenende nicht stattfinden sollen. Laut der Daily Mail verhandelt derzeit das 'Department for Digital, Culture, Media and Sport' mit Verantwortlichen der höchsten englischen Spielklasse im Fußball über eine Verschiebung des 7. Spieltags.

Ein offizielles Mandat der Regierung gibt es zu einer Absage noch nicht, daher müssen die einzelnen Sportvereine darüber entscheiden, ob Sportveranstaltungen am Wochenende stattfinden sollen.

Video: dpa

Zu Ehren von Queen Elizabeth II.: 10 Tage Trauer in Großbritannien

Sportveranstaltungen dürften nicht in die kommenden Tage passen, da das öffentliche Leben in Großbritannien zu großen Teilen zum Stillstand kommen wird. Im Vereinigten Königreich wird es zu Ehren der Queen und ihrer 70 Jahre währenden Regentschaft eine offizielle Trauerzeit von zehn Tagen geben. Ist ist davon auszugehen, dass der Spielbetrieb der liebsten britischen Sportarten, wie Fußball, Kricket und Rugby, am Wochenende zum Erliegen kommt.

Nachdem die Nachricht des Todes der Queen die Runde machte, wurde am Donnerstag bereits die BMW PGA Championship in Wentworth, ein großes Golf-Turnier, "bis auf Weiteres" ausgesetzt. Am Freitag wird auf der Golfanlage und auch der Übungsanlage kein Ball geschlagen werden, wie die Organisatoren des Turniers in der Folge bekanntgaben.

Das Spiel von Manchester United gegen Real Sociedad in der Europa League fand am Donnerstagabend hingegen statt. Die Flaggen im legendären Old Trafford in Manchester wehten dabei auf Halbmast, vor dem Anpfiff der Partie wurde eine Schweigeminute für die Queen abgehalten. Die Spieler von Manchester United und Real Sociedad spielen beim 1:0-Sieg der Spanier mit Trauerflor.

Lesen Sie dazu auch

Premier League gedenkt der Queen

Die Premier League hat bereits eine offizielle Beileidserklärung veröffentlicht. Alle Beteiligten an der Fußball-Liga seien "tief betrübt" über "das Ableben Ihrer Majestät der Königin, Elizabeth II.": "Unsere Gedanken und unser Beileid sind bei der königlichen Familie und allen Menschen auf der ganzen Welt, die um Ihre Majestät trauern".

Eine Entscheidung über die Absage des Spieltags in der Premier League ist für den Freitag zu erwarten. Am Samstagmittag würde der Spielbetrieb planmäßig fortgesetzt.