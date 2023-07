14. Etappe: Mühsames Auf und Ab in den Alpen

Die 14.

Etappe der Tour der France in den Alpen hat es in sich. Auf den 151,8 Kilometern müssen die Radprofis an diesem Samstag gute Beine haben und in einem Auf und Ab fünf mächtige Berge bewältigen.

Nach drei Anstiegen der ersten Kategorie wartet mit einer durchschnittlichen Steigung von satten 8,5 Prozent die Ankunft auf dem Col de la Joux Plane. Danach müssen die Fahrer aufpassen, denn es geht etwa zwölf Kilometer bergab in Richtung des Ziels in Morzine les Portes du Soleil.

Auf dem Teilstück mit mehr als 4000 Höhenmetern könnte eine Ausreißergruppe die besten Karten haben, möglicherweise bekommt der Augsburger Georg Zimmermann dafür Freiheiten.

(dpa)