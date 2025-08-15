Torwart-Rotation in großem Stil

Womöglich war ein bisschen Genugtuung dabei. Zumindest kurzzeitig. Gianluigi Donnarumma war in der vergangenen Fußballsaison kein unwesentlicher Faktor beim Champions-League-Gewinn von Paris St. Germain. Weil der 26-Jährige ein überdurchschnittlicher Torwart ist – was zumindest das Verhindern von Gegentoren betrifft. Da allerdings mehr und mehr Trainer sehen wollen, dass ihr Torhüter eine Begabung für den filigranen Umgang mit dem Ball hat, ergab sich für Donnarumma eine unerwartete Situation.

Aussortiert – und das vor dem europäischen Supercup-Finale am Mittwochabend gegen Tottenham. Weil Trainer Luis Enrique einen anderen Spielertypen im Tor sehen möchte. Einen wie Lucas Chevalier, den Paris für 40 Millionen Euro aus Lille verpflichtete und der beim Spielaufbau mehr Einfluss haben soll als Donnarumma.

Dieser Chevalier also stand sogleich in der Startelf, während Donnarumma die Partie in Udine aus der Ferne verfolgen musste. „Leider hat jemand entschieden, dass ich nicht länger Teil der Gruppe sein und zum Erfolg der Mannschaft beitragen kann. Ich bin enttäuscht und entmutigt“, schrieb der italienische Nationalspieler in den sozialen Medien.

Chevalier patzt beim zweiten Treffer von Tottenham

Immerhin tat ihm Chevalier gleich mal den Gefallen, beim Gegentor zum 0:2 zu patzen, am Ende aber erwies sich der Neue als Held im Elfmeterschießen gegen den Europa-League-Sieger aus England. Donnarummas kurze Genugtuung war also gleich wieder vorbei. Paris feierte den ersten Titel der neuen Saison, während sich Donnarumma in die Riege der unerwünschten Torhüter einreihte. Das war vor ihm bereits Marc-André ter Stegen passiert.

Marc-André ter Stegen soll jetzt doch beim FC Barcelona bleiben.

Der deutsche Nationaltorwart durchlebt beim FC Barcelona schwierige Zeiten. Weil er zum einen am Rücken verletzt ist und mehrere Monate fehlt. Weil ihm zum anderen aber auch signalisiert wurde, dass seine Bedeutung eine andere als zuletzt sein würde. Trainer Hansi Flick sieht ihn nicht mehr als Stammkraft, sogar der Status als Nummer zwei ist gefährdet.

Zwischenzeitlich war sogar ein Disziplinarverfahren gegen ihn eingeleitet worden, da er sich nach seiner Rückenoperation gewehrt hatte, dass der Bericht zu seinem medizinischen Zustand an die spanische Liga geschickt wird. Nach Gesprächen aber willigte ter Stegen ein, er ist jetzt auch wieder Kapitän.

Am Freitag betonte Flick sogar, dass ter Stegen nun doch in Barcelona bleiben solle. „Das Wichtigste ist, dass wir gemeinsam darüber sprechen und er wieder auf seinem hohen Niveau spielen kann. Er muss sich erholen und zurückkommen“, sagte der Trainer vor dem Liga-Start bei RCD Mallorca. Es gehe darum, „dass er der Mannschaft helfen kann, wir stehen hinter ihm“, so Flick.

Donnarumma wird sich einen Verbleib in Paris dagegen nicht vorstellen können. Der italienische Nationaltorwart soll bereits einen neuen Klub gefunden haben. Manchester City zeigt offenbar Interesse, Gespräche zwischen Trainer Pep Guardiola und Donnarumma sollen sehr zielführend sein. Sogar über das Gehalt soll es schon Einigkeit geben.

Kevin Trapp zieht es aus Frankfurt weg

Dass der englische Topklub überhaupt interessiert ist, liegt an der ungewissen Zukunft von Ederson. Der Brasilianer soll auf der Wunschliste von Galatasaray Istanbul stehen. Donnarumma könnte sein Nachfolger werden. Torwart-Rotation auf vielen Ebenen also.

Bei Eintracht Frankfurt scheint der Verbleib von Kevin Trapp nicht gesichert. Der 35-Jährige könnte sich zeitnah Paris FC anschließen, wohl auch, weil ihm mitgeteilt wurde, dass nach der verletzungsbedingten Pause von Kaua Santos sein Posten als Nummer eins stark gefährdet sei. Trapps Vertrag läuft ohnehin in einem Jahr aus, die Eintracht bekäme so in diesem Sommer noch eine Ablösesumme. Von einer Million Euro ist die Rede.

Geht Trapp, könnte Bremens Michael Zetterer in Frankfurt folgen. Der 30-Jährige war erst vor kurzem als Nummer eins bei Werder bestätigt worden. Viel Unruhe also auf dem Posten zwischen den Pfosten.