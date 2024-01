Welsford erneut vorn: Zweiter Saison-Sieg für Bora-hansgrohe

Das deutsche Top-Team Bora-hansgrohe drückt dem Saison-Auftakt der Radprofis in Australien seinen Stempel auf. Sam Welsford sprintet zu seinem zweiten Erfolg.

Das deutsche Radsport-Team Bora-hansgrohe ist in den Massensprints der Tour Down Under eine Klasse für sich. Sam Welsford siegte auf der 3. Etappe souverän in Campbelltown und holte sich bereits seinen zweiten Tageserfolg. Der neu verpflichtete Australier hatte bereits die erste Etappe gewonnen.

Hinter dem 27-Jährigen zeigte sich der Cottbuser Max Kanter vorn im Sprint. Der zum kasachischen Astana-Rennstall gewechselte 26-Jährige belegte Platz fünf. Phil Bauhaus, auf dem ersten Teilstück noch Zweiter, konnte sich am Donnerstag nicht in den Top Ten positionieren.

In der Gesamtwertung liegt der junge Mexikaner Isaac del Toro vorn, der am Mittwoch als Ausreißer die zweite Etappe gewonnen hatte. Acht Sekunden hinter dem 20-Jährigen liegt Georg Zimmermann auf Platz sieben. Am Freitag dürfte es in Port Elliot nach 136 Kilometern erneut zu einem Sprint kommen. Die Entscheidung über den Rundfahrt-Sieg fällt am Wochenende, wenn am Samstag auf dem Willunga Hill und am Sonntag auf dem Mount Lofty zwei anspruchsvolle Ankünfte zu bewältigen sind.

(dpa)