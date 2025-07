Tour de France 2025: Auf welcher Strecke verläuft das Radrennen in diesem Jahr?

Die Tour de France ist eines der prestigeträchtigsten Radrennen der Welt und zieht jährlich Millionen von Zuschauerinnen und Zuschauern in ihren Bann. Seit ihrer Gründung im Jahr 1903 führt die mehrwöchige Rundfahrt durch Frankreich und manchmal auch in angrenzende Länder. Die Fahrer bewältigen dabei anspruchsvolle Etappen, die von flachen Abschnitten bis hin zu steilen Alpen- und Pyrenäenanstiegen reichen. Der Fahrer mit der geringsten Gesamtzeit trägt während des Wettkampfes das berühmte gelbe Trikot. Während der Tour benötigen die Fahrer vor allem Ausdauer, taktisches Wissen und Teamgeist.

In diesem Jahr macht die Tour de France keine Abstecher über die Landesgrenzen. Die insgesamt 3.339 km lange Strecke verläuft ausschließlich durch französisches Gebiet. Wie sehen dieses Jahr die Etappen aus? Wann finden die Rennen statt? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen finden Sie in diesem Artikel.

Tour de France 2025: Termine und Zeitplan

Die diesjährige Tour de France ist am 5. Juli 2025 gestartet und endet nach mehreren Wochen am 27. Juli 2025. Startpunkt ist dabei die Stadt Lille und Ziel ist traditionsgemäß die Champs Élisées in Paris. Die Übertragung der Rennen übernimmt wie gewohnt die ARD.

Strecke der Tour de France 2025: Alle Etappen im Überblick

Die Tour de France bleibt vollständig in Frankreich und umfasst insgesamt 21 Etappen mit rund 52.500 Höhenmetern. Davon sind 7 Flachetappen, 6 Etappen in hügeligem Gelände, 6 Bergetappen mit fünf Bergankünften in Hautacam, Luchon-Superbagnères, Mont Ventoux, Courchevel, der höchstgelegene Col de la Loze und La Plagne Tarentaise sowie zwei Zeitfahrten und zwei Ruhetage. Etappe 18 gilt mit über 5.400 Höhenmetern als brutalste Bergetappe. Der Auftakt im Norden ist taktisch anspruchsvoll, das Finale in Paris führt erstmals auch über Montmartre – inspiriert vom olympischen Straßenrennen.

Den gesamten Etappenplan der Tour de France 2025 finden Sie hier:

Etappe 1: 5. Juli 2025, Lille > Lille - 184,9 km (Flachetappe)

Etappe 2: 6. Juli 2025, Lauwin-Planque > Boulogne-sur-Mer - 209,1 km (Hügelig)

Etappe 3: 7. Juli 2025, Valenciennes > Dunkerque - 178,3 km (Flachetappe)

Etappe 4: 8. Juli 2025, Amiens > Rouen - 174,2 km (Hügelig)

Etappe 5: 9. Juli 2025, Caen > Caen - 33 km (Einzelzeitfahren)

Etappe 6: 10. Juli 2025, Bayeux > Vire Normandie - 201,5 km (Hügelig)

Etappe 7: 11. Juli 2025, Saint-Malo > Mûr-de-Bretagne Guerlédan - 197 km (Hügelig)

Etappe 8: 12. Juli 2025, Saint-Méen-le-Grand > Laval Espace Mayenne - 171,4 km (Flachetappe)

Etappe 9: 13. Juli 2025, Chinon > Châteauroux - 174,1 km (Flachetappe)

Etappe 10: 14. Juli 2025, Ennezat > Le Mont-Dore Puy de Sancy - 165,3 km (Gebirge)

Ruhetag: 15. Juli 2025

Etappe 11: 16. Juli 2025, Toulouse > Toulouse - 156,8 km (Flachetappe)

Etappe 12: 17. Juli 2025, Auch > Hautacam - 180,6 km (Gebirge)

Etappe 13: 18. Juli 2025, Loudenvielle > Peyragudes - 10,9 km (Einzelzeitfahren)

Etappe 14: 19. Juli 2025, Pau > Luchon-Superbagnères - 182,6 km (Gebirge)

Etappe 15: 20. Juli 2025, Muret > Carcassonne - 169,3 km (Hügelig)

Ruhetag: 21. Juli 2025

Etappe 16: 22. Juli 2025, Montpellier > Mont Ventoux - 171,5 km (Gebirge)

Etappe 17: 23. Juli 2025, Bollène > Valence - 160,4 km (Flachetappe)

Etappe 18: 24. Juli 2025, Vif > Courchevel Col de la Loze - 171,5 km (Gebirge)

Etappe 19: 25. Juli 2025, Albertville > La Plagne - 129,9 km (Gebirge)

Etappe 20: 26. Juli 2025, Nantua > Pontarlier - 184,2 km (Hügelig)

Etappe 21: 27. Juli 2025, Mantes-la-Ville > Paris - 132,3 km (Flachetappe)