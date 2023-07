Zeitplan der Tour de France 2023: Etappen und alle Termine

Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zur Tour de France 2023, darunter auch die Etappen und den Zeitplan des Radsport-Events.

Tour de France 2023: Im Radsport findet das Highlight des Jahres statt. Am 1. Juli startete in Bilbao, Spanien, die 110. Auflage der legendären Tour de France. Beim prestigeträchtigsten Wettkampf fahren die besten Radsportler der Welt von Tag zu Tag um Etappensiege, Punkte und das gelbe Siegertrikot.

Hier erfahren Sie alle wichtigen Informationen über die Tour de France 2023: Welche Länder durchquert werden, welche Etappen von den Profis bewältigt werden sowie den Zeitplan und Streckenverlauf.

Zeitplan und Termine der Tour de France 2023

Die Teams und Fahrer der Tour de France 2023 starteten am Samstag, dem 1. Juli 2023 in die erste Etappe. Dieses Jahr begann das Radsportevent wieder an einem Samstag, was eine lange Tradition darstellt. Letztes Jahr wurde mit dieser Tradition allerdings gebrochen und das erste Rennen fand 2022 an einem Freitag statt. Der Grund dafür waren zeitliche und organisatorische Herausforderungen, da die ersten drei Etappen in Dänemark zurückgelegt wurden.

Dieses Jahr fand der Auftakt der Tour de France im Baskenland, im Norden Spaniens, statt. Es ist nicht das erste Mal, dass Spanien als Auslandsetappe Teil der Tour de France ist. Im Jahr 1992 war das Radsportevent bereits in San Sebastián zu Gast. Doch der Auftakt in der Autonomen Gemeinschaft Baskenland ist nicht die einzige Veränderung in diesem Jahr: Anders als in der Vergangenheit spielt der legendäre Alpe-d'Huez-Anstieg in diesem Jahr keine Rolle. Die Übertragung und alle Sendetermine der Tour de France 2023 gibt es unteranderem auf ARD und Eurosport.

Am Sonntag, dem 23. Juli 2023, endet die Tour de France nach insgesamt 21 Etappen in Paris auf der Avenue des Champs-Élysées.

Tour de France 2023: Etappen und Strecke

Der Auftakt der Tour de France im Baskenland markiert den zweiten Start außerhalb Frankreichs nach dem Grand Départ in San Sebastián im Jahr 1992. Insgesamt wird es der 25. Tour-Auftakt außerhalb Frankreichs sein. In Frankreich werden sechs Regionen und 23 Departements durchquert.

Insgesamt erwarten die Radsportler um Titelverteidiger Jonas Vingegaard 21 Etappen. Darunter sind 8 Flachetappen, 4 hügelige Etappen, 8 Gebirgsetappen mit vier Bergankünften, eine Einzelzeitfahrt und zwei Ruhetage.

Der diesjährige Verzicht auf den legendären Anstieg des Alpe d'Huez hat eine einfache Erklärung: Die Gesamtstrecke der Tour de France variiert jedes Jahr. Die Konstanten des Radrennens sind die Alpenüberquerungen, die Pyrenäenpassagen und die abschließende Etappe in Paris. Zudem werden von Jahr zu Jahr neue Routen eingeführt, um Abwechslung und Spannung zu gewährleisten.

Die folgende Übersicht zeigt den gesamten Etappen-Plan der Tour de France 2023:

Etappe Typ Datum + Uhrzeit Start - Ziel Distanz 1 Hügelige Etappe Samstag, 1.7.23 (12.30 Uhr) Bilbao - Bilbao 182 km 2 Hügelige Etappe Sonntag, 2.7.23 (12.15 Uhr) Vitoria-Gasteiz - San Sebastian 209 km 3 Flachetappe Montag, 3.7.23 (13.00 Uhr) Amorebieta-Etxano - Bayonne 185 km 4 Flachetappe Dienstag, 4.7.23 (13.10 Uhr) Dax - Nogaro 182 km 5 Bergetappe Mittwoch, 5.7.23 (13.05 Uhr) Pau - Laruns 165 km 6 Bergetappe Donnerstag, 6.7.23 (13.10 Uhr) Tarbes - Cauterets-Cambasque 145 km 7 Flachetappe Freitag, 7.7.23 (13.15 Uhr) Mont-de-Marsan - Bordeaux 170 km 8 Hügelige Etappe Samstag, 8.7.23 (12.30 Uhr) Libourne - Limoges 201 km 9 Bergetappe Sonntag, 9.7.23 (13.30 Uhr) St-Leonard-de-Noblat - Puy de Dome 184 km / 1. Ruhetag Montag, 10.7.23 Clermont-Ferrand / 10 Hügelige Etappe Dienstag, 11.7.23 (13.05 Uhr) Vulcania - Issoire 167 km 11 Flachetappe Mittwoch, 12.7.23 (13.05 Uhr) Clermont-Ferrand - Moulins 180 km 12 Hügelige Etappe Donnerstag, 13.7.23 (13.05 Uhr) Roanne - Belleville-en-Beaujolais 169 km 13 Bergetappe Freitag, 14.7.23 (13.45 Uhr) Chatillon-sur-Chalaronne - Grand Colombier 138 km 14 Bergetappe Samstag, 15.7.23 (13.05 Uhr) Annemasse - Morzine Les Portes du Soleil 152 km 15 Bergetappe Sonntag, 16.7.23 (13.05 Uhr) Les Gets Les Portes du Soleil - Saint Gervais Mont Blanc 180 km / 2. Ruhetag Montag, 17.7.23 Saint-Gervais Mont-Blanc / 16 Einzelzeitfahren Dienstag, 18.7.23 (13.05 Uhr) Passy - Combloux 22 km 17 Bergetappe Mittwoch, 19.7.23 (12.20 Uhr) Sallanches - Courchevel Altiport 166 km 18 Hügelige Etappe Donnerstag, 20.7.23 (13.05 Uhr) Moutiers - Bourg-en-Bresse 186 km 19 Flachetappe Freitag, 21.7.23 (13.15 Uhr) Moirans-en-Montagne - Poligny 173 km 20 Bergetappe Samstag, 22.7.23 (13.30 Uhr) Belfort - Le Markstein Fellering 133 km 21 Flachetappe Sonntag, 23.7.23 (16.30 Uhr) Saint-Quentin-en-Yvelines - Paris Champs-Elysees 115 km

Tour de France 2023: Streckenverlauf und neue Orte

Die Tour de France 2023 führt durch insgesamt fünf französische Gebirge, und zwar in folgender Reihenfolge: Pyrenäen, Zentralmassiv, Jura, Alpen und Vogesen. Dabei gibt es drei Neuerungen auf der Strecke. Erstens die Côte de Vivero im Baskenland, zweitens der Col de la Croix Rosier im Zentralmassiv und drittens der Col du Feu in den Alpen.

Außerdem gibt es nach 35 Jahren ein Wiedersehen: Der Puy de Dôme steht wieder auf dem Programm der Tour de France. Der markante Berg wurde zuletzt im Jahr 1988 befahren und wird nun erneut den Fahrern alles abverlangen. Des Weiteren erwartet die Fahrer der Tour de France 2023 der Col de la Loze, welcher mit 2.304 Metern der höchste Punkt der diesjährigen Tour ist.

Insgesamt werden 40 Etappenstädte und -orte besucht, wobei ganze zwölf Städte und Orte zum ersten Mal Teil der Strecke sein werden:

Bilbao (Start und Ziel der 1. Etappe )

(Start und Ziel der 1. ) Amorebieta-Etxano (Start der 2. Etappe )

) Nogaro (Ziel der 4. Etappe )

) Vulcania (Start der 10. Etappe )

) Moulins (Ziel der 11. Etappe )

(Ziel der 11. ) Belleville-en-Beaujolais (Ziel der 12. Etappe )

) Châtillon-sur-Chalaronne (Start der 13. Etappe )

) Les Gets Les Portes du Soleil (Start der 15. Etappe )

du Soleil (Start der 15. ) Passy (Start der 16. Etappe )

(Start der 16. ) Combloux (Ziel der 16. Etappe )

) Poligny (Ziel der 19. Etappe )

(Ziel der 19. ) Le Markstein Fellering (Ziel der 20. Etappe )

Die Länder der Tour de France 2023: zwei Nationen

Die Bezeichnung "Tour de France" lässt vermuten, dass das traditionsreiche Rennen ausschließlich in Frankreich stattfindet. Das ist jedoch nicht richtig: Die ersten Jahre fand die Tour de France zwar nur in Frankreich statt, doch es werden immer öfter auch Nachbarländer wie Spanien, die Schweiz oder England mit einbezogen. 2022 fuhren die Sportler beispielsweise durch Belgien (Binche) und die Schweiz (Lausanne und Aigle).

Für die Tour de France 2023 wurde beschlossen, nach dem Start in Spanien ausschließlich in Frankreich zu bleiben. Insgesamt führt die Tour dieses Jahr also durch zwei Nationen.