Türkspor Augsburg holt vier Fußballer vom FC Memmingen: Spielerwechsel im Fußballkreis Augsburg

Die Fußball-Saison 25/26 läuft. In der Bayernliga Süd und in der Landesliga Südwest wurden am 18. Juli 2025 Eröffnungsspiele absolviert. Die Regional- und Bezirksligisten steigen ein Wochenende später in den Wettbewerb ein. Die Kicker an der Basis sind immerhin längst in die Vorbereitung gestartet und haben größtenteils auch schon erste Tests absolviert.

Die Personalplanungen in den Vereinen sind damit nicht unbedingt komplett abgeschlossen. Zwar endete die offizielle Transferperiode bereits am 30. Juni, doch auch seither und bis heute verpflichten viele Vereine im Fußballkreis Augsburg neue Spieler.

Wie verstärken sich im Frühsommer 2025 die Regionalligisten aus Augsburg, der FCA II und der TSV Schwaben, der lange vor einem Punktverlust am grünen Tisch zittern musste? Was passiert beim Bayernligisten Türkspor Augsburg? Wen holen die Landes- und Bezirksligisten neu an Bord? Und was machen die Teams auf der Kreisebene? In unserem Transfer-Ticker geben wir eine fundierte Einschätzung über alle wichtigen Wechsel zur Saison 2025/26 der Vereine in Stadt und Landkreis Augsburg, Aichach-Friedberg und dem Raum Neuburg.

+++ Bayernliga Süd: Ein Talent für das Mittelfeld von Türkspor Augsburg

Das nennt sich Umbruch: Satte 16 Neuzugänge hat Bayernligist Türkspor Augsburg in der Sommer-Transferperiode 2025 an Land gezogen. Die aktuellste Neuerwerbung ist Eren Bozkurt. Der 19-jährige war in der Saison 24/25 mit 28 Einsätzen Stammspieler im Landesliga-Team des späteren Bayernliga-Meisters FC Memmingen. Seine Jugendzeit absolvierte der talentierte Fußballer im Trikot des FC Stätzling. Bozkurt ist in dieser Wechselfrist nach Kaan Aslan, Jan Samuilovski und Ruvjed Perovic bereits der vierte Fußballer, den Türkspor Augsburg vom FC Memmingen loseist.

+++ Kreisliga Ost: Der SV Klingsmoos verpflichtet einen jungen Stürmer

Allzu viel Einsatzzeit bekam Marvin Roßmann beim VfR Neuburg nicht; im Spieljahr 24/25 durfte er nur viermal im A-Klasse-Team des Bezirksligisten ran. Die Verantwortlichen des SV Klingsmoos sehen aber das Talent im 20-jährigen Angreifer und verpflichteten ihn nun für die kommende Runde in der Kreisliga Ost.

Möchte künftig Tore für den Kreisligisten SV Klingsmoos erzielen: Marvin Roßmann. Foto: VfR Neuburg

+++ Bezirksliga Süd: Noch ein Verteidiger für den FC Königsbrunn

Unmittelbar vor Saisonbeginn in der Bezirksliga Süd hat der FC Königsbrunn noch einen Verteidiger verpflichtet. Vom Landesligisten 1.FC Garmisch-Partenkirchen kommt Julian Ademi. Der Verteidiger war seit Jugendtagen für die Oberbayern aktiv, absolvierte in der zurückliegenden Spielzeit allerdings nur jeweils eine Partie für deren Landesliga- und A-Klasse-Team. Ademi ist in der aktuellen Transferperiode der sechste Neuzugang des FC Königsbrunn.

Will die Abwehr des FC Königsbrunn sicherer machen: Julian Ademi. Foto: Gipfelliebe Fotografie

+++ Bayernliga Süd: Neuzugang Nummer 15 bei Türkspor Augsburg ist ein Stürmer

Dass ihnen erneut eine schwierige Bayernliga-Saison vor Augen steht und dass es vermutlich wieder allein darum gehen wird, den Klassenerhalt zu sichern, war den Verantwortlichen bei Türkspor Augsburg von Vorbereitungsbeginn an klar. Das Auftakt-0:2 beim FC Deisenhofen scheint die Richtung gleich vorzugeben. Die Mission für Spielertrainer Simon Schröttle wird zusätzlich erschwert durch den Umstand, dass der Kader in einem gewaltigen personellen Umbruch steckt. Immerhin: Auswahl ist vorhanden. Ganz frisch ins Team gerückt ist nun Ruvjed Perovic. Der 21-jährige Angreifer absolvierte als Jugendlicher einige Bundesliga-Einsätze für die U17 und die U19 des FC Augsburg, ehe er zum FC Memmingen wechselte. Dort kam er in der Runde 24/25 auf vier Einsätze im Bayernliga-Team.

Wurde erst nach dem Bayernliga-Saisonstart als Neuzugang vermeldet: Ruvjed Perovic will künftig Tore für Türkspor Augsburg schießen. Foto: FC Memmingen

+++ Kreisliga Ost: Der TSV Inchenhofen holt einen Routinier zurück

Zweimal in seiner Fußballer-Laufbahn ist Andreas Manhard dem TSV Inchenhofen untreu geworden, zweimal ist er zurückgekehrt. Nach zwei Jahren im Trainerteam des TSV Schiltberg ist der 34-Jährige nun wieder dort gelandet, wo er bereits bis 2016 und später, nach einem Abstecher zum VfL Ecknach, von 2018 bis 2023 agiert hatte. Ob der Angreifer noch einmal auf dem Rasen stehen wird, ist freilich offen: In der kompletten Saison 24/25 hatte er keinen Einsatz für Schiltberg, im Spieljahr zuvor waren es lediglich zwei.

Kehrt nach zwei Jahren beim TSV Schiltberg zum TSV Inchenhofen zurück: Andreas Manhard. Foto: Marina Hamberger

+++ Kreisliga Ost: Ein dritter Neuzugang für Aufsteiger SV Echsheim-Reicherstein

Auf dem Transfermarkt aktiv geworden ist der Kreisliga-Aufsteiger SV Echsheim-Reicherstein erst, seit der Saisonstart 25/26 unmittelbar vor der Tür steht. Nun präsentieren die Verantwortlichen den dritten Neuling innerhalb ganz weniger Tage. Der 21-jährige Mittelfeldspieler Justin Holzmann möchte nun an dieser Adresse versuchen, nachhaltig im Erwachsenen-Fußball anzukommen. Bei seiner jüngsten Station SG Thierhaupten-Baar hatte er ein Spieljahr lang überhaupt keinen Einsatz und zuvor, im Trikot des FC Hellas Augsburg, waren es nur sieben gewesen.

+++ Kreisliga Ost: Die DJK Gebenhofen-Anwalting verpflichtet einen bezirksliga-erfahrenen Angreifer

Seine komplette Fußballer-Laufbahn als Erwachsener hat Nico Ertl im Trikot des SC Griesbeckerzell absolviert. 2016 kam er aus der A-Jugend des TSV Aindling zum Verein, feierte mit ihm 2023 den Aufstieg in die Bezirksliga. Auf dieser Ebene brachte er es in zwei Spielrunden auf 29 Einsätze (zwei Tore). Als 27-Jähriger nun geht der Angreifer eine Etage nach unten und heuert bei der DJK Gebenhofen-Anwalting an, die vor einigen Wochen als Überraschungsmeister der Kreisklasse Aichach in die Kreisliga Ost aufstieg. Nach dem Mittelfeldakteur Markus Westermair (24, vom FC Gundelsdorf) ist Ertl der einzige Neuzugang beim Aufsteiger, der zudem zwei Talente aus der eigenen Jugend in den Männerbereich übernahm.

Im Trikot des SC Griesbeckerzell absolvierte Nico Ertl (rechts, hier im September 2024 in einem Spiel gegen den TSV Hollenbach) insgesamt 29 Bezirksliga-Einsätze. Nun wechselt er eine Etage tiefer zur DJK Gebenhofen-Anwalting. Foto: Wilhelm Baudrexl

+++ Kreisklasse Augsburg Süd: Ein Ukrainer soll den Angriff des SV Gold-Blau Augsburg beleben

Es wird gute Gründe geben, warum Yehor Kalenychenko in der B-Jugend des FC Augsburg und des 1. FC Heidenheim sowie in der A-Jugend des VfR Aalen über Jahre hinweg keine Spielpraxis sammelte. Der SV Gold-Blau Augsburg aber sieht genügend Talent im 18-jährigen Angreifer mit ukrainischem Pass, um ihn für die kommende Kreisklasse-Spielzeit zu verpflichten.

Heuert beim Kreisklassisten SV Gold-Blau Augsburg an: Yehor Kalenychenko. Foto: Johannes Götz

+++ Kreisliga Augsburg: Der ASV Hiltenfingen stellt sich neu auf

Mit acht Neuzugängen, unter ihnen ein spielendes Trainergespann, steigt der ASV Hiltenfingen in die Saison 25/26 der Kreisliga Augsburg ein. Als Spielertrainer das Kommando hat nun Bujar Bytyqi, der zuvor spielender Co-Trainer beim Bezirksligisten SV Türkgücü Königsbrunn gewesen war. Spielertrainer beim B-Klassisten Türk SV Bobingen war zuletzt Haci Ay, der nun spielender Co-Trainer in Hiltenfingen wird. Die aktuellste unter den weiteren sechs Verpflichtungen ist Robin Ungerer. Der Angreifer kommt aus der A-Klasse-Vertretung der SpVgg Langerringen. Die weiteren fünf Neuzugänge sind Burak Erdin (Mittelfeld, zuvor Türk SV Bobingen), Agon Ismajli (Mittelfeld, SV Holzheim) sowie Xhemajl Gashi (Angriff), Besijan Ajdari (Abwehr) und Korab Ostrefi (Mittelfeld, alle FC Alba Augsburg).

Der 35-jährige Bujar Bytyki war spielender Co-Trainer beim SV Türkgücü Königsbrunn und wird nun Spielertrainer beim ASV Hiltenfingen. Foto: SV Türkgücü Königsbrunn

+++ Landesliga Südwest: Ein junger Stürmer für den SV Cosmos Aystetten

Fußball-Landesligist SV Cosmos Aystetten hat nach Melih Kaya einen weiteren jungen Angreifer frisch in seinen Kader geholt. Aus der Landesliga-U19 des TSV Schwaben Augsburg kommt der 19-jährige Elija Hanrieder, ein Spieler, an dem auch andere Vereine interessiert waren. Bereits zu Saisonende 24/25 hatten die Aystetter ihre weiteren Verpflichtungen bekannt gegeben. Neben Kaya waren dies die vier Mittelfeldspieler Hardy Noack (25, von der TSG Stadtbergen), Dejan Durasinovic (22), David Schwab (22) und Sebastian Kempf (24, alle vom SV Mering). Neu in Aystetten ist auch der Trainer: Thomas Hanselka übernahm das Team; der 40-Jährige kam vom Kreisligisten SpVgg Westheim.

Gilt als technisch beschlagen und pfeilschnell: Um Elija Hanrieder warben mehrere Vereine, nun hat sich der Angreifer für den SV Cosmos Aystetten entschieden. Foto: Gökhan S.

+++ Landesliga Südwest: Der FC Ehekirchen verpflichtet einen routinierten Verteidiger

Ob‘s an den Gegentreffern in der Testphase lag? Oder war es einfach ein günstiges Angebot zum Ende des Transfermarkts? Jedenfalls hat der FC Ehekirchen unmittelbar vor dem Anpfiff zur Landesliga-Spielzeit 25/26 noch einmal personell nachgelegt und den Verteidiger Eduard Hardok verpflichtet. Der 33-Jährige war in der zurückliegenden Runde mit 29 Einsätzen Stammspieler beim oberbayerischen Bezirksligisten FC Fatih Spor Ingolstadt.

Trägt jetzt das Trikot des Landesligisten FC Ehekirchen: Eduard Hardok. Foto: Füger

+++ Kreisklasse Augsburg West: Die TSG Stadtbergen freut sich über einen echten Kämpfer

Kreisklasse-Aufsteiger TSG Stadtbergen hat sich eine weitere Verstärkung geangelt. Als fünfter Neuzugang in der aktuellen Wechselperiode kommt der 24-jährige Mittelfeldspieler Dominic Prem in den Kader. Die Verantwortlichen der TSG sind überzeugt, dass sie „einen echten Kämpfer für die Außenbahn“ verpflichtet haben. Zuletzt hatte Prem in der Kreisklasse Augsburg Süd das Trikot der SG Margertshausen-Fischach getragen. Auf seine alten Kumpels von dort wird er nun in der kommenden Runde stoßen: Stadtbergen stieg in die Kreisklasse West auf, Margertshausen-Fischach zog aufgrund der teilweisen Neugestaltung der Ligen-Landschaft im Fußballkreis Augsburg dorthin um.

+++ Landesliga Südwest: Ein neuer Keeper für Aufsteiger TSV Hollenbach

Bereits den zweiten Torwart in der Transferperiode vor der Spielzeit 25/26 hat Landesliga-Aufsteiger TSV Hollenbach verpflichtet. Nach dem erfahrenen Jozo Derek (kam vom Kreisligisten SC Oberbernbach) kommt nun der junge Valentin Hagl. Der Sportler stand bisher für die SG Mauerbach in der A-Klasse Aichach zwischen den Pfosten. Beide werden versuchen, am Thron von Florian Hartmann zu rütteln, der von 2023 bis 2025 insgesamt 60 Bezirksliga-Begegnungen für Hollenbach bestritten hatte und bei entsprechender Gesundheit als Nummer eins gesetzt sein dürfte.

Stand bisher in der A-Klasse zwischen den Pfosten und will es nun vier Spielebenen höher wissen: Valentin Hagl trägt ab jetzt das Trikot des TSV Hollenbach. Foto: TSV Hollenbach

+++ Kreisklasse Augsburg West: Die SpVgg Deuringen holt einen Kreisliga-Torwart

Er ist 26 Jahre alt und stand für den SSV Anhausen über mehrere Spielzeiten verteilt insgesamt 33 Mal im Kreisliga-Kasten. Spielpraxis bringt Paul Seipt dennoch nur ansatzweise mit an seine neue Wirkungsstätte beim Kreisklasse-Aufsteiger SpVgg Deuringen: Zwei Spielrunden lang hatte der Torwart zuletzt pausiert.

+++ Kreisliga Augsburg: Ein Routinier für das Mittelfeld der DJK Lechhausen

Im fünften Anlauf hat es funktioniert, die DJK Lechhausen ist zurück in der Kreisliga. Nun baut der Aufsteiger zusätzliche Erfahrung in sein Mittelfeld ein. Vom SSV Alsmoos-Petersdorf kommt Raphael Schwerthöffer. Der 33-jährige Mittelfeldspieler absolvierte in den vergangenen drei Spielrunden 39 Einsätze für den Ost-Kreisligisten. Insgesamt hat die DJK Lechhausen in diesem Frühsommer fünf neue Spieler in den Kader geholt.

Wechselt vom SSV Alsmoos-Petersdorf zur DJK Lechhausen: Mittelfeldspieler Raphael Schwerthöffer. Foto: Maximilian Tyroller

+++ Kreisklasse Augsburg Nord: Der TSV Firnhaberau holt einen Mittelfeldspieler

Lediglich einen Neuzugang gibt es während der aktuellen Transferfrist beim TSV Firnhaberau. Der durch die teilweise erfolgte Neugliederung im Fußballkreis aus der Kreisklasse Augsburg Mitte in die Kreisklasse Augsburg Nord umgezogene Verein baut den 23-jährigen Enrico Gaggl in seinen Kader ein. Der Fußballer kommt vom alten und neuen Liga-Konkurrenten TSG Augsburg. Dort kam er in der Saison 24/25 auf neun Einsätze. Unterdessen hat der Verein bekannt gegeben, dass sich die bereits vollzogene Verpflichtung von Markus Ullmann als Chefcoach kurzfristig zerschlagen hat. Trainer des Teams bleibt nun Martin Schöll, der mit seinem bisherigen Co Thomas Stummer weiter zusammenarbeiten wird.

+++ Kreisliga Ost: Ein Stürmer und ein Verteidiger helfen Aufsteiger SV Echsheim-Reicherstein

Ein Relegationsspiel genügte dem SV Echsheim-Reicherstein, um nach der Vizemeisterschaft in der Kreisklasse Neuburg den Aufstieg in die Kreisliga Ost perfekt zu machen. Das Team bleibt zusammen, lediglich zwei Neuzugänge werden den Kader verstärken: Vom FC Vomp (Gebietsliga Ost Tirol, sechste Spielklasse im österreichischen Fußball) kommt der 33-jährige Angreifer Levente Nyuli, ein ungarischer Staatsbürger und vom A-Klassisten SV Hörzhausen wechselt der 25-jährige Verteidiger Maximilian Wagner.

+++ Kreisliga Augsburg: Noch ein Youngster für den TSV Pfersee

In Sachen Neuzugänge voll auf die Karte Jugend baut der TSV Pfersee vor der kommenden Spielzeit 25/26 der Kreisliga Augsburg. Die Verantwortlichen setzen den bisher eingeschlagenen Weg jetzt mit der Verpflichtung von Volkan Avan fort. Der 20-jährige Mittelfeldspieler agierte in der zurückliegenden Runde für die Kreisklasse-Teams des TSV Bobingen und von Türkspor Augsburg. Zuvor hatte der TSV einen 18-, einen 19- und einen 22-jährigen Fußballer geholt.

Hat sich dem Kreisligisten TSV Pfersee angeschlossen: Volkan Avan. Foto: Bommas

+++ Kreisklasse Augsburg West: Noch ein Verteidiger für Aufsteiger TSG Stadtbergen

Kreisklasse-Aufsteiger TSG Stadtbergen hat seinen Abwehrverbund ein weiteres Mal verstärkt. Aus der in der A-Klasse antretenden zweiten Mannschaft des SV Türkgücü Königsbrunn stößt der 21-jährige Außenverteidiger Eray Zeybel in den Kader. Aktuell muss sich der neue Spieler freilich in Geduld üben: Zeybel ist verletzt.

+++ Kreisklasse Aichach: Der TSV Weilach präsentiert fünf neue Gesichter in seinem Kader

Als Vizemeister der A-Klasse Aichach ist der TSV Weilach über die Sonderschicht Relegation in die Kreisklasse Aichach aufgestiegen. Für die Mission Klassenerhalt haben die Fußball-Verantwortlichen nun gleich drei ehemalige Spieler zurückgeholt, die allesamt ein Spieljahr lang für andere Farben (konkreter: bei direkten Liga-Konkurrenten) agierten. Der 24-jährige Stürmer Sebastian Spann und der 23-jährige Mittelfeldspieler Christian Gottschling waren beim SV Hörzhausen aktiv, der 25-jährige Verteidiger Merlin Hoepner bei WF Klingen. Neu im Kader des TSV Weilach sind zudem die zuletzt inaktiven Kicker Daniel Gödecke (22, Abwehr) und Simon Maier (18, Mittelfeld).

Sebastian Spann kehrt nach einer Spielzeit beim SV Hörzhausen zum TSV Weilach zurück. Foto: TSV Weilach

+++ Kreisklasse Augsburg West: Der TSV Täfertingen macht in Sachen Neuzugänge das halbe Dutzend voll

Tassilo Göppel ist in der aktuellen Wechselperiode der nächste Neuzugang des in der Relegation zur Kreisliga so dramatisch gescheiterten TSV Täfertingen (Kreisklasse Augsburg West). Der 35-Jährige bringt selbstverständlich viel Routine, aber vergleichsweise wenig Spielpraxis mit. In der vergangenen Runde wurde er sporadisch im Kreisklasse-Team des Bezirksligisten TSV Gersthofen eingesetzt. Zuvor hatte Täfertingen bereits Torwart Filip Sisic (vom KSV Trenk), Stürmer Yaya Bayo (vom TSV Neusäß), Verteidiger Christos Tsouknakis (vom Hainhofener SV) sowie Mittelfeldspieler Antonio Stoykovski und Angreifer Dino Rekanovic (beide vom TSV Gersthofen) neu verpflichtet.

+++ Kreisklasse Augsburg West: Ein Routinier für das Mittelfeld der SpVgg Deuringen

Er freut sich nach eigenen Angaben „auf die neue Herausforderung“: Nach sechs Jahren beim TSV Rehling wechselt der 32-jährige Mittelfeldspieler Lukas Altun zum Kreisklasse-Aufsteiger SpVgg Deuringen. Die Fußball-Verantwortlichen der SpVgg, die in der neuen Runde überwiegend auf ihre Aufstiegshelden bauen, haben nun in der Endphase der Frühsommer-Transferfrist doch noch drei Neuzugänge an Bord geholt.

+++ Bayernliga Süd: Harouna Boubacar schließt sich Türkspor Augsburg an

Hat sich der Bayernligist Türkspor Augsburg da einen dicken Fisch geangelt? Die Zahlen sprechen jedenfalls für sich, wenn es um den 22-jährigen Linksaußen Harouna Boubacar geht. Der gebürtige Münchner spielte in den vergangenen beiden Spieljahren für die Bayernligisten VfR Garching und TSV Grünwald. Dabei kam er auf 37 Einsätze, bei denen er acht Treffer erzielte. Für Grünwald hatte er auch schon 22/23 eine erfolgreiche Runde in der Landesliga gekickt (34 Spiele/sechs Treffer). Nach Ibrahim Capar (zuvor TSG Thannhausen/Kreisliga West) ist Boubacar der zweite Stürmer, den die Augsburger in der aktuellen Transferperiode verpflichten. Der 22-Jährige erhält bei Türkspor einen Ein-Jahres-Vertrag.

Hat seine Bayernliga-Qualitäten schon beim TSV Grünwald und beim VfR Garching unterstrichen: Harouna Boubacar. Foto: TSV Grünwald

+++ Kreisliga Augsburg: Ein spielender Co-Trainer für den SV Türkgücü Königsbrunn

Die Fußball-Verantwortlichen des Bezirksliga-Absteigers SV Türkgücü Königsbrunn haben ihren Spielerkader verstärkt und gleichzeitig ihr Trainer-Team erweitert. Torwart Daniel Morhart wird künftig als spielender Co-Trainer der verlängerte Arm von Chefcoach Burak Tok auf dem Platz sein. In derselben Position war der 37-Jährige in der vergangenen Runde beim FSV Großaitingen in der Kreisklasse Augsburg Süd aktiv.

Zeigt künftig seine Paraden für den SV Türkgücü Königsbrunn: Daniel Morhart, hier im Trikot des FSV Großaitingen. Foto: Marcus Angele

+++ Kreisliga Ost: Der BC Aichach holt ein Talent zurück

Als Jugendlicher hatte er bereits für den BC Aichach gespielt, als junger Mann nun kehrt Niklas Artmann zum Kreisligisten zurück. Der 20-jährige Mittelfeldspieler hatte zuletzt eine Runde für die Kreisklasse-Vertretung des Bezirksligisten VfL Ecknach absolviert.

+++ Kreisklasse Augsburg Nord: Der SC Biberbach holt einen Abwehr-Routinier

Christian Hohenstein wechselt vom TSV Welden (Kreisliga Augsburg) zum SC Biberbach (Kreisklasse Augsburg Nord). Seit 2019 bereits war der heute 31-jährige Verteidiger für Welden aktiv gewesen, zu Kreisklasse-Zeiten kam er dort auch auf viele Einsätze. Nun versucht er es erneut auf der zweithöchsten Etage im Fußball-Kreis. Das Umfeld in Biberbach wird ihm vertraut vorkommen: Hohenstein agierte bereits in den Zehner-Jahren einige Zeit im SC-Trikot.

Spielt künftig zum zweiten Mal in seiner langen Fußballer-Laufbahn für den SC Biberbach: Christian Hohenstein. Foto: Davy Bernhard

+++ Kreisklasse Augsburg West: Aufsteiger TSG Stadtbergen verstärkt sich weiter

Die TSG Stadtbergen hat ihren Kader um zwei kreisliga-erfahrene Spieler verstärkt. Die aktuellen Transfers schüren die Zuversicht beim Kreisklasse-Aufsteiger, dass das Unternehmen Drinbleiben gelingen kann. Von der SpVgg Westheim kommt der 23-jährige Angreifer David Umbach, vom TSV Pfersee der 19-jährige Verteidiger Emir Batu Dölyurt.

+++ Kreisklasse Augsburg West: Aufsteiger SpVgg Deuringen ergänzt seinen Kader nur punktuell

Als Vizemeister der A-Klasse West ist die SpVgg Deuringen über die Relegation aufgestiegen, nun soll der vorhandene Kader die Mission Klassenerhalt in der Kreisklasse West bewältigen. Lediglich zwei Spieler aus unteren Spielklassen haben die Verantwortlichen gegen Ende der aktuellen Wechselfrist neu ins Boot geholt und beide müssen sich ihren Platz im Team erst erkämpfen. Vom SV Biburg kommt Angreifer Endrit Tahiri und vom SV Gessertshausen Verteidiger Valentin Maurer.

+++ Kreisliga Augsburg: Aufsteiger DJK Lechhausen holt vier Verstärkungen

Unmittelbar nach dem über den Umweg Relegation erspielten Kreisliga-Aufstieg hatten die Verantwortlichen der DJK Lechhausen bereits angekündigt, dass sie auch auf der höheren Spielebene auf den bewährten Spielerstamm setzen möchten. Daran haben sie sich gehalten. Vier Neuzugänge gab es dennoch. Mecnur Aysel, 31-jähriger Angreifer aus dem Kreisklasse-Team von Türkspor Augsburg, und Niklas Ohnemus, 20-jähriger Verteidiger vom Kreisliga-Absteiger TSV Friedberg, hatten bereits zu Beginn der Transferperiode zugesagt. Nun kommen noch Deniz Eryildirim, 29-jähriger Mittelfeldspieler von Türkspor Augsburg (dort kam er in der vergangenen Saison immerhin auf einen Bayernliga-Einsatz und auch früher schon spielte er bei anderen Vereinen in höheren Spielklassen) sowie, ganz aktuell, Samed Dalyan, 28-jähriger Mittelfeldspieler aus der A-Klasse-Vertretung des SV Hammerschmiede, hinzu.

Der 29-jährige Deniz Eryildirim bringt viel Routine und ein wenig Praxis aus höheren Spielklassen mit zur DJK Lechhausen. Foto: Türkspor Augsburg

+++ Bezirksliga Nord: Die SpVgg Joshofen-Bergheim holt zwei Talente in den Kader

Mit zwei blutjungen Spielern hat Bezirksliga-Aufsteiger SpVgg Joshofen-Bergheim noch einmal seinen Kader erweitert. Aus der A-Jugend der SG Ober-/Unterhausen kommt der 17-jährige Mittelfeldakteur Tobias Gold, aus der Bezirksoberliga-U19 des VfB Eichstätt der 18-jährige Verteidiger Leopold Thurner.

Leopold Thurner will sich einen Platz in der Abwehr des Bezirksliga-Aufsteigers SpVgg Joshofen-Bergheim erkämpfen. Foto: VfB Eichstätt

+++ Kreisliga Augsburg: Der FC Tur Abdin Augsburg angelt sich Teeo Pejazic

Dieser Top-Transfer schürt die Euphorie beim FC Tur Abdin Augsburg: Der ohnehin stark aufgestellte Aufsteiger in die Kreisliga Augsburg hat Teeo Pejazic verpflichtet. Der 30-jährige Angreifer kommt vom Mitaufsteiger TSV Neusäß. Für den erzielte Pejazic in der vergangenen Kreisklasse-Runde in 24 Spielen satte 26 Treffer und war als Torschützenkönig der Kreisklasse Augsburg Nordwest maßgeblich am Höhenflug seines Teams beteiligt. Pejazic, der in Neusäß als Spielertrainer agiert hatte, wird künftig auch bei Tur Abdin im Trainerteam stehen.

Der Mann weiß, wo das Tor steht: Teeo Pejazic bejubelt im Trikot des TSV Neusäß das letztlich entscheidende 1:0 im Kreisklasse-Spiel gegen den TSV Leitershofen am 1. Juni 2025. Nun wechselt der Torjäger zum Kreisliga-Mitaufsteiger FC Tur Abdin Augsburg. Foto: Oliver Reiser

+++ Landesliga Südwest: Paul Iffarth kehrt zu seinen alten Freunden beim FC Stätzling zurück

So ganz war er nie weg, auch wenn er nun eine Saison lang das Trikot des Bayernligisten FC Pipinsried trug. Beim Landesliga-Aufstieg des FC Stätzling in Olching war er jedenfalls schon mittendrin im Pulk alter Freunde. Und jetzt ist Paul Iffarth auch als Fußballer wieder beim FC Stätzling gelandet. Dort war er bereits als Jugendlicher ausgebildet worden. Von 2022 bis 2024 dann absolvierte der inzwischen 21-jährige Angreifer 58 Bezirksliga-Partien für den FC Stätzling und erzielte dabei 31 Tore. Beim FC Pipinsried kam er auf lediglich vier Bayernliga-Einsätze, da er sich bei einem schweren Unfall schon vor Saisonbeginn 24/25 erheblich verletzt hatte.

Bei der Aufstiegsfeier in Olching mischte Paul Iffarth noch in zivil mit, nun trägt er wieder das Trikot des FC Stätzling. Foto: Reinhold Rummel

+++ Kreisliga Augsburg: Der TSV Neusäß verpflichtet zwei Routiniers

Als Meister der Kreisklasse Augsburg Nordwest ist der TSV Neusäß in die Kreisliga Augsburg aufgestiegen. Während der Transferpariode haben die Verantwortlichen ihren Kader um insgesamt sechs Spieler ergänzt. Die jüngsten Neuzugänge sind dabei gleichzeitig die erfahrensten: Vom FC Tur Abdin Augsburg kommt der 37-jährige Verteidiger Elvis Hajdarevic, der in früheren Tagen seiner Karriere eine feste Bank beim Bezirksligisten TSV Haunstetten gewesen war und vom TSV Gersthofen kommt der 32-jährige Mittelfeldspieler Mustafa Mujezinovic, der beim Bezirksligisten in der Runde 24/25 allerdings ohne Einsatz geblieben war.

+++ Kreisklasse Neuburg: Sechs Neue für die TSG Untermaxfeld

Mit insgesamt sechs Neuzugängen startet die TSG Untermaxfeld in die neue Spielrunde 25/26 der Kreisklasse Neuburg. Neben den bereits zuvor verpflichteten Fußballern Matthias Stegmeir (Spielertrainer), Maximilian Beck und Florian Grosz haben sich nun auch der 29-jährige Mittelfeldspieler Stefan Bley (zuvor inaktiv), der 33-jährige Verteidiger Marco Scharbatke (Rückkehrer vom TSV Pöttmes) sowie der 38-jährige Abwehrspieler Michael Büchl (zuvor TSV Kösching) dem Verein angeschlossen.

+++ Bayernliga Süd: Noch ein Hochkaräter für den FC Pipinsried

Der FC Pipinsried hat sich für die Saison 25/26 in der Bayernliga Süd offensichtlich einiges vorgenommen. Die Liste der Neuzugänge ist lang und die Qualität der Verpflichtungen insgesamt überragend. Nun gesellt sich noch ein Verteidiger mit der Erfahrung aus mehr als 200 Profi-Einsätzen hinzu: Tobias Schröck kommt vom Drittligisten FC Ingolstadt 04, für den er in der vergangenen Spielzeit freilich „nur“ im Bayernliga-Kader auftauchte. In früheren Jahren absolvierte der aktuell 32-Jährige insgesamt 62 Zweitliga-Einsätze (33 für den FC Ingolstadt 04, 29 für den FC Würzburger Kickers) sowie 161 Begegnungen in der dritten Liga (82 für die Schanzer, 27 für die SG Sonnenhof Großaspach und 52 für den SV Wacker Burghausen). Schröck hat beim Bayernligisten aus dem Dachauer Hinterland einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2027 unterschrieben. Die Hintergründe zum Top-Transfer finden Sie auf dem Fußball-Portal FuPa.

Kommt nach acht Jahren beim FC Ingolstadt 04 jetzt zum FC Pipinsried: Tobias Schröck. Foto: Haelke, FC Pipinsried

+++ Bezirksliga Nord: Ein neues Talent für das Mittelfeld des BC Rinnenthal

Eine komplette Kreisliga-Saison für den TSV Friedberg hat Elias Müller in der Runde 24/25 absolviert, seit der B-Jugend war er dem Verein treu gewesen. Den Abstieg in die Kreisklasse konnte er trotz seiner 22 Einsätze und drei Tore freilich nicht verhindern. Nun zieht es den 20-jährigen Mittelfeldspieler in die Bezirksliga. Sein neuer Verein ist der BC Rinnenthal.

Wechselt vom TSV Friedberg zum BC Rinnenthal: Elias Müller (rechts, hier im Duell mit Louis Bartl vom FC Gerolsbach). Foto: Helmut Steurer

+++ Bayernliga Süd: Türkspor Augsburg holt einen Mittelfeldspieler und einen Angreifer

Der junge Mann bringt zweifellos Potenzial mit, aber so richtig konnte er es als Jugendlicher beim FC Augsburg und beim FC Memmingen dann doch nicht in die Waagschale werfen. Die Spielrunde 24/25 trug Kenan Yildirim das Trikot des Kreisklassisten BSC Memmingen. Nun hofft der 22-jährige Mittelfeldspieler auf den großen Sprung und heuert beim Bayernligisten Türkspor Augsburg an. Schon etwas mehr Spielerfahrung bringt Burak Uludag mit zu Türkspor. Der Angreifer stand bislang beim TSV Schwaben Augsburg unter Vertrag, absolvierte dort 27 Partien für die Landesliga-A-Jugend und dann in seiner ersten Saison als Erwachsener sieben Einsätze für das Kreisklasse-Team sowie ein Spiel für die Regionalliga-Elf.

Angreifer Burak Uludag wechselt innerhalb der Stadt Augsburg vom TSV Schwaben zu Türkspor. Foto: Adrian Goldberg

+++ Kreisliga Augsburg: Der TSV Neusäß verpflichtet Burak Koz

Ungewöhnlich ruhig für einen Aufsteiger hat sich der TSV Neusäß in der aktuellen Wechselperiode verhalten. Dann holte der Neu-Kreisligist einen Torwart. Und nun schnappte sich der Verein noch einen Torjäger. Burak Koz kommt nach einer Saison beim Bezirksligisten SC Griesbeckerzell. Dort erzielte er zwar bei 24 Auftritten lediglich einen Treffer, aber zuvor, im Trikot der DJK West Augsburg, gehörte er zu den gefährlichsten Angreifern an der Basis des Fußball-Kreises Augsburg. Die TSV-Verantwortlichen hoffen nun, dass der 29-Jährige an die damalige Leistung anschließen und gleichzeitig Ansprechpartner für junge Spieler im Verein sein kann.

Burak Koz (Mitte) ist ein Angreifer, der auch mal den inneren Schweinehund überwinden und bei strömendem Regen hinterherlaufen kann (hier im August 2024 im Bezirksliga-Spiel des SC Griesbeckerzell beim TSV Ziemetshausen). Foto: Ernst Mayer

+++ Bezirksliga Nord: Blutauffrischung für den FC Horgau

Zunächst verpflichtete der Bezirksligist FC Horgau drei gestandene Fußballer, nun hat er sich selbst noch eine Frischzellenkur verpasst. Aus der A-Jugend des TSV Schwaben Augsburg kommen in Person von Iannis Gosa und Lukas Schäfer zwei blutjunge Kicker in den Kader, der in der Runde 25/26 nach Möglichkeit sorgenfreier ans rettende Ufer gelangen möchte als zuletzt.

+++ Bezirksliga Süd: Unzertrennliche Talente landen jetzt beim FC Königsbrunn

Mittelfeldspieler Tolga Bozkurt und Verteidiger Eray Halici sind auf dem Fußballplatz praktisch unzertrennlich. Beide spielten als Jugendliche zunächst für den FC Stätzling und später für den TSV Schwaben Augsburg, beide wechselten schließlich zum B-Klassisten DJK Hochzoll - und nun landen beide als Neuzugänge fünf und sechs für die Saison 25/26 beim FC Königsbrunn in der Bezirksliga Süd. Dort hoffen die Talente selbstredend auf viel Einsatzzeit. Dass der Sprung über mehrere Spielebenen groß ist und die Konkurrenz im neuen Kader von Trainer David Bulik riesig wird, wissen sie selbst.

Hat aktuell 28 Spieler in seinem Bezirksliga-Kader, unter ihnen sechs Neuzugänge: David Bulik, Trainer des FC Königsbrunn. Foto: Rudi Fischer

+++ Kreisklasse Aichach: Der TSV Dasing verstärkt sein Mittelfeld gleich dreifach

Gegen Ende des Sommer-Wechselfensters hat der TSV Dasing (Kreisklasse Aichach) drei weitere Fußballer verpflichtet und damit sein Mittelfeld gestärkt. Unter anderem kehrt vom SV Wulfertshausen der 36-jährige Christoph Schulz zurück. Der Routinier hatte schon bis 2023 über viele Jahre für die Dasinger gespielt. Ebenfalls an der Verbindungsstelle zwischen Abwehr und Angriff zuhause ist Kay Strack. Der 28-Jährige hatte bislang für den TSV Firnhaberau in der Kreisklasse Augsburg Mitte gekickt. Von diesem Verein bringt er seinen bisherigen Teamkameraden Cezar Dambrowski (29) mit zum TSV Dasing.

+++ Kreisklasse Augsburg West: Aufsteiger TSG Stadtbergen begnügt sich vorerst mit einem Neuzugang

2024 hatte es noch nicht ganz gereicht, ein Jahr später aber hat die TSG Stadtbergen den Titel in der Fußball-A-Klasse Augsburg West geholt und ist in die Kreisklasse Augsburg West aufgestiegen. Dort sollen es nun weitgehend jene Fußballer richten, die den Erfolg ermöglicht hatten. Lediglich einen Neuen haben die Verantwortlichen verpflichtet: Vom TSV Pfersee (Kreisliga Augsburg) kommt der 22-jährige Mittelfeldakteur Eren Kacar.

Bringt Kreisliga-Erfahrung mit und will der TSG Stadtbergen helfen, in der Kreisklasse Fuß zu fassen: Eren Kacar. Foto: Magnus Hartmann

+++ Kreisklasse Augsburg Süd: Der SV Gold-Blau Augsburg baut vier weitere Fußballer ein

Über die längste Zeit der Wechselperiode hatte sich der SV Gold-Blau Augsburg (Kreisklasse Augsburg Süd) sehr defensiv verhalten. Nun, ganz am Ende, schlägt der Verein doch noch ordentlich zu. Vier Neue auf einen Schlag haben die Verantwortlichen jetzt präsentiert. Den Kader verstärken Angreifer Surush Vatanbekov, Mittelfeldspieler Anatolii Burling sowie die Verteidiger Davyd Stradnyi und Daniil Bogdanov.

+++ Kreisliga Ost: Ein Rückkehrer verstärkt das Mittelfeld des BC Aichach

Nach einem Spieljahr beim Kreisklassisten FC Alba Augsburg kehrt Blendor Krasniqi zum BC Aichach (Kreisliga Ost) zurück. Der 22-jährige Mittelfeldspieler hatte bereits von 2021 bis 2024 für das einstige sportliche Aushängeschild einer ganzen Region gekickt. Für den FC Alba absolvierte er in der zurückliegenden Runde 21 Einsätze.

Spielt nun wieder für den BC Aichach: Mittelfeldakteur Blendor Krasniqi. Foto: Lulzim Morina

+++ Bezirksliga Süd: Die SpVgg Lagerlechfeld setzt auf zwei blutjunge Stürmer

Vier Neuzugänge insgesamt hat Bezirksligist SpVgg Lagerlechfeld in der Frühsommer-Wechselperiode 2025 geholt, drei von ihnen sind blutjunge Hoffnungen für eine starke sportliche Zukunft. Im Angriff üben nun gleich zwei frisch in den Kader geholte Youngster Druck auf die etablierten Kräfte aus. Nach dem 17-jährigen Sarfaraz Husseini haben die Verantwortlichen jetzt auch den 18-jährigen Andrei Iacob verpflichtet. Der junge Mann agierte zuletzt im Kreisklasse-Team des TSV Schwaben Augsburg. Als A- und B-Jugendlicher war er ebenfalls schon für den TSV Schwaben sowie für den TSV Gersthofen im Einsatz gewesen.

Will Druck auf die bewährten Kräfte im Angriff der SpVgg Lagerlechfeld ausüben: Neuzugang Andrei Iacob. Foto: TSV Schwaben Augsburg

+++ Kreisliga Augsburg: Ein Trio junger Spieler für den TSV Pfersee

Platz elf - mehr war nicht drin für den TSV Pfersee in der zurückliegenden Runde der Kreisliga Augsburg. Um diesmal etwas weiter oben zu landen, vertrauen die Verantwortlichen auf neuen Schwung durch insgesamt fünf Neuzugänge. Kurz vor Ende der Transferperiode holten sie ein Trio junger Spieler in den Kader. Der 19-jährige Angreifer Bünjamin Tutus (zuvor gemeldet bei der DJK West Augsburg), der 22-jährige Mittelfeldakteur Sebastian Teya (in der Saison 24/25 für die Kreisklassisten Suryoye Assyrer Augsburg und TSV Schwaben Augsburg II aktiv) und das 18-jährige Mittelfeldtalent Ilkan Izci (von den Bezirksoberliga-Junioren der SG Haunstetten) sorgen für frisches Blut. Zuvor bereits hatten die Pferseer den 28-jährigen Routinier Dominik Wojtyna (zuvor jahrelang als Angreifer für die TSG Augsburg im Einsatz) sowie den 19-jährigen Ammar Yusuf Altundas (aus der Landesliga-U19 des TSV Schwaben Augsburg) verpflichtet und mit beiden Kickern ihre Defensive gestärkt.

Kann mit insgesamt fünf neuen Spielern planen: Paolo Maiolo, Trainer des TSV Pfersee. Foto: Bommas

+++ Kreisliga Ost: Der SSV Alsmoos-Petersdorf greift noch einmal zu

Einen weiteren Mittelfeldspieler hat Kreisligist SSV Alsmoos-Petersdorf verpflichtet. Vom Kreisklassisten SV Gold-Blau Augsburg kommt der 22-jährige ukrainische Staatsbürger Bohdan Fokasiev ins Team.

+++ Kreisliga Ost: Ein Rückkehrer verstärkt die Abwehr des FC Affing

Der Mann kennt sich vor Ort bestens aus, immerhin war er von 2019 bis 2023 schon einmal da. Nun kehrt Michael Braunmüller zum Ost-Kreisligisten FC Affing zurück. Der 30-jährige Verteidiger trug in den vergangenen beiden Spielzeiten das Trikot des TSV Inchenhofen, der in der Saison 24/25 Vizemeister dieser Gruppe gewesen war und auf den er künftig als Kontrahent treffen wird.

Kehrt nach einem zweijährigen Gastspiel beim TSV Inchenhofen zurück zum FC Affing: Michael Braunmüller. Foto: TSV Inchenhofen

+++ Landesliga Südwest: Emanuel Baum will mit dem TSV Schwabmünchen wieder oben mitmischen

Die Plätze acht, vier und zuletzt zwei hat der TSV Schwabmünchen seit seinem Abstieg aus der Bayernliga Süd in der Fußball-Landesliga Südwest belegt. Klar, dass alle Beteiligten den Wunsch hegen, auch in der Saison 25/26 die Stimme zu erheben, wenn es um die Aufstiegsfrage geht. Einen Trainer können die Verantwortlichen nun nach langer Suche präsentieren: Emanuel Baum übernimmt das Team. Und er gibt gleich die Richtung vor: „Wir wollen oben dabei sein“, sagt er bei seiner Vorstellung, und auch: „Es ist eine wirklich gute Mannschaft, auf fast allen Positionen gleichwertig besetzt. Dazu kommen noch ein paar wirkliche Ausnahmespieler.“ Neben Baum haben die Schwabmünchner unmittelbar vor Ende der Transferperiode noch einen weiteren Neuzugang - ihren fünften - präsentiert. Der 22-jährige Verteidiger Maximilian Muha war mit jeweils über 30 Einsätzen in den vergangenen drei Runden absoluter Stammspieler beim aktuellen Landesliga-Absteiger VfL Kaufering und schließt sich nun dem TSV Schwabmünchen an.

Freuen sich auf die Zusammenarbeit (von links): Schwabmünchens Abteilungsleiter Germar Thiele, der neue Trainer Emanuel Baum und TSV-Sportleiter Matthias Vogel. Foto: Nadine Kruppe

+++ Landesliga Südwest: Der FC Ehekirchen schnappt sich zwei Youngster des TSV Burgheim

Mit seinen Neuzugängen acht und neun hat Fußball-Landesligist FC Ehekirchen seine Kaderplanung für die Saison 25/26 abgeschlossen. Vom Kreisliga-Absteiger TSV Burgheim kommen die beiden Mittelfeld-Talente Vincent Burkhardt und Jakob Schmid. Beide waren in der jüngsten Serie der Kreisliga Ost Stammspieler in Burgheim. Burkhard absolvierte 29 Begegnungen (drei Tore) und Schmid 25 (vier Treffer). Die beiden Youngster kennen sich seit frühester Jugend: Zusammen durchliefen sie seit der C-Jugend die komplette Ausbildung in der Talentschmiede des TSV Rain. In den Wochen zuvor hatte der FC Ehekirchen bereits Jonas Halbmeyer (vom VfB Eichstätt), Maximilian Käser (vom TSV Rain), Metehan Tozakoglu, Michael Bauer und Matthias Schaff (alle vom FC Stätzling), Luis Pfautsch (vom SC Ried) sowie Matthias Rutkowski (vom SV Wagenhofen-Ballersdorf) verpflichtet.

Wechselt ebenso wie sein Teamkollege Jakob Schmid vom Kreisliga-Absteiger TSV Burgheim zum Landesligisten FC Ehekirchen: Vincent Burkhardt (links). Foto: Daniel Worsch

+++ Kreisklasse Augsburg Süd: Aufsteiger MBB SG Augsburg holt drei neue Spieler

Als Meister der A-Klasse Augsburg Mitte ist MBB SG Augsburg aufgestiegen, nun sollen drei Neuzugänge mithelfen, das Team in der Kreisklasse Augsburg Süd zu halten. Mittelfeldspieler Baris Mert Dogdu und Verteidiger Ahmet Güragac kommen vom SV Biburg, Stürmer Mehmet Polat von der TSG Stadtbergen.

+++ Kreisliga Ost: Der BC Adelzhausen bekommt einen Ex-Profi als spielenden Co-Trainer

Er ist einer, an dem sich vor allem junge Mitspieler aufrichten können: Thomas Steinherr wird in der kommenden Runde spielender Co-Trainer im Team von Chefcoach Jürgen Lichtenstern beim Ost-Kreisligisten BC Adelzhausen. In der jüngeren Vergangenheit agierte Steinherr im Trikot der Landesligisten TSV Aindling und SB Chiemgau Traunstein. Davor war der inzwischen 32-Jährige hochklassig unterwegs: Regionalliga spielte er (unter anderem für den FC Homburg), auch dritte Liga (für die SpVgg Unterhaching). Beim damaligen Zweitligisten VfR Aalen stand er eine Saison lang (14/15) im Kader, erhielt aber keinen Einsatz. Zeitgleich mit der Vorstellung von Steinherr hat der BC Adelzhausen sechs weitere Neuzugänge präsentiert. In den Kader des Kreisligisten rücken Jakob Greppmeir (vom FC Stätzling), Metehan Karakurt (von den SF Friedberg), Colin Davis (vom TSV Dasing), Markus Liehr (von der SpVgg Deuringen) sowie David Popovic und Tobias Kleer (beide von der TSG Augsburg).

Trat in den vergangenen beiden Spielzeiten für den Landesligisten TSV Aindling an: Thomas Steinherr (im roten Trikot, hier in einer Partie gegen die SpVgg Unterhaching II). Foto: Michael Hochgemuth

+++ Kreisliga Augsburg: Ein neuer Torwart für Aufsteiger TSV Neusäß

Jenes Team, das vor ein paar Wochen Meister der Kreisklasse Nordwest wurde, soll nun auch die Chance bekommen, sich in der Kreisliga Augsburg zu etablieren. So wollen sie es machen beim TSV Neusäß. Nur ein guter Torwart fehlte ihnen noch - und den hat der Aufsteiger nun gefunden. Boris Popovic kommt vom Münchner Kreisklassisten SV Laim, für den er drei Spielzeiten lang den Laden dichtmachte.

+++ Kreisliga Augsburg: Haci Ay wird Co-Trainer beim ASV Hiltenfingen

Der ASV Hiltenfingen startet 25/36 in seine fünfte Saison als Kreisligist. Mehr als ein Tabellenplatz im Mittelfeld mit überwiegend gefühlter Nähe zur Abstiegszone war bislang nicht drin. Nun bekommt das Team Verstärkung: Als spielender Co-Trainer vorgesehen ist Haci Ay. Der 28-Jährige kommt vom B-Klassisten Türk SV Bobingen, den er zwei Spielzeiten lang als Spielertrainer führte.

Wird spielender Co-Trainer beim Kreisligisten ASV Hiltenfingen: Haci Ay. Foto: Akin

+++ Kreisliga Augsburg: Aufsteiger Tur Abdin Augsburg holt einen Bayernliga-Routinier

Paukenschlag in der Fußball-Kreisliga Augsburg: Tur Abdin Augsburg, soeben als Meister der Kreisklasse Augsburg Mitte aufgestiegen, hat für die kommende Runde 25/26 Emre Kurt unter Vertrag genommen. Der 28-jährige Verteidiger trug davor acht Jahre lang das Trikot des Bayernligisten Türkspor Augsburg. Für diesen Verein absolvierte er 122 Spiele, zunächst in der Landesliga und seit 2021 in der Bayernliga. In der zurückliegenden Spielzeit brachte er es als spielender Co-Trainer bei Türkspor auf 21 Einsätze und erzielte dabei ein Tor. Zeitgleich mit diesem Transfercoup meldete der Neu-Kreisligist die Verpflichtung von Samet Kurt. Der 32-jährige Mittelfeldmann war in den vergangenen drei Runden spielender Co-Trainer bei der SpVgg Auerbach-Streitheim, mit der er zuletzt aus der Kreisliga Augsburg abstieg. Wenige Tage zuvor hatten sich die Tur Abdin-Verantwortlichen die Dienste von Berkay Kurt gesichert. Der 26-jährige Abwehrspieler kommt vom Ost-Kreisligisten FC Affing.

Acht Jahre lang bejubelte Emre Kurt (rechts, hier zusammen mit Fares Ibrahim) Erfolge im Trikot von Türkspor Augsburg. Nun wechselt der Innenverteidiger in die Kreisliga zu Tur Abdin Augsburg. Foto: Fred Schölhorn

+++ Bezirksliga Nord: Der TSV Dinkelscherben peppt seinen Kader auf

Der Fußball-Bezirksligist TSV Dinkelscherben hat sich auf den letzten Drücker noch zwei Sommer-Einkäufe geleistet. Marco Schneider war in den vergangenen beiden Spielzeiten für die Landesligisten TSV Schwabmünchen und FV Illertissen II am Ball, absolvierte 48 Begegnungen (vier Tore) für diese beiden Teams. Nun schließt sich der 25-jährige Mittelfeldakeur dem Nord-Bezirksligisten TSV Dinkelscherben an. Vielleicht ein Versprechen für die Zukunft ist Mittelfeldspieler Felix Rost. Der 22-Jährige wirkte jeweils zwei Spielzeiten für die Kreisklassisten SpVgg Langenneufnach und TSV Walkertshofen, stand insgesamt 79 Mal auf dem Platz und erzielte 35 Tore.

Spielte erst für die Landesligisten TSV Schwabmünchen und FV Illertissen II und wird nun Bezirksliga-Akteur beim TSV Dinkelscherben: Marco Schneider. Foto: TSV Schwabmünchen

+++ Kreisklasse Augsburg Süd: Ein Stürmer und ein Verteidiger für Suryoye Assyrer Augsburg

Der aus der aufgelösten Kreisklasse Mitte in die Kreisklasse Süd eingruppierte Verein Suryoye Assyrer Augsburg hat zwei weitere Feldspieler verpflichtet. Vom BC Aichach kommt Abwehrspieler Marko Gajic. Nach einem Jahr beim TSV Merching kehrt zudem Angreifer Marc Scherl zurück zu jenem Verein, für den er schon 2022 bis 2024 gespielt hatte.

+++ Bezirksliga Süd: Der TSV Bobingen verpflichtet ein Torwart-Talent

Der TSV Bobingen hat für die Landesliga-Runde 25/26 einen weiteren Torwart verpflichtet. Vom SV Offenhausen (württembergische Bezirksliga Donau/Iller) kommt Janne Fennell. Vor seinem einjährigen Gastspiel im Neu-Ulmer Vorort absolvierte er 21 Spiele für die Bayernliga-U19 des FV Illertissen.

Als A-Jugendlicher spielte Torwart Janne Fennell im Bayernliga-Team des FV Illertissen. Nun geht er zum TSV Bobingen. Foto: Nikita Schleicher

+++ Kreisklasse Augsburg Süd: Der SV Gold-Blau Augsburg holt einen Routinier und einen Jungspund

Neue Spielgruppe, neues Glück: Seit 2014 hatte der SV Gold-Blau Augsburg in der Kreisklasse Augsburg Mitte und zwischenzeitlich auch mal in der A-Klasse Augsburg Mitte gespielt. Die Kreisklasse-Gruppe gibt es fortan nicht mehr; ihre früheren Teilnehmer wurden neu in die weiteren Kreisklasse-Gruppen eingeteilt. Der Tabellenneunte der Saison 24/25 will es im Süden besser machen und setzt dabei weitgehend auf das vertraute Team. Lediglich zwei Neuzugänge gibt es: Andrii Makarenko (18, Mittelfeld) kommt aus der Landesliga-U19 des TSV Schwaben Augsburg, Ioannis Mentzas (38, Tor) spielte in der vergangenen Runde für die bisherigen Liga-Rivalen Suryoye Assyrer Augsburg und Hellas Augsburg.

+++ Kreisklasse Aichach: Der SC Oberbernbach holt fünf Neue auf einen Schlag

Jede Menge personelle Wechsel meldet Kreisliga-Absteiger SC Oberbernbach. Am letzten Tag der Transferperiode zur Saison 25/26 kamen auf einen Schlag noch einmal fünf Neuzugänge hinzu. Für den fortan in Kreisklasse Aichach antretenden Verein spielen jetzt Burak Külahi, Rifat Subasi (beide von Türkspor Aichach), Kevin Omiawele (von den WF Klingen), Julian Höger (vom TSV Hollenbach) sowie Adrian Stolz (von den A-Junioren der SG Aindling). Rückkehrer in den Kader ist zudem Julian Häusler, der eine zweijährige Fußball-Pause eingelegt hatte. Das ebenfalls neue Trainerteam Niklas Augart (Chefcoach, kam aus einer einjährigen schöpferischen Pause)/Martin Miesl (spielender Co-Trainer, kam vom BC Aichach) wird also einiges zu tun haben, auf die Schnelle ein starkes Team zusammenzustellen. Beide verfügen aus früheren Tagen beim SC Oberbernbach über reichlich Erfahrung vor Ort.

Kennt sich im Verein bestens aus: Der neue Trainer des SC Oberbernbach, Niklas Augart. Foto: SC Oberbernbach

+++ Kreisklasse Augsburg Süd: Der FC Alba Augsburg schnappt sich fünf weitere Spieler

Kurz vor Ende des Frühsommer-Transferfensters hat der aus der bisherigen Kreisklasse Augsburg Mitte nun in die Gruppe Süd eingegliederte FC Alba Augsburg fünf weitere Fußballer verpflichtet. Vom SSV Wehringen kommt der 25-jährige Abwehrspieler Liridon Caka, von der DJK Hochzoll der 18-jährige Angreifer Eris Gavazaj sowie der 28-jährige Stürmer Agron Badali, vom SV Türkgücü Königsbrunn Albert Zekolli und aus einer einjährigen Fußball-Pause Ermal Ahmeti, der davor für die A-Junioren des TSV Gersthofen gekickt hatte.

+++ Kreisklasse Augsburg Nord: Ein neuer Spielertrainer für die DJK Stotzard

Mehmet Findik wird Spielertrainer bei der DJK Stotzard. In den beiden Spieljahren davor war der 33-Jährige in gleicher Position für den Münchner Kreisklassisten SV Türkspor Allach aufgelaufen. Er findet in Stotzard einen eingespielten Kader vor; zwei Abgängen in diesem Frühsommer steht abgesehen von ihm selbst nur ein weiterer Neuzugang gegenüber: Julian Baumgartner (20) kam vom TSV Rehling. Allerdings wird sich das sportliche Umfeld für die DJK neu gestalten: Aufgrund der teilweisen Neueinteilung und Neubenennung der Spielklassen im Fußball-Kreis Augsburg wandert der Verein aus der Kreisklasse Aichach in die Kreisklasse Augsburg Nord.

Wird neuer Spielertrainer der DJK Stotzard: Mehmet Findik. Foto: Michael Bachmaier

+++ Bezirksliga Süd: Der SV Mering bekommt einen Stürmer und der VfL Kaufering einen Verteidiger

Spielertausch in der Bezirksliga Süd: Der VfL Kaufering hat für das Unternehmen Wiederaufstieg den 19-jährigen Malik Belakhal verpflichtet. Der talentierte Abwehrspieler trug in der vergangenen Spielzeit das Trikot des künftigen Liga-Konkurrenten SV Mering. Als Jugendlicher hatte er für den TSV Schwabmünchen gespielt. Den umgekehrten Weg geht unterdessen Yusha Venos. Der 21-jährige Angreifer absolvierte in den zurückliegenden beiden Spielzeiten 34 Landesliga-Einsätze für Kaufering. Nun schließt er sich dem SV Mering an.

Spielt künftig für den VfL Kaufering: Malik Belakhal (hier im Trikot des SV Mering). Foto: Rudi Fischer

+++ Krelsliga Augsburg: Ein Mittelfeldspieler ist der achte Neuzugang beim TSV Merching

Die Spielerauswahl ist groß, das Saisonziel ambitioniert: Mit der Hilfe v