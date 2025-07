Entwarnung bei Pogacar: Keine ernsthaften Verletzungen

Rad-Superstar Tadej Pogacar hat seinen Sturz auf der elften Etappe der Tour de France ohne schwere Verletzungen überstanden. Sein Team UAE teilte am Abend mit, dass sich der dreimalige Sieger der Frankreich-Rundfahrt keine Gehirnerschütterung oder Brüche zugezogen habe. Der Slowene habe Prellungen und Schürfwunden am linken Unterarm und an der Hüfte. «Aber ansonsten geht es ihm gut», hieß es in der Mitteilung weiter. «Wir werden ihn weiter beobachten, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist er medizinisch in der Lage, weiter Rennen zu fahren.»

Der 26 Jahre alte Titelverteidiger hatte zum Ende der Etappe in Toulouse eine Schrecksekunde erlebt: Vier Kilometer vor dem Ziel war er gestürzt, nachdem er an das Hinterrad eines Vordermanns geraten war. Pogacar rollte aber noch mit dem Hauptfeld ins Ziel. Dort bedankte sich der Weltmeister bei seinen Konkurrenten, die extra auf ihn gewartet hatten. «Respekt an das Hauptfeld, Respekt an jeden. Danke», sagte Pogacar.