Die BMW Open in München bereiten den Topstars gute Laune

Diesen Termin hatte Alexander Zverev ganz vergessen. Sein Arbeitstag am Montag hatte länger gedauert als erwartet. Weil die ersten beiden Partien des Tages jeweils über drei Sätze gingen. Bis der deutsche Tennisstar an der Reihe war, dauerte es also. Um kurz nach halb sieben war Zverev endlich fertig, er hatte sein Auftaktmatch der BMW Open in München souverän gegen Alexandre Muller gewonnen. Seine Lebensgefährtin Sophia Thomalla hatte in Reihe eins mitgefiebert. Danach sollte es gemeinsam auf die Spielerparty gehen.

Daran hatte Zverev gar nicht mehr gedacht. Zu sehr war er auf sein erstes Match fokussiert gewesen. Zumindest sei die Laune nun gut, sagte er lachend. Das war in den vergangenen Jahren in München nicht immer der Fall, nachdem er oftmals frühzeitig ausgeschieden war. Diesmal aber gelang ihm der Start. „Das war ein gutes Match von mir und ein guter Schritt in die richtige Richtung“, sagte Zverev, als er kurz vor 20 Uhr am Montag bei der Pressekonferenz saß. Er wirkte aufgeräumt und deutlich optimistischer als zuletzt. „Ich fand, heute war alles in Ordnung. Ich hoffe, dass ich am Mittwoch einen weiteren Schritt machen kann“, fügte der 27-Jährige an.

Bei seinem zweiten Auftritt trifft Zverev wieder im dritten Match des Tages auf Daniel Altmaier aus Kempen. Für Zverev wird es weiterhin darum gehen, sich ein gutes Gefühl auf dem Sandplatz zu holen. Ganz klar liege der Fokus auf der Vorbereitung für die French Open in Paris im Mai. Ein Turniersieg in München würde ihm auf diesem Weg helfen.

Zverev möchte mit Kohlschreiber gleichziehen

Mit bislang drei Erfolgen ist Philipp Kohlschreiber Rekordsieger auf der Anlage von Iphitos München. Zverev könnte am Sonntag gleichziehen, wenn an seinem 28. Geburtstag das Finale stattfindet. Bis dahin aber braucht es noch viel Arbeit. Zverev weiß das, freute sich aber vornehmlich darüber, dass seine Form aufsteigend ist.

Sein härtester Konkurrent in München könnte Ben Shelton aus den USA werden. Der 22-Jährige hatte sich am Montag zu einem Drei-Satz-Sieg gequält. Shelton feierte seinen Erfolg mit einer Jubelgeste, die stark an Bayerns Fußballer Michael Olise erinnerte. Er hielt sich einen Finger an den Kopf, den anderen vor den Mund. Ganz wie Olise. Er sei ein großer Fan dieses Kickers, sagte Shelton hinterher. Umso mehr habe er sich gefreut, erstmals in der Münchner Arena am Samstag beim Spiel gegen Dortmund gewesen zu sein.

Engel verliert sein erstes Spiel deutlich

Die Atmosphäre habe ihn beeindruckt, so Shelton. „Es war mein erstes Bundesliga-Spiel. Um ehrlich zu sein, war es das erste professionelle Fußballspiel überhaupt, das ich in Europa gesehen habe“, so der US-Amerikaner. Sonst habe er sein Hotelzimmer in den ersten Tagen des Turniers kaum verlassen. „Der Besuch beim Bayern-Spiel war genug Stimulation“, sagte der 22-Jährige. Mindestens einmal aber wolle er noch zum Essen gehen – vermutlich irgendwo ein Schnitzel. Was US-Amerikaner eben für typisch bayerisch halten.

Deutschlands große Tennishoffnung erlebte dagegen ein ernüchterndes erstes Mal in München. Justin Engel verlor gegen den Ungarn Fabian Marozsan mit 4:6 und 1:6. Der 17-Jährige hatte eine Wildcard für das Turnier erhalten. Weil ihn Turnierdirektor Patrik Kühnen für die größte Perspektivhoffnung im deutschen Männertennis hält. Am Dienstag konnte Engel das auf dem zweitgrößten Platz der Münchner Anlage nicht beweisen. Im ersten Durchgang hielt er bis zum 4:4 noch gut mit, im Anschluss zog der Ungar davon. Titelverteidiger Jan-Lennard Struff ist ebenfalls bereits ausgeschieden, er verlor gegen Francisco Cerundolo mit 0:6, 2:6.