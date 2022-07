Zeitplan der Tour de France 2022: Etappen und alle Termine

Die Etappen und der Zeitplan für die Tour de France 2022: Hier finden Sie alle Termine und weitere Informationen zum Radsport-Event.

Tour de France 2022: Tadej Pogačar vom UAE Team Emirates konnte 2021 den Gesamtsieg der Tour de France, die Bergwertung, die Nachwuchswertung und das Einzelzeitfahren der 5. Etappe für sich entscheiden. Durch welche Länder die Tour dieses Jahr geht, welche Etappen 2022 von den Profis bezwungen werden, den genauen Streckenverlauf, den Zeitplan des französischen Radrennens und Infos zu allen Terminen erfahren Sie hier.

Zeitplan und Termine der Tour de France 2022

Die Tour de France 2022 startete am 1. Juli 2022. Sie begann in diesem Jahr nicht wie üblich an einem Samstag, sondern an einem Freitag. Der Grund: Die ersten drei Etappen fanden in Dänemark statt. Anschließend erfolgte der Transfer nach Frankreich, der durch den früheren Start ermöglicht wurde. Nach insgesamt 21 Etappen endet die Tour am 24. Juli 2022 in Paris. Es gibt eine Übertragung der Tour de France 2022 live im TV und Stream.

Tour de France 22: Etappen und Strecke

Der Tourauftakt 2022 fand in Dänemark statt, welches das nördlichste und 10. Land ist, das als Startpunkt in die Historie der Tour eingehen wird. Nach drei Etappen zog die Tour nach Frankreich weiter, durchquert dort 8 Regionen und 29 Departments. Außerdem führt sie durch Belgien und die Schweiz. Vier Länder – das sind so viele wie seit dem Jahr 2017 nicht mehr.

Die Radsportler treten bei insgesamt 21 Etappen an, darunter 6 Flachetappen, 7 hügelige Etappen, 6 Bergetappen mit 5 Bergankünften und 2 Einzelzeitfahren. An zwei Ruhetagen und am Transfertag von Dänemark nach Frankreich pausiert die Tour. Die folgende Übersicht zeigt den gesamten Etappen-Plan der Tour de France 2022:

Etappe Typ Datum & Startzeit Start - Ziel Distanz 1 Einzelzeitfahren Freitag, 1.7.22, 16.00 Uhr Kopenhagen - Kopenhagen 13 km 2 Flachetappe Samstag, 2.7.22, 12.15 Uhr Roskilde - Nyborg 199 km 3 Flachetappe Sonntag, 3.7.22, 13.05 Uhr Vejle -Sønderborg 182 km / Transfertag Montag, 4.7.22 / / 4 Hügelige Etappe Dienstag, 5.7.22, 13.15 Uhr Dunkerque - Calais 172 km 5 Hügelige Etappe Mittwoch, 6.7.22, 13.35 Uhr Lille Métropole - Arenberg Porte du Hainaut 155 km 6 Hügelige Etappe Donnerstag, 7.7.22, 12.05 Uhr Binche - Longwy 220 km 7 Bergetappe Freitag, 8.7.22, 13.05 Uhr Tomblaine - La super Planche des Belles Filles 176 km 8 Hügelige Etappe Samstag, 9.7.22, 13.05 Uhr Dole - Lausanne 184 km 9 Bergetappe Sonntag, 10.7.22, 12.30 Uhr Aigle - Châtel les Portes du Soleil 183 km / Ruhetag Montag, 11.7.22 / / 10 Hügelige Etappe Dienstag, 12.7.22, 13.30 Uhr Morzine les Portes du Soleil - Megève 148 km 11 Bergetappe Mittwoch, 13.7.22, 12.15 Uhr Albertville - Col du Granon Serre Chevalier 149 km 12 Bergetappe Donnerstag, 14.7.22, 13.05 Uhr Briançon - Alpe d'Huez 166 km 13 Flachetappe Freitag, 15.7.22, 13.05 Uhr Le Bourg-d'Oisans - Saint-Étienne 193 km 14 Hügelige Etappe Samstag, 16.7.22, 12.15 Uhr Saint-Étienne - Mende 195 km 15 Flachetappe Sonntag, 17.7.22, 13.05 Uhr Rodez - Carcassonne 200 km / Ruhetag Montag, 18.7.22 Carcassonne / 16 Hügelige Etappe Dienstag, 19.7.22, 12.30 Uhr Carcassonne - Foix 179 km 17 Bergetappe Mittwoch, 20.7.22, 13.15 Uhr Saint-Gaudens - Peyragudes 130 km 18 Bergetappe Donnerstag, 21.7.22, 13.30 Uhr Lourdes - Hautacam 143 km 19 Flachetappe Freitag, 22.7.22, 13.05 Uhr Castelnau-Magnoac - Cahors 189 km 20 Einzelzeitfahren Samstag, 23.7.22, 13.05 Uhr Lacapelle-Marival - Rocamadour 40 km 21 Flachetappe Sonntag, 24.7.22, 16.30 Uhr Paris La Défense Arena - Paris Champs-Élysées 112 km

Neue Etappenorte der Tour 2022

Ganze neun neue Etappenorte erwarten die Teams der Tour de France 2022. Diese befinden sich größtenteils in Dänemark, das zum ersten Mal dabei war. Die anderen Start- und Ziel-Orte, die 2022 neu sind, liegen im Südwesten Frankreichs und in der Schweiz. Diese Etappenorte sind 2022 erstmals Teil der Tour:

Kopenhagen , Dänemark

, Roskilde , Dänemark

, Nyborg, Dänemark

Vejle , Dänemark

, Sønderborg , Dänemark

, Aigle , Schweiz

, Castelnau-Magnoac, Frankreich

Lacapelle-Marival, Frankreich

Rocamadour, Frankreich

Der Streckenverlauf der Tour de France 22

Die 109. Tour de France führt 2022 wie gewohnt durch unterschiedlichste Regionen und Terrains. Vier Gebirge durchqueren die Profis während des Rennens: die Vogesen, die Alpen, das Zentralmassiv und die Pyrenäen.

Eine weitere Herausforderung stellen die Abschnitte mit Kopfsteinpflaster dar. Nach einer Ausnahme im vergangenen Jahr stehen sie 2022 wieder auf dem Programm. Während der 5. Etappe mussten es die Sportler mit ganzen 19,4 km Kopfsteinpflaster aufnehmen.

Zu den 21 Etappen gehören in diesem Jahr außerdem zwei Einzelzeitfahren. Insgesamt machen diese 53 km aus. Zunächst startete die Tour mit einem Zeitfahren in Kopenhagen (13 km). Gegen Ende kommt es dann auf der vorletzten Etappe erneut zu einem Zeitfahren (40 km).

Die Länder der Tour de France 2022: vier Nationen

Die Bezeichnung "Tour de France" lässt vermuten, dass sich das Rennen ausschließlich in Frankreich abspielt. Das ist jedoch nicht der Fall. Es ist nicht unüblich, dass einzelne Etappen auch durch andere Länder führen. 2022 gab es jedoch eine Besonderheit: Zum ersten Mal war Dänemark bei der Tour dabei. Es ist das zehnte und zugleich nördlichste Land in der Geschichte, das den Auftakt der Tour de France ausrichtete.

Zudem fahren die Sportler 2022 durch Belgien (Binche) und die Schweiz (Lausanne und Aigle). Insgesamt führt die Tour dieses Jahr also durch vier Nationen. In Frankreich dürfen Fans die Teams durch acht Regionen und 29 Departements begleiten.