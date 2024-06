Tour de France 2024: Etappen, Zeitplan, Termine und alle Infos

Tour de France 2024: Hier liefern wir Ihnen alle Informationen rund um die Etappen, den Zeitplan und die Termine eines der wichtigsten Radrennens der Welt.

Die Tour de France ist zweifellos eines der prestigeträchtigsten und anspruchsvollsten Radrennen der Welt. Seit ihrer Gründung im Jahr 1903 hat sie sich zu einem Symbol des Radsports entwickelt und zieht jedes Jahr Millionen von Zuschauern an, sowohl vor Ort als auch weltweit vor den Bildschirmen.

Über einen Zeitraum von rund drei Wochen durchqueren die Fahrer bei der Tour de France eine Vielzahl von Landschaften, von den Bergen der Alpen und Pyrenäen bis hin zu den flachen Ebenen und malerischen Dörfern Frankreichs. Die Strecke ändert sich von Jahr zu Jahr, aber die ikonischen Etappen wie das Bergzeitfahren auf den Mont Ventoux oder das Finale auf der Champs-Élysées in Paris bleiben feste Bestandteile des Rennens. Paris fällt diesmal allerdings aus, weil die Tour sonst zu nahe an der Eröffnung der Olympischen Spiele liegen würde. Mit diesen Menschenmassen wäre die französische Hauptstadt wohl schlicht überfordert.

Die Tour de France ist bekannt für ihre Dramatik, von spektakulären Massensprints bis hin zu epischen Bergankünften, die oft über den Gesamtsieg entscheiden. Die Fahrer müssen nicht nur körperlich, sondern auch mental äußerst belastbar sein, um die Herausforderungen dieser anspruchsvollen Rennstrecke zu bewältigen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Neben dem sportlichen Geschehen ist die Tour de France auch für ihre kulturelle Bedeutung bekannt. Sie bringt Menschen aus der ganzen Welt zusammen und ist ein Fest des Radsports, bei dem die Leidenschaft der Fans für das Fahrradfahren deutlich wird.

Die Tour de France hat im Laufe der Jahre viele Legenden hervorgebracht und bleibt ein faszinierendes Spektakel, das Jahr für Jahr die Herzen der Menschen auf der ganzen Welt erobert. In diesem Beitrag liefern wir Ihnen alle Infos rund um Etappen, Zeitplan und Termine der Tour.

Zeitplan und Termine der Tour de France 2024

Die Tour de France 2024 beginnt am 29. Juni im italienischen Florenz und endet am 21. Juli in Nizza - nur fünf Tage vor den Olympischen Spielen 2024, die natürlich in Paris stattfinden. Die Sendetermine und die Übertragung im Free-TV oder Gratis-Stream liegen in den bewährten Händen der ARD.

Lesen Sie dazu auch

Tour de France 2024: Etappen und Strecke

Der Auftakt der Tour de France in Italien markiert den 26. Tour-Auftakt außerhalb Frankreichs - insgesamt ist es schon die Tour mit der originellen Ordnungszahl 111. Die folgende Übersicht zeigt den gesamten Etappen-Plan der Tour de France 2024: