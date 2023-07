11. Etappe: Nächste Chance für die Sprinter

Die Sprinter dürften auf der elften Etappe der 110.

Tour de France auf ihre Kosten kommen.

Nach einem hügeligen Beginn, der bis zur Hälfte der 179,8 Kilometer zwischen Clermont-Ferrand und Moulins drei Anstiege der vierten Kategorie bereithält, wird es in Richtung Ziel deutlich flacher. Die lange Gerade am Ende in Richtung Moulins, die zum ersten Mal als Ausrichter einer Tour-Etappe dabei ist, lädt zu einem Massensprint ein.

Phil Bauhaus wird nach seinem zweiten Platz auf der dritten Etappe und dem dritten Rang einen Tag später den nächsten Angriff auf einen Etappensieg starten.

(dpa)