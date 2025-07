Träumen, Nachahmen, Mitfiebern – der Leistungssport ist ein Segen für alle

Jede Gesellschaft benötigt Eliten: Vorbilder, herausragende Persönlichkeiten und Könner, die Grenzen ausloten und möglicherweise verschieben. Das gilt für Kultur, Politik, Wissenschaft und Sport. Athletinnen und Athleten aber, die Höchstleistungen bringen, wird häufig mit Argwohn begegnet. Fans jubeln der Fußball-Nationalmannschaft der Männer bei Welt- und Europameisterschaften zu. Gleichermaßen aber kritisieren sie auch die tatsächlich absurd hohen Gehälter. In den USA dagegen werden Millionen-Zahlungen als Anerkennung gesehen. Profi-Fußballer gelten oft allein aufgrund ihres Lebens-Standards als von der Gesellschaft abgekoppelt. Und doch sind sie Vorbilder für Millionen Kinder und Jugendliche. Ohne Profi-Kicker gibt es keinen fußballerischen Nachwuchs, können die Amateurvereine zusperren und somit die Gesellschaft in ihrer jetzigen Form. Wenig schult den Gemeinsinn in einer Art, wie es der Sport im Allgemeinen und Mannschaftssport im Speziellen tun.

Leistungssportler verschieben Grenzen und lassen träumen

Spitzensportler streben nach dem größtmöglichen Erfolg und verschieben auf dem Weg dorthin Grenzen. Derzeit rollt ein Tross Berufsradfahrer durch Frankreich und bricht dabei Geschwindigkeitsrekorde. Am Ende der dreiwöchigen Rundfahrt wird der Sieger aller Wahrscheinlichkeit nach Tadej Pogacar heißen und mit dem höchsten je erreichten Stundenmittel in Paris ankommen. Aufgrund der verdopten Vergangenheit des Sports wird den Radlern oft mit Misstrauen begegnet.

Fakt ist aber auch, dass sich in den vergangenen Jahren Material, Training und Ernährungsmethoden in nicht gekannter Geschwindigkeit entwickelt haben. Alles Verbesserungen, die mit ein paar Jahren Verspätung auch im Breitensport ankommen. Freizeitsportler profitieren so von den Erkenntnissen, die von den Besten der Besten stammen. Verschobene Grenzen, Höchstleistungen, epische Siege, dramatisch endende Ausreißversuche – all die Schönheiten und Härten des Sports können inspirierend sein für den Nachwuchs. Das Einordnen in mannschaftliche Hierarchien wird am praktischen Beispiel gezeigt.

Gleiches gilt für die Fußball-Nationalmannschaft der Frauen. Es gibt sicherlich talentiertere Mannschaften bei der derzeit in der Schweiz ausgetragenen Europameisterschaft. Die mannschaftliche Geschlossenheit aber macht manche individuelle Schwäche wett. Noch wertvoller aber ist die Offenheit, mit der einige der Spielerinnen ihre gleichgeschlechtlichen Beziehungen leben. Für die Akzeptanz in der Gesellschaft ist ein derart selbstverständlicher Umgang damit wertvoller als das Tragen von Regenbogen-Binden oder aufgesetzte Kampagnen. Wenn über zehn Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer am Mittwoch aufgeregt das Halbfinale gegen Spanien verfolgen, ist das wirkungsvoller für die Toleranz anderer Lebensmodelle als sämtliche gut gemeinten Leitartikel.

Die Macht des Leistungssports darf nicht überhöht werden

Gleichwohl darf die Wirkmacht des Leistungssports nicht überhöht werden. Unter den zig Millionen Fans, die bei der WM 2014 Mesut Özil, Jerome Boateng oder Sami Khedira angefeuert haben, waren mit Sicherheit auch Millionen Fans, die wenige Jahre später die AfD gewählt haben.

Für die Gesellschaft aber ist der Leistungssport ein Segen. Er schafft Vorbilder und lässt träumen. Wissenschaftliche Entwicklungen, die den Profis zuerst zugutekommen, landen später auch bei den Amateuren. Leistungssport verbindet im Nachahmen und Mitfiebern. Die Gesellschaft braucht Eliten, ansonsten entwickelt sie sich nicht. Die Gesellschaft braucht Menschen, die nach den Sternen greifen. Die Gesellschaft braucht den Leistungssport.