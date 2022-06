Tour de Suisse 2022: Übertragung, Etappen, Strecke, Termine und Teilnehmer

Sie ist zwar nicht Teil der "Grand Tours", stellt aber für viele die Generalprobe vor der Tour de France dar: Die Tour de Suisse. Wir haben alle Infos zu Übertragung im TV & Stream, Etappen, Strecke, Termine und Teilnehmer für Sie.

Seit 1933 gibt es die Tour de Suisse, eines der bekanntesten Radrennen, das über mehrere Tage ausgetragen wird. Die Tour de Suisse reiht sich hinter der Tour de France und der Giro d'Italia ein: Diese gibt es seit 1902 bzw. 1909. Nach der Vuelta a España (seit 1935) ist das Radrennen in der Schweiz das viertwichtigste Etappenrennen im Straßenradsport - die anderen drei genannten Rennen gehören alle zu den sogenannten "Grand Tours", in etwa vergleichbar mit den "Grand Slams" im Tennis.

In der letzten Tour de Suisse 2021 konnte sich der Deutsche Maximilian Schachmann einen respektablen Platz 4 im Gesamtklassement erkämpfen. Er ist auch in diesem Jahr wieder dabei, wenn 22 Teams in acht Etappen um den Sieg fahren.

Wir haben alle Infos rund im die Tour de Suisse 2022 und die Übertragung live im TV oder Stream, die Etappen und Strecken, die Teams und Teilnehmer sowie die einzelnen Termine für Sie gesammelt.

Tour de Suisse 2022: Termine, Etappen, Strecke und Sieger

Welche Strecken fahren die Athleten bei der Tour de Suisse 2022? Wo verlaufen die Strecken? Wann finden die einzelnen Rennen statt? Hier haben wir eine Übersicht zu den Etappen der Tour de Suisse. Außerdem aktualisieren wir diesen Artikel nach den jeweiligen Renntagen mit den neuesten Informationen. In der Spalte "Etappe" können Sie die jeweiligen Streckenverläufe auf einer Karte nachvollziehen.

Datum Etappe Strecke Streckenlänge Höhenmeter Highlights Etappensieger (Team) 12. Juni Stage 01 Küsnacht - Küsnacht 178 Kilometer über 2000 Meter Greifensee , Zürichsee , Pfannenstiel, Küsnacht Stephen Williams ( Bahrain - Victorious) 13. Juni Stage 02 Küsnacht - Aesch 199 Kilometer über 2000 Meter Liestal, Challpass, Aesch Andreas Leknessund (Team DSM ) 14. Juni Stage 03 Aesch - Grenchen 177 Kilometer 3000 Meter Jura, Delémont , Tissot Velodrome Peter Sagan ( TotalEnergies ) 15. Juni Stage 04 Grenchen - Brunnen 191 Kilometer knapp 2000 Meter Emmental & Luzerner Hinterland, Rigi , Mythen, Brunnen 16. Juni Stage 05 Ambri - Novazzano 193 Kilometer knapp 3000 Meter Lago di Lugano, Passo del Monte Ceneri 17. Juni Stage 06 Locarno - Moosalp 180 Kilometer knapp 4000 Meter Locarno , Nufenpass, Lago Maggiore , Moosalp 18. Juni Stage 07 Ambri - Malbun 196 Kilometer knapp 3000 Meter Lukmanierpass , St. Luzisteig , Chur, Malbun 19. Juni Stage 08 Vaduz - Vaduz 26 Kilometer flach Vaduz , Liechtenstein

Tour de Suisse 2022 live: TV-Übertragung und Stream

Für die diesjährige Tour de Suisse gibt es in Deutschland keine kostenlose Übertragung im TV oder Stream. Lediglich Eurosport überträgt die Rennen im kostenpflichtigen Eurosportplayer. Wer sich trotzdem auf dem Laufenden halten möchte, der kann auf den offiziellen Liveticker der Tour de Suisse zurückgreifen.

Die Termine der Übertragungen der einzelnen Etappen der Tour de Suisse 2022 bei Eurosport haben wir hier aufgelistet:

3. Etappe : Dienstag, 14. Juni, 15.35 Uhr - 18.00 Uhr

Dienstag, 14. Juni, 15.35 Uhr - 18.00 Uhr 4. Etappe : Mittwoch, 15. Juni, 15.35 Uhr - 18.00 Uhr

5. Etappe : Donnerstag, 16. Juni, 15.35 Uhr - 18.00 Uhr

Donnerstag, 16. Juni, 15.35 Uhr - 18.00 Uhr 6. Etappe : Freitag, 17. Juni, 14.10 Uhr - 17.00 Uhr

Freitag, 17. Juni, 14.10 Uhr - 17.00 Uhr 7. Etappe : Samstag, 18. Juni, 13.25 Uhr - 17.00 Uhr

Samstag, 18. Juni, 13.25 Uhr - 17.00 Uhr 8. Etappe : Sonntag, 19. Juni, 14.15 Uhr - 17.00 Uhr

Teilnehmer der Tour de Suisse 2022: Teams, Nationen und Teamleader

Welche Teams nehmen an der Tour de Suisse 2022 teil und wer sind die Teamleader? Hier eine kurze Übersicht.

Team Nation Teamleaders UAE Team Emirates Vereinigte Arabische Emirate Hirschi Marc, Trentin Matteo TotalEnergies Frankreich Sagan Peter , Boasson Hagen Edvald Jumbo-Visma Niederlande Gesink Robert, Kuss Sepp Trek-Segafredo USA Pellaud Simon, Simmons Quinn Movistar Team Spanien Jacobs Johan, Aranburu Alex Lotto Soudal Belgien Kron Andreas , Gilbert Philippe Israel Premier Tech Israel Fuglsang Jakob, Woods Michael Ineos Grenadiers Großbritannien Thomas Geraint , Pidcock Thomas Groupama-FDJ Frankreich Kueng Stefan, Pinot Thibaut Team DSM Niederlande Arndt Niklas , Kragh Andersen Soeren Quick-Step Alpha Vinyl Team Belgien Schmid Mauro, Evenpoel Remco Cofidis Frankreich Izagirre Ion, Thomas Benjamin Bora-Hansgrohe Deutschland Vlasov Alexsandr, Schachmann Maximilian Team Bikeexchange Jayco Australien Matthews Michael, Kangert Tanel Astana Qazaqstan Team Kasachstan Lutsenko Alexey, Moscon Gianni AG2R - Citroen Team Frankreich Schaer Michael, Cosnefroy Benoit Swiss Cycling Team Schweiz Imhof Claudio, Froidevaux Robin EF Education-Easypost USA Bissegger Stefan, Bettiol Alberto Human Powered Health USA Haga Jack, King Ben Bahrain Victorious Bahrain Maeder Gino, Landa Mikel Intermarché - Wanty Gobert Matériaux Belgien Kristoff Alexander , Meintjes Louis Alpecin-Fenix Belgien Dillier Silvan, Gogl Michael

Tour de Suisse 2022: Aktuelle Gesamtwertung (nach drei Etappen)

Platz 1 Platz 2 Platz 3 Stephen Williams (Bahrain - Victorious) 13:32:19h Andreas Kron (Lotto Soudal) +6s Andreas Leknessund (Team DSM) +7s

Tour de Suisse 2022: Verlauf der ersten Etappe - Rundfahrt um Küsnacht

Entgegen aller Erwartungen gewann der Brite Stephen Williams (Bahrain - Victorious) den Auftakt der Tour de Suisse 2022 nach einem spannenden Schlusssprint der 15-köpfigen Spitzengruppe am letzten Anstieg, dem Küsnachter Berg.

Tour de Suisse 2022: Verlauf der zweiten Etappe - von Aesch nach Grenchen

Andreas Leknessund (Team DSM) entschied die zweite Etappe der Tour de Suisse für sich und konnte alleine ins Ziel einfahren.

Konnte die zweite Etappe der Tour de Suisse gewinnen: Andreas Leknessund. Foto: Gian Ehrenzeller, dpa

Tour de Suisse 2022: Verlauf der dritten Etappe - von Aesch nach Grenchen

In der dritten Etappe überquerte Peter Sagan (TotalEnergies) als Erster die Ziellinie. Der Deutsche Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe) konnte seinen bisherigen Rückstand auf den erstplatzierten Williams sogar zwischenzeitig verringern, wurde dann jedoch bei einem Massensturz kurz vor dem Ziel leicht verletzt und verlor seinen zweiten Platz im Gesamtklassement. Schachmann ist nun auf Platz 17.

Verlor wegen eines Massensturzes seinen zweiten Platz bei der Tour de Suisse 2022: Der deutsche Radprofi Maximilian Schachmann vom Team Bora-hansgrohe. Foto: Gian Ehrenzeller, dpa

