Tour de France Femmes 2022: Termine, Etappen und TV-Übertragung

Die Infos zur Tour de France Femmes 2022: Hier erfahren Sie alles rund um die Termine im Zeitplan, die Etappen und die Übertragung im Free-TV oder Live-Stream.

Tour de France Femmes 2022: Nach welchem Zeitplan findet die Tour de France der Frauen statt? Welche Etappen legen die Sportlerinnen zurück? Und wo ist das Radrennen im Free-TV und Live-Stream zu sehen? Wir liefern Ihnen alle Antworten zu dem Rennen, das Ende Juli zum ersten Mal überhaupt ausgerichtet wird. Es ist der Nachfolger der "Grande Boucle Féminine", die 2009 eingestellt worden war.

Tour de France Femmes 2022: Zeitplan, Termine und Etappen

Beginnend am 24. Juli 2022 fahren die Teilnehmerinnen der Tour de France Femmes acht Etappen durch Frankreich. Ins Ziel kommen Sie am 31. Juli 2022. Die folgende Übersicht zeigt Ihnen den gesamten Zeitplan des Rennens mit allen Etappen und Daten:

Datum Etappe Start - Ziel Distanz 24.7.22 1 Paris Eiffelturm - Champs-Élysées 82 km 25.7.22 2 Meaux - Provins 136,5 km 26.7.22 3 Reims - Épernay 134 km 27.7.22 4 Troyes - Bar-sur-Aube 127 km 28.7.22 5 Bar le Duc - Saint-Dié-des-Vosges 176 km 29.7.22 6 Saint-Dié-des-Vosges - Rosheim 129 km 30.7.22 7 Sélestat - Le Markstein 127,5 km 31.7.22 8 Lure - La Super Planche des Belles Filles 123,5 km

Die Strecke ist so konzipiert, dass sie von Etappe zu Etappe anspruchsvoller wird. Nach den ersten zwei Tagen erhöht sich die Steigung zunehmend bis sie am Finaltag auf dem Weg zum Berg La Super Planche des Belles Filles den Höhepunkt erreicht. Insgesamt erwarten die Profis vier Flachetappen, zwei Hügeletappen und zwei Bergetappen. Am längsten ist Etappe 5 mit 175 km.

Die Route führt von Paris in Richtung Osten und liegt komplett in der nördlichen Hälfte Frankreichs. Drei Regionen und elf Départements durchqueren die Sportlerinnen. Die zwei finalen Etappen spielen sich in den Vogesen ab. Auf Etappe 7 erreichen die Fahrerinnen den höchsten Punkt des Rennes, den Grand Ballon auf 1336 m.

Eine Besonderheit der neuen Tour de France Femmes sind die sogenannten White Roads, kalkhaltige Wege, die sich über insgesamt 12,9 km durch die Weinberge schlängeln.

So sehen Sie die Tour de France Femmes 22 im TV und Stream

Laut den Angaben des Veranstalters ist die Tour de France Femmes in ganz Europa auf Eurosport im TV sowie im Stream auf GCN zu sehen. Laut dem Mutterkonzern von Eurosport, Warner Bros. Discovery, werden alle Etappen der Tour de France Femmes 2022 live im Free-TV auf Eurosport 1 sowie im Live-Stream auf Discovery+ übertragen.

Die ARD zeigt die Tour de France der Frauen 2022 auf sportschau.de im kostenlosen Live-Stream und bietet Aufzeichnungen in der Mediathek an. Auf ONE stellt die ARD auch ein Free-TV-Angebot aller Etappen zur Verfügung.

Das sind die aktuell bekannten Termine für die Live-Übertragung der Tour de France Femmes 2022 im Free-TV und Live-Stream:

Sonntag, 24. Juli 2022, 13.20 bis 15.50 Uhr auf One, Eurosport 1, sportschau .de

1, .de Montag, 25. Juli 2022, 14.15 bis 16.45 Uhr auf One, Eurosport 1, sportschau .de

1, .de Dienstag, 26. Juli 2022, 14.15 bis 16.45 Uhr auf One, Eurosport 1, sportschau .de

1, .de Mittwoch, 27. Juli 2022, 14.15 bis 16.45 Uhr auf One, Eurosport 1, sportschau .de

1, .de Donnerstag, 28. Juli 2022, 14.15 bis 16.45 Uhr auf One, Eurosport 1, sportschau .de

1, .de Freitag, 29. Juli 2022, 14.15 bis 16.45 Uhr auf One, Eurosport 1 , sportschau .de

Samstag, 30. Juli 2022, 15.20 bis 17.50 Uhr auf One, Eurosport 1, sportschau .de

1, .de Sonntag, 31. Juli 2022, 15.20 bis 17.50 Uhr auf One, Eurosport 1, sportschau .de

Tour de France Femmes 22: Wissenswertes zum neuen Rennen

2022 findet die Tour de France Femmes zum ersten Mal statt. Diese Infos zum Rennen sollten Sie sich nicht entgehen lassen:

Seit 2009 gab es in Frankreich keine Landesrundfahrt für weibliche Sportlerinnen mehr. Als damals die " Grande Boucle Féminine " eingestellt wurde, verkündete der Veranstalter der Tour de France , ab 2022 eine Tour de France Femmes auszurichten. Diesen Plan setzt er nun in die Tat um. In der Zwischenzeit gab es Ersatz durch "La Course by Le Tour de France ".

keine Landesrundfahrt für weibliche Sportlerinnen mehr. Als damals die eingestellt wurde, verkündete der Veranstalter der , ab 2022 eine Femmes auszurichten. Diesen Plan setzt er nun in die Tat um. In der Zwischenzeit gab es Ersatz durch "La Course by Le ". Offiziell lautet der Name des Rennens " Tour de France Femmes avec Zwift" , benannt nach einer beliebten Radsport-App.

, benannt nach einer beliebten Radsport-App. Renndirektorin ist die Französin Marion Rousse .

ist die Französin . Die erste Etappe fand am gleichen Tag statt wie das Finale der Tour de France der Männer .

fand am gleichen Tag statt wie das Finale der . An den Start gehen 24 Teams mit jeweils sechs Fahrerinnen.