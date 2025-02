Partymarathon für Basketball-Pokalsieger des MBC

Nach dem völlig unerwarteten Pokalsieg haben sich die Basketballer des Syntainics MBC in einen langen Party-Marathon gestürzt. Im Anschluss an das 97:87 gegen die Bamberg Baskets im Finale und die emotionale Siegerehrung in der Stadthalle Weißenfels feierte der Cup-Gewinner um Trainer Jānis Gailītis und MVP Michael Devoe zunächst mit den Fans in Weißenfels.

Danach machte sich der MBC-Tross auf nach Halle an der Saale, um in einem Nachtclub den größten Erfolg seit dem Triumph im Europe Cup vor 21 Jahren ausgiebig weiterzufeiern. «Heute Abend wird es wild», kündigte Akeem Vargas im MDR an.

«Das ist unglaublich. Die gesamte Basketball-Region in den neuen Bundesländern kann stolz darauf sein», sagte MBC-Macher Martin Geissler. «2004 war der MBC schon mal tot, dann haben wir den MBC zusammen wieder aufgebaut.»

Empfang im Rathaus

Nach einer langen Partynacht steht dann an diesem Montag ein weiterer Höhepunkt an. Um 16.00 Uhr werden die Pokalsieger vom Weißenfelser Oberbürgermeister Martin Papke (CDU) empfangen. Danach wird sich das Team auf dem Rathausbalkon den Fans präsentieren.

Wegen des anstehenden Länderspielfensters können sich die Spieler danach erst einmal erholen. Danach hat der MBC auch noch spielfrei. Das nächste Bundesligaspiel findet erst wieder am 9. März gegen Würzburg statt.