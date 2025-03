Nach dem Trainerbeben baut Aufsteiger Ulm auf eine interne Lösung

Am Tag nach dem Trainerbeben war an normalen Fußball-Alltag noch nicht zu denken. Am Dienstagabend hatte Zweitligist SSV Ulm 1846 Fußball überraschend seinen bisherigen Chefcoach Thomas Wörle entlassen und mit ihm auch Co-Trainer Maximilian Knauer sowie Athletiktrainer Christoph Zellner. Beim Blick auf die Tabelle nachvollziehbar.

Die Spatzen haben am vergangenen Wochenende beim 0:1 gegen den 1. FC Köln ihre zwölfte Saisonniederlage kassiert, stecken neun Spieltage vor Schluss auf dem vorletzten Rang fest – mit aktuell vier Zählern Rückstand auf den Relegationsplatz. Der Klassenerhalt ist in akuter Gefahr. Nach dem Durchmarsch von der Regionalliga bis in die 2. Bundesliga hatte auch Geschäftsführer Markus Thiele zwar immer wieder Geduld gefordert. Doch genau die hatte die Führungsriege nun offensichtlich nicht mehr.

Icon Vergrößern Fans des SSV Ulm 1846 Fußball haben die Zufahrtsstraße zum Donaustadion in „Thomas-Wörle-Allee“ umbenannt. Foto: Stephan Schöttl Icon Schließen Schließen Fans des SSV Ulm 1846 Fußball haben die Zufahrtsstraße zum Donaustadion in „Thomas-Wörle-Allee“ umbenannt. Foto: Stephan Schöttl

Im Internet bekommt Thiele deshalb die ganze Wut und das Unverständnis der Fans über das Trainer-Aus ab. „Das ist nachvollziehbar, ich habe damit gerechnet“, sagt er. Die überwiegende Zahl der Spatzen-Anhänger schlägt sich auf die Seite des geschassten Übungsleiters, dessen Vertrag in Ulm vor Kurzem sogar noch bis ins Jahr 2027 verlängert worden war. Wörle war im Sommer 2021 zum SSV gekommen und hatte den Verein binnen drei Jahren von der Viertklassigkeit zurück ins Profigeschäft geführt. An der Zufahrt zum Donaustadion haben SSV-Anhänger inzwischen den Straßennamen überklebt und eine „Thomas-Wörle-Allee“ daraus gemacht.

In der zweithöchsten Spielklasse Deutschlands stößt die Mannschaft derzeit aber oftmals an ihre Grenzen, verspielte nach ordentlichen Leistungen in den Schlussminuten regelmäßig wertvolle Zähler. Wörle selbst hatte bis zuletzt daran geglaubt, den Klassenerhalt zu schaffen. Nach der Heimniederlage gegen Köln sagte er: „Wir sind die Ulmer, wir kämpfen. Mit uns ist immer zu rechnen.“ Es waren seine letzten offiziellen Worte als Cheftrainer der Spatzen.

U19-Coach Robert Lechleiter wird zum Cheftrainer befördert

Thiele spricht von „neuen Impulsen“, die man mit dem Trainerwechsel setzen wolle. Ein Ultimatum für Wörle habe es aber nie gegeben. Der Geschäftsführer erklärt: „Wir haben immer daran gearbeitet, wie wir die Situation gemeinsam meistern können. Letztlich haben wir nach dem Köln-Spiel noch einmal intensive Gespräche geführt und die Lage auch mit Tom Wörle zusammen analysiert.“ Der Ausgang dieses Treffens ist bekannt.

Als Nachfolger stellten die Spatzen Robert Lechleiter vor. Der Ex-Profi kickte als Spieler unter anderem für Unterhaching, Rostock und Aalen selbst in der zweiten Liga. Zuletzt war der 44-Jährige Trainer der Ulmer U19. Unterstützt wird er von Co-Trainer Christian Demirtas, ebenfalls Ex-Profi.