Tottenham Hotspur – Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV und Stream: Übertragung, Termin und Uhrzeit

Die Europa League ist ein internationaler Vereinsfußballwettbewerb, der von der UEFA jährlich ausgerichtet wird. Sie ist nach der Champions League der bedeutendste Wettbewerb für europäische Klubs und bietet eine Bühne für Teams, die sich über nationale Ligen oder Pokale qualifizieren – oft auch für jene, die die Champions League nur knapp verpasst haben.

In der Saison 2024/25 wurde das Turnier in ein neues Format überführt. Statt einer traditionellen Gruppenphase treten alle 36 teilnehmenden Mannschaften in einer Liga gegeneinander an. Jedes Team bestreitet acht Partien – je vier zu Hause und vier auswärts – gegen wechselnde Gegner. Die besten acht Teams sichern sich einen direkten Platz im Achtelfinale. Mannschaften, die auf den Plätzen 9 bis 24 landen, müssen in einer Play-off-Runde um die verbleibenden Plätze kämpfen. Ab dem Achtelfinale wird das Turnier dann im K.-o.-Modus fortgesetzt. Der Sieger des Wettbewerbs erhält automatisch einen Platz in der Gruppenphase der Champions League der darauffolgenden Saison.

Aus Deutschland hatten sich Eintracht Frankfurt und die TSG Hoffenheim für die Europa League qualifiziert, Hoffenheim ist aber mittlerweile raus. Der Verein lieferte in der Europa League 2024/25 eine durchwachsene Saison. Er schied in der Gruppenphase aus und belegte den 27. Platz. Das letzte Spiel war zwar ein spannender 4:3-Sieg gegen Anderlecht am 30. Januar 2025, aber für die Playoffs hat es nicht gereicht.

Die Eintracht hingegen hat in der Europa League 24/25 bisher eine beeindruckende Leistung gezeigt. Das Team hat Ajax Amsterdam im Achtelfinale mit einem Gesamtergebnis von 6:2 besiegt. Im Hinspiel gewannen die Frankfurter auswärts 2:1, und im heimischen Rückspiel setzten sie sich souverän mit 4:1 durch. Im Viertelfinale treten sie nun gegen Tottenham Hotspur an.

Wann findet das Spiel zwischen Tottenham Hotspur und Eintracht Frankfurt in der Europa League 24/25 statt? Wie läuft die Übertragung der Partie, und wo kann man das Match live im TV und Stream verfolgen? Wir haben für Sie die Einzelheiten rund um die Übertragung des Spiels.

Tottenham Hotspur gegen Eintracht Frankfurt in der Europa League: Datum, Uhrzeit – wann ist Anstoß?

Laut Spielplan der Europa League 2024/25 findet das Spiel zwischen Tottenham Hotspur und Eintracht Frankfurt am Donnerstag, dem 10. April 2025, statt. Der Anstoß erfolgt um 21 Uhr im Londoner Tottenham Hotspur Stadium. Es bietet annähernd 63.000 Zuschauern Platz und kann unter anderem mit einer eigenen Brauerei und der angeblich längsten Bar Englands aufwarten.

Tottenham Hotspur vs. Eintracht Frankfurt live im Free-TV und Stream: EL-Übertragung im Viertelfinale

Die Übertragungsrechte der EL-Saison 2024/25 liegen bis 2027 exklusiv bei der Mediengruppe RTL Group in Köln. RTL sorgt dafür, dass bestimmte Europa League-Spiele auch im linearen Free-TV zu sehen sind – entweder bei RTL oder Nitro. Die Begegnung zwischen den Londonern und den Frankfurtern können Sie kostenfrei bei RTL verfolgen.

Insgesamt werden sämtliche Partien beim kostenpflichtigen Streaming-Dienst RTL+ angeboten. Ab 5,99 Euro pro Monat kann man die Spiele und anderes dort sehen (Stand: April 2025).

Doch zurück zu dieser Begegnung, die Sie also ohne Griff in den Geldbeutel miterleben dürfen:

Spiel: Tottenham Hotspur – Eintracht Frankfurt, Viertelfinale der Europa League 24/25, Hinspiel

Datum: Donnerstag, 10. April 2025

Uhrzeit: 21 Uhr (Übertragung ab 20.15 Uhr)

Ort: Tottenham Hotspur Stadium, London

Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Pay-TV: ---

Übertragung im Live-Stream: RTL+

Tottenham Hotspur gegen Eintracht Frankfurt in der Europa League: Gesamtbilanz der beiden Teams

Die Männer aus London haben laut fussballdaten.de bisher viermal gegen die Hessen gespielt. Dabei gingen die Engländer zweimal, die Frankfurter einmal als Sieger vom Platz. Einmal gab es demzufolge ein Unentschieden. Das Torverhältnis liegt bei 6:4 zugunsten von Tottenham.