Trainer: Nadal vor Rückkehr auf den Platz

Der spanische Tennis-Star Rafael Nadal will nach Angaben seines Trainers Carlos Moyá bald wieder ins Wettkampfgeschehen eingreifen.

Der 36-Jährige werde schon kommende Woche beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris antreten, berichtete der spanische Radiosender IB3 auf Mallorca. "Rafa ist konkurrenzfähig, wo immer er ist, und wir gehen voller Hoffnung und Begeisterung auf die neuen Herausforderungen zu", sagte Moyá dem Sender.

Nadal hatte sich bei den US Open im September einen Bauchmuskeleinriss zugezogen und im Achtelfinale gegen Frances Tiafoe verloren. Bereits in Wimbledon im Juli hatte er so eine Verletzung erlitten, weswegen er verletzungsbedingt zurückziehen musste. Zudem plagte er sich lange mit Fußproblemen.

