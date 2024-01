Happy Birthday: Welsford sprintet zum Geburtstagssieg

Dritter Sprint, dritter Erfolg: Die Verpflichtung von Sam Welsford hat sich für Bora-hansgrohe schon gelohnt. In Australien ist er der schnellste Mann des Pelotons.

Sam Welsford hat den erfolgreichen Jahresstart für das deutsche Radsport-Team Bora-hansgrohe in Australien an seinem Geburtstag fortgesetzt.

Der 28 Jahre alte Sprinter gewann auch den dritten Massensprint der Tour Down Under, auf den bisher vier Etappen war der Australier nur auf der zweiten nicht vorn. Die deutschen Sprinter Max Kanter und Phil Bauhaus platzierten sich auf den Rängen sieben und neun in den Top Ten.

"Dieser Sieg ist einfach großartig, der perfekte Start ins Jahr für uns. Es ist wirklich speziell für mich, in ein neues Team zu kommen und sofort auf Anhieb diese Unterstützung zu bekommen", sagte Welsford. In dem Neuzugang hat Bora offenbar wieder einen Sprinter, der konstant Siege abliefert.

In der Gesamtwertung liegt der junge Mexikaner Isaac del Toro vorn, der am Mittwoch als Ausreißer die zweite Etappe gewonnen hatte. Acht Sekunden hinter dem 20-Jährigen liegt Georg Zimmermann auf Platz acht. Die Entscheidung über den Rundfahrt-Sieg fällt am Wochenende, wenn am Samstag auf dem Willunga Hill und am Sonntag auf dem Mount Lofty zwei anspruchsvolle Ankünfte zu bewältigen sind.

