Warum die Tour de France der Frauen (noch) nicht mit den Männern vergleichbar ist

Wer die Tour de France Femmes 2025 gewinnt, entscheidet sich voraussichtlich am Samstag mit der Bergankunft auf den Col de la Madeleine. Die achte von insgesamt neun Etappen ist die Königsetappe der Radrundfahrt der Frauen. Die Tour de France der Frauen gewinnt mit ihrer vierten Ausgabe weiter an Aufmerksamkeit, die Unterschiede zu den Männern bleiben jedoch sichtbar. Auch, weil die Frauen nur einen Bruchteil verdienen.

Seit der fünften Etappe fährt Kimberley Le Court Pienaar (AG Insurance-Soudal Team) aus Mauritius im Gelben Trikot. Schon auf der dritten Etappe hatte die Fahrerin das beliebte Trikot getragen, musste es aber zwischenzeitlich nochmal abgeben. Le Court Pienaar ist der erste afrikanische Radprofi im Gelben Trikot überhaupt. Die 31-Jährige nimmt sich den Gesamtsieg vor, wird aber an den verbleibenden beiden Bergetappen große Konkurrenz bekommen. Dort bahnt sich ein Kampf zwischen den Topfavoritinnen Katarzyna Niewiadoma-Phinney aus Polen (Canyon SRAM zondacrypto), der Niederländerin Demi Vollering (FDJ - SUEZ), und der Französin Pauline Ferrand-Prévot an. Nach der siebten Etappe liegen die ersten fünf Fahrerinnen nur 35 Sekunden auseinander.

Drei gescheiterte Anläufe: Erste Frauentour fand 1955 statt

Die Tour de France Femmes entwickelt sich in ihrer vierjährigen Historie rasant weiter. Dabei hatte die weibliche Ausgabe der Frankreich-Rundfahrt mehrere Anläufe gebraucht. Während die Männer seit 1903 jedes Jahr im Juli durch die ‚Grande Nation‘ fahren, fand die erste Frauen-Ausgabe, genannt Tour de France féminin, 1955 statt. Nach einer Veranstaltung wurde die Frauentour wieder eingestellt. 1984, fast 30 Jahre später, wurde ein neuer Anlauf gestartet, nach sechs Jahren erneut eingestellt. Eine Alternative entstand 1992 mit der Tour Cycliste féminin, die 1999 aus rechtlichen Gründen in Grande Boucle Féminie umbenannt wurde. 2009 wurde die Tourabwandlung aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt. Erst seit 2022 gibt es die Tour de France Femmes in ihrer heutigen Form, die auch Teil der UCI Women’s Worldtour ist.

Allein der historische Vergleich zeigt die immensen Unterschiede zwischen der Tour der Männer und der Veranstaltung der Frauen. Das männliche Format brachte über Jahrzehnte regelmäßig Rennradlegenden hervor, den Frauen fehlte dagegen die Möglichkeit, eine eigene Rennform zu entwickeln. Gleichzeitig ist der Druck auf das weibliche Format der Tour de France nach drei gescheiterten Anläufen immens. Die Frauenausgabe der Tour wird allerdings als Erfolgsgeschichte gehandelt. Laut der Deutschen Welle lagen die Einschaltquoten bei der finalen Etappe der vergangenen Tour de France Femmes bei 3,5 Millionen Zuschauern im Gastgeberland, die Spitzenwerte der Männer im Vergleich bei 6,3 Millionen.

Mindestlohn und eine Etappe mehr: Frauenradsport entwickelt sich weiter

Mittlerweile gibt es seit 2020 einen Mindestlohn im Frauenradsport, in diesem Jahr wurde das Mindestgehalt von World-Tour-Profis auf 31.768 Euro erhöht. Die Spitzenverdienerinnen bei der Tour sind laut Cyclingnews Demi Vollering mit rund einer Million und Lotte Kopecky mit 900.000 Euro. Im Vergleich: Etwa 60 Tour-Fahrer sollen mehr als eine Million Euro verdienen, der vierfache Toursieger Tadej Pogačar erhielt im vergangenen Jahr 8,2 Millionen. Der direkte Vergleich mit der Männer-Tour hinkt allerdings: Die Frauen fahren nur neun Etappen, während sich das Original über 21 Strecken zieht. Deshalb wird die Forderung nach einer längeren Frauen-Tour stetig lauter.

Vorjahressiegerin Niewiadoma-Phinney wünscht sich zweiwöchige Tour

„Ich hoffe, dass ich während meiner Karriere noch eine zweiwöchige Tour fahren kann. Zwei Wochen wären ein echtes Statement“, sagte Vorjahressiegerin Katarzyna Niewiadoma-Phinney zuletzt in einem Interview mit der Zeit. Generell nerve sie jedoch der Vergleich mit den Männern. Es sei ein Prozess, die Frauen würden ihre eigene Geschichte schreiben. „Ich wünsche mir manchmal, dass Kommentatoren weniger versuchen, uns mit den Männern zu vergleichen – wir verlangen ja auch nicht von Männern, dass sie Kinder bekommen“, sagte Niewiadoma-Phinney.

Marion Rousse ist Direktorin der Tour de France Femmes, vor zehn Jahren war die Französin selber noch aktiv. Sie erzählt in einem Interview mit dem Tour-Magazin von Zeiten, als es noch keine Teambusse gab, die Mannschaften in Kasernen und Feuerwehrwachen schliefen und die Athletinnen zusätzlich arbeiten gehen mussten. „Jetzt wachsen wir stetig und das ist ­genau richtig. Inzwischen ist der ­Frauenradsport Lichtjahre von dem Sport entfernt, den ich einmal gemacht habe“, sagt Rousse.