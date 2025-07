Teamauto erfasst Zuschauer - Tour-Jury bestraft Fahrer

Auf der 14. Etappe der Tour de France hat ein Teamwagen einen Zuschauer erfasst. Die Jury der Frankreich-Rundfahrt bestrafte den Mitarbeiter des Ineos-Teams daraufhin mit einer Geldstrafe von 5.000 Schweizer Franken - etwa 5.360 Euro - und einer Gelben Karte. In der Mitteilung der Tour-Organisatoren hieß es, dass es sich bei dem Vorfall um unkorrektes Verhalten gehandelt habe, das die Zuschauer gefährdet habe.Videos in den sozialen Netzwerken zeigen den Vorfall, der sich laut der Bilder etwa 30 Kilometer vor dem Ziel in Luchon-Superbagnéres beim Anstieg auf den Col de Peyresourde zugetragen haben soll. Der Fan wurde erfasst und knallte auf den Boden. Wie es dem Zuschauer gesundheitlich geht, blieb zunächst unklar.

Team bittet um Entschuldigung

Das Ineos-Team äußerte laut der Nachrichtenagentur AP sein Bedauern über den Unfall und bat bei dem Fan um Entschuldigung. Der Fan sei versehentlich getroffen worden.

Auf der letzten der drei Pyrenäen-Etappen übernahm der deutsche Jungstar Florian Lipowitz vom Red-Bull-Team den dritten Gesamtrang und das Weiße Trikot des besten Jungprofis.