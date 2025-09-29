Trainer und Geschäftsführer weg: Nach drei Pleiten in Folge knallt es bei den Löwen

Mitte der vergangenen Woche schien die Welt für den TSV 1860 noch in Ordnung zu sein. Also zumindest schien das für die Dauer des Oktoberfest-Besuchs der Fall zu sein. Auf sozialen Medien verrieten die Stürmer Florian Niederlechner und Kevin Volland noch, welches Lied ihr Wiesn-Hit ist (in beiden Fällen übrigens „Bella Napoli“ von Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys), allgemein schien viel gelacht worden zu sein. Wenige Tage später sah das anders aus, ein ausgeprägter Wiesn-Kater machte sich in Giesing breit. Nach der 0:2-Pleite gegen Kellerkind Aue schalteten die Löwen am Sonntag in den Krisenmodus. Nicht nur Trainer Patrick Glöckner, sondern auch Geschäftsführer Christian Werner mussten nach der dritten Niederlage in Folge ihre Posten räumen. Während das Aus für den Trainer nicht sonderlich überraschend kam, kam die Demission für Werner dann doch für viele Beobachter etwas unerwartet – schließlich war dem 44-Jährigen eine starke Transferperiode bescheinigt worden, in der besagte Niederlechner und Volland sich dem Verein anschlossen.

Gewissermaßen scheint eben das Werner nun vor die Füße gefallen zu sein. Zusammen mit anderen Transfers wie der Verpflichtung von Torwart Thomas Dähne oder Stürmer Sigurd Haugen stellte der Kader der Löwen definitiv gehobenes Niveau in der dritten Liga dar. Rund um das emotionale Epizentrum Grünwalder Stadion schien sich ohnehin die Meinung zu verfestigen, dass der Aufstieg in dieser Saison nur über die Löwen zu regeln sei. Tatsächlich lief der Start gut, nach fünf Spieltagen rangierten die Münchner auf Platz zwei der Tabelle. Die folgenden drei Partien gingen allesamt verloren.

Nach drei Niederlagen in Folge knallte es beim TSV 1860

Auf ein 1:2 gegen Rostock folgte eine bittere 1:5-Heimpleite gegen die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim und nun eben ein ernüchterndes 0:2 in Aue. Offenbar war man im Vorstand der Löwen der Meinung, dass Werner zwar einen guten Kader zusammengestellt habe, aber mal wieder beim Trainer daneben gegriffen habe. Bereits Argirios Giannikis, Glöckners Vorgänger auf der Löwen-Bank, galt nicht gerade als Glücksgriff. Dass Glöckner die Einzelspieler nicht zur Mannschaft formen konnte und auch eine Systemumstellung nicht fruchtete, schien das letzte Argument gegen den bisherigen Geschäftsführer gewesen zu sein. In der Pressemitteilung der Gesellschafter hieß es, der Beschluss sei in allen beteiligten Gremien einstimmig erfolgt.

Die Aufgaben von Werner soll vorerst Manfred Paula übernehmen. Der 60-Jährige leitet das Nachwuchsleistungszentrum der Löwen und war zuvor in Kaiserslautern und beim FC Augsburg in verantwortlicher Position sowie interimistisch Sportdirektor und Geschäftsführer des Drittligisten gewesen. Als langjähriger Nachwuchschef „kennt er das Vereinsumfeld in all seinen Facetten“, heißt es in der Pressemitteilung. Das dürfte angesichts des permanent unruhigen Umfelds tatsächlich ein nicht zu unterschätzender Vorteil für Paula sein.

Neuer Trainer beim TSV 1860: Diese Namen werden gehandelt

Den Trainerjob übernimmt vorerst Alper Kayabunar, der sonst für die Bayernliga-Mannschaft der Sechziger zuständig ist. Der 39-Jährige wird 1860 mindestens in der nun anstehenden englischen Woche betreuen, wenn es am Mittwochabend im nächsten Wiesn-Heimspiel gegen Viktoria Köln und am Sonntagnachmittag in Wiesbaden um Punkte geht. Langfristig soll aber ein neuer Coach an der Seitenlinie der ambitionierten Löwen stehen. An großen Namen, die für den Posten gehandelt werden, mangelt es traditionell bei den Sechzigern nicht. Die Löwen-Legende Peter Pacult wird genannt, ebenso der ehemalige Köln- und Bremen-Coach Markus Anfang sowie Ex-Ulm- und Ex-Bayernfrauen-Trainer Thomas Wörle.