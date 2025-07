Team bestätigt: Pogacar plant Start bei Vuelta

Weltmeister Tadej Pogacar strebt derzeit seinen vierten Gesamtsieg bei der Tour de France an und hat offenbar schon den nächsten Radsport-Coup vor Augen. Wie sein UAE-Teamchef Mauro Gianetti am Rande der 112. Frankreich-Rundfahrt bestätigte, plant der 26-Jährige seinen Start bei der spanischen Vuelta a España. «Die Vuelta ist in seinem Programm», wurde Gianetti vom Portal «Velo» zitiert.

Der Sieg bei der drittgrößten Grand Tour neben Frankreich-Rundfahrt und dem Giro d'Italia fehlt noch in der Trophäensammlung des Slowenen. Auch Pogacars Rivale Jonas Vingegaard aus Dänemark plant seinen Start bei der vom 23. August bis 14. September ausgetragenen Vuelta, die in Madrid endet.

Nur sieben Fahrer gewannen alle drei Grand Tours

Im vergangenen Jahr erreichte Pogacar das seltene Double aus einem Gesamtsieg bei der Tour und beim Giro. Nun könnte der nächste Doppelerfolg folgen - und sein erster Gesamtsieg bei der Vuelta überhaupt. Nur sieben anderen Fahrern gelang das Kunststück, alle drei Grand Tours zu gewinnen - dazu zählt die belgische Legende Eddy Merckx.

2019 nahm Pogacar zum ersten und bisher einzigen Mal an der Spanien-Rundfahrt teil und belegte damals noch vor seinen drei Tour-Siegen den dritten Gesamtrang in Madrid - mit drei Etappensiegen.