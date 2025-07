Tour de France 2025: Die Sendetermine und Übertragung der 112. Tour live im TV und Stream

Jedes Jahr aufs Neue dürfen sich Radsportfans im Sommer ein Rennen besonders dick im Kalender markieren: Die Rede ist selbstverständlich von der Tour de France, dem wichtigsten Radrennen der Welt. Im Jahre 1903 mit insgesamt 60 Fahrern das erste Mal ausgetragen, findet 2025 die 112. Auflage mit 184 Teilnehmern, aufgeteilt auf 23 Teams, statt. In der Vergangenheit wurde immer wieder ein Teil der Etappen der jeweiligen Tour de France in angrenzenden Ländern wie Belgien, Schweiz, Spanien oder Deutschland ausgetragen. Erstmals seit 2020 werden nun wieder alle Etappen, 21 um genau zu sein, in Frankreich gefahren. Dabei handelt es sich um sieben Flachetappen, sechs Etappen in hügeligem Gelände sowie sechs Bergetappen. Dazu kommen zwei Zeitfahren und zwei Ruhetage.

Dass die Fahrer auch in diesem Jahr wieder ordentlich ins Schwitzen kommen, steht außer Frage. Bei insgesamt 3.320 Kilometern der vom 5. bis zum 27. Juli andauernden Tour werden über 52.500 positive Höhenmeter überwunden. Das Peloton durchquert dabei elf Regionen und 34 Departements. Wie dem Etappenverlauf der Tour de France 2025 entnommen werden kann, startete die 112. Auflage im nordfranzösischen Lille. 22 Tage später kommen die Fahrer dann in Paris am ikonischen Champs-Élysées an.

Nachdem wir Ihnen nun zur Einführung einige Informationen zur 112. Tour de France gegeben haben, widmen wir uns nun der Frage, wie das Radrennen verfolgt werden kann. Zur Übertragung im TV und Stream sowie zu den Sendeterminen der jeweiligen Etappen erfahren Sie in diesem Artikel alles Wichtige.

Übertragung der Tour de France 2025 live im TV und Stream

Wenn es um die Übertragung der Tour de France 2025 im TV und Live-Stream geht, dann haben Sie verschiedene Möglichkeiten, das Radrennen zu verfolgen. Wie in den Jahren zuvor überträgt die ARD in diesem Jahr die komplette Tour im Free-TV und Live-Stream. Während wochentags die Übertragung in der Regel gegen 14.10 Uhr startet, beginnt sie am Wochenende bereits ein wenig früher, nämlich um 14 Uhr. Aber auch auf dem Privatsender Eurosport können Sie die gesamte Tour de France im TV-Programm anschauen. Als kostenpflichtige Möglichkeiten können Sie die beiden Streaming-Plattformen Discovery+ und DAZN nutzen. Demgegenüber steht Joyn, wo Sie kostenfrei das Geschehen aus Frankreich anschauen können.

Zur besseren Übersicht stellen wir Ihnen an dieser Stelle noch einmal alle Möglichkeiten vor, um die Tour de France 2025 im TV und Live-Stream anzuschauen:

Tour de France 2025 im TV:

ARD

Eurosport

Tour de France 2025 im Live-Stream:

ARD -Mediathek und sportschau.de

Joyn

Discovery+ und DAZN

Das sind die Sendetermine der Tour de France im TV und Stream

Im Folgenden finden Sie die Sendetermine der jeweiligen Etappen, sowohl im TV als auch im Stream der ARD:

1. Etappe am 5. Juli 2025

Übertragung im TV: ab 14 Uhr

Übertragung im Live-Stream: ab 13.40 Uhr

2. Etappe am 6. Juli 2025

Übertragung im TV: ab 14.05 Uhr

Übertragung im Live-Stream: ab 12.45 Uhr

3. Etappe am 7. Juli 2025

Übertragung im TV: ab 14.10 Uhr

Übertragung im Live-Stream: ab 13.40 Uhr

4. Etappe am 8. Juli 2025

Übertragung im TV: ab 14.10 Uhr

Übertragung im Live-Stream: ab 13.45 Uhr

5. Etappe am 9. Juli 2025

Übertragung im TV: ab 14.10 Uhr

Übertragung im Live-Stream: ab 13.40 Uhr

6. Etappe am 10. Juli 2025

Übertragung im TV: ab 14.10 Uhr

Übertragung im Live-Stream: ab 13.05 Uhr

7. Etappe am 11. Juli 2025

Übertragung im TV: ab 14.10 Uhr

Übertragung im Live-Stream: ab 12.40 Uhr

8. Etappe am 12. Juli 2025

Übertragung im TV: ab 14 Uhr

Übertragung im Live-Stream: ab 13.40 Uhr

9. Etappe am 13. Juli 2025

Übertragung im TV: ab 14.05 Uhr

Übertragung im Live-Stream: ab 13.40 Uhr

10. Etappe am 14. Juli 2025

Übertragung im TV: ab 14.10 Uhr

Übertragung im Live-Stream: ab 13.40 Uhr

11. Etappe am 16. Juli 2025

Übertragung im TV: ab 14.10 Uhr

Übertragung im Live-Stream: ab 13.45 Uhr

12. Etappe am 17. Juli 2025

Übertragung im TV: ab 14.10 Uhr

Übertragung im Live-Stream: ab 13.40 Uhr

13. Etappe am 18. Juli 2025

Übertragung im TV: ab 14.10 Uhr

Übertragung im Live-Stream: ab 13.40 Uhr

14. Etappe am 19. Juli 2025

Übertragung im TV: ab 14 Uhr

Übertragung im Live-Stream: ab 12.30 Uhr

15. Etappe am 20. Juli 2025

Übertragung im TV: ab 14 Uhr

Übertragung im Live-Stream: ab 13.50 Uhr

16. Etappe am 22. Juli 2025

Übertragung im TV: ab 14.10 Uhr

Übertragung im Live-Stream: ab 12.40 Uhr

17. Etappe am 23. Juli 2025

Übertragung im TV: ab 14.10 Uhr

Übertragung im Live-Stream: ab 14.05 Uhr

18. Etappe am 24. Juli 2025

Übertragung im TV: ab 14.10 Uhr

Übertragung im Live-Stream: ab 12.40 Uhr

19. Etappe am 25. Juli 2025

Übertragung im TV: ab 14.10 Uhr

Übertragung im Live-Stream: ab 14 Uhr

20. Etappe am 26. Juli 2025

Übertragung im TV: ab 14 Uhr

Übertragung im Live-Stream: ab 12.35 Uhr

21. Etappe am 27. Juli 2025

Übertragung im TV: ab 16.05 Uhr

Übertragung im Live-Stream: ab 16.05 Uhr

Tour de France: Wer sind die Gewinner der letzten Jahr

Nachdem Sie nun hinsichtlich der Sendetermine sowie Übertragung im TV & Stream auf dem neusten Stand sind, möchten wir Ihnen zum Schluss noch die Gewinner der vergangen Tour de France-Austragungen präsentieren. Im vergangenen Jahr gewann im Übrigen der Slowene Tadej Pogačar:

2024: Tadej Pogačar (Slowenien)

2023: Jonas Vingegaard (Dänemark)

2022: Jonas Vingegaard (Dänemark)

2021: Tadej Pogačar (Slowenien)

2020: Tadej Pogačar (Slowenien)

2019: Egan Bernal (Kolumbien)

2018: Geraint Thomas (Großbritannien)

2017: Chris Froome (Großbritannien)

2016: Chris Froome (Großbritannien)

2015: Chris Froome (Großbritannien)

2014: Vincenzo Nibali (Italien)

2013: Chris Froome (Großbritannien)

2012: Bradley Wiggins (Großbritannien)

2011: Cadel Evans (Australien)

2010: Andy Schleck (Luxemburg)