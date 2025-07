Der FC Pipinsried schnappt sich einen früheren Zweitliga-Verteidiger: Das sind die wichtigsten Wechsel in der Region Augsburg

Die Fußball-Saison 24/25 ist Geschichte. In Schwaben ist nach Abschluss der Relegation endgültig klar, wer in der kommenden Runde auf welcher Spielebene antreten wird. Während die Kicker an der Basis nun ein wenig durchatmen können, sind die Vereine ab der Bezirksliga bereits in die Vorbereitung gestartet, erste Tests für die Spielzeit 25/26 sind schon absolviert. Und überall im Amateurfußball laufen aktuell die Personalplanungen für die neue Saison – auch im Fußballkreis Augsburg. Wie verstärken sich die Regionalligisten aus Augsburg, der FCA II und der TSV Schwaben, der lange vor einem Punktverlust am grünen Tisch zittern musste? Was passiert beim Bayernligisten Türkspor Augsburg? Wer kickt in der kommenden Saison in der Landesliga Südwest? Wen holen die Bezirksligisten? Und was machen die Teams auf der Kreisebene? In unserem Transfer-Ticker geben wir eine fundierte Einschätzung über alle wichtigen Wechsel zur Saison 2025/26 der Vereine in Stadt und Landkreis Augsburg, Aichach-Friedberg und dem Raum Neuburg.

+++ Bayernliga Süd: Noch ein Hochkaräter für den FC Pipinsried

Der FC Pipinsried hat sich für die Saison 25/26 in der Bayernliga Süd offensichtlich einiges vorgenommen. Die Liste der Neuzugänge ist lang und die Qualität der Verpflichtungen insgesamt überragend. Nun gesellt sich noch ein Verteidiger mit der Erfahrung aus mehr als 200 Profi-Einsätzen hinzu: Tobias Schröck kommt vom Drittligisten FC Ingolstadt 04, für den er in der vergangenen Spielzeit freilich „nur“ im Bayernliga-Kader auftauchte. In früheren Jahren absolvierte der aktuell 32-Jährige insgesamt 62 Zweitliga-Einsätze (33 für den FC Ingolstadt 04, 29 für den FC Würzburger Kickers) sowie 161 Begegnungen in der dritten Liga (82 für die Schanzer, 27 für die SG Sonnenhof Großaspach und 52 für den SV Wacker Burghausen). Schröck hat beim Bayernligisten aus dem Dachauer Hinterland einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2027 unterschrieben. Die Hintergründe zum Top-Transfer finden Sie auf dem Fußball-Portal FuPa.

+++ Bezirksliga Nord: Ein neues Talent für das Mittelfeld des BC Rinnenthal

Eine komplette Kreisliga-Saison für den TSV Friedberg hat Elias Müller in der Runde 24/25 absolviert, seit der B-Jugend war er dem Verein treu gewesen. Den Abstieg in die Kreisklasse konnte er trotz seiner 22 Einsätze und drei Tore freilich nicht verhindern. Nun zieht es den 20-jährigen Mittelfeldspieler in die Bezirksliga. Sein neuer Verein ist der BC Rinnenthal.

Icon Vergrößern Wechselt vom TSV Friedberg zum BC Rinnenthal: Elias Müller (rechts, hier im Duell mit Louis Bartl vom FC Gerolsbach). Foto: Helmut Steurer Icon Schließen Schließen Wechselt vom TSV Friedberg zum BC Rinnenthal: Elias Müller (rechts, hier im Duell mit Louis Bartl vom FC Gerolsbach). Foto: Helmut Steurer

+++ Bayernliga Süd: Türkspor Augsburg holt einen Mittelfeldspieler und einen Angreifer

Der junge Mann bringt zweifellos Potenzial mit, aber so richtig konnte er es als Jugendlicher beim FC Augsburg und beim FC Memmingen dann doch nicht in die Waagschale werfen. Die Spielrunde 24/25 trug Kenan Yildirim das Trikot des Kreisklassisten BSC Memmingen. Nun hofft der 22-jährige Mittelfeldspieler auf den großen Sprung und heuert beim Bayernligisten Türkspor Augsburg an. Schon etwas mehr Spielerfahrung bringt Burak Uludag mit zu Türkspor. Der Angreifer stand bislang beim TSV Schwaben Augsburg unter Vertrag, absolvierte dort 27 Partien für die Landesliga-A-Jugend und dann in seiner ersten Saison als Erwachsener sieben Einsätze für das Kreisklasse-Team sowie ein Spiel für die Regionalliga-Elf.

Icon Vergrößern Angreifer Burak Uludag wechselt innerhalb der Stadt Augsburg vom TSV Schwaben zu Türkspor. Foto: Adrian Goldberg Icon Schließen Schließen Angreifer Burak Uludag wechselt innerhalb der Stadt Augsburg vom TSV Schwaben zu Türkspor. Foto: Adrian Goldberg

+++ Kreisliga Augsburg: Der TSV Neusäß verpflichtet Burak Koz

Ungewöhnlich ruhig für einen Aufsteiger hat sich der TSV Neusäß in der aktuellen Wechselperiode verhalten. Dann holte der Neu-Kreisligist einen Torwart. Und nun schnappte sich der Verein noch einen Torjäger. Burak Koz kommt nach einer Saison beim Bezirksligisten SC Griesbeckerzell. Dort erzielte er zwar bei 24 Auftritten lediglich einen Treffer, aber zuvor, im Trikot der DJK West Augsburg, gehörte er zu den gefährlichsten Angreifern an der Basis des Fußball-Kreises Augsburg. Die TSV-Verantwortlichen hoffen nun, dass der 29-Jährige an die damalige Leistung anschließen und gleichzeitig Ansprechpartner für junge Spieler im Verein sein kann.

Icon Vergrößern Burak Koz (Mitte) ist ein Angreifer, der auch mal den inneren Schweinehund überwinden und bei strömendem Regen hinterherlaufen kann (hier im August 2024 im Bezirksliga-Spiel des SC Griesbeckerzell beim TSV Ziemetshausen). Foto: Ernst Mayer Icon Schließen Schließen Burak Koz (Mitte) ist ein Angreifer, der auch mal den inneren Schweinehund überwinden und bei strömendem Regen hinterherlaufen kann (hier im August 2024 im Bezirksliga-Spiel des SC Griesbeckerzell beim TSV Ziemetshausen). Foto: Ernst Mayer

+++ Bezirksliga Nord: Blutauffrischung für den FC Horgau

Zunächst verpflichtete der Bezirksligist FC Horgau drei gestandene Fußballer, nun hat er sich selbst noch eine Frischzellenkur verpasst. Aus der A-Jugend des TSV Schwaben Augsburg kommen in Person von Iannis Gosa und Lukas Schäfer zwei blutjunge Kicker in den Kader, der in der Runde 25/26 nach Möglichkeit sorgenfreier ans rettende Ufer gelangen möchte als zuletzt.

+++ Bezirksliga Süd: Unzertrennliche Talente landen jetzt beim FC Königsbrunn

Mittelfeldspieler Tolga Bozkurt und Verteidiger Eray Halici sind auf dem Fußballplatz praktisch unzertrennlich. Beide spielten als Jugendliche zunächst für den FC Stätzling und später für den TSV Schwaben Augsburg, beide wechselten schließlich zum B-Klassisten DJK Hochzoll - und nun landen beide als Neuzugänge fünf und sechs für die Saison 25/26 beim FC Königsbrunn in der Bezirksliga Süd. Dort hoffen die Talente selbstredend auf viel Einsatzzeit. Dass der Sprung über mehrere Spielebenen groß ist und die Konkurrenz im neuen Kader von Trainer David Bulik riesig wird, wissen sie selbst.

Icon Vergrößern Hat aktuell 28 Spieler in seinem Bezirksliga-Kader, unter ihnen sechs Neuzugänge: David Bulik, Trainer des FC Königsbrunn. Foto: Rudi Fischer Icon Schließen Schließen Hat aktuell 28 Spieler in seinem Bezirksliga-Kader, unter ihnen sechs Neuzugänge: David Bulik, Trainer des FC Königsbrunn. Foto: Rudi Fischer

+++ Kreisklasse Aichach: Der TSV Dasing verstärkt sein Mittelfeld gleich dreifach

Gegen Ende des Sommer-Wechselfensters hat der TSV Dasing (Kreisklasse Aichach) drei weitere Fußballer verpflichtet und damit sein Mittelfeld gestärkt. Unter anderem kehrt vom SV Wulfertshausen der 36-jährige Christoph Schulz zurück. Der Routinier hatte schon bis 2023 über viele Jahre für die Dasinger gespielt. Ebenfalls an der Verbindungsstelle zwischen Abwehr und Angriff zuhause ist Kay Strack. Der 28-Jährige hatte bislang für den TSV Firnhaberau in der Kreisklasse Augsburg Mitte gekickt. Von diesem Verein bringt er seinen bisherigen Teamkameraden Cezar Dambrowski (29) mit zum TSV Dasing.

+++ Kreisklasse Augsburg West: Aufsteiger TSG Stadtbergen begnügt sich mit einem Neuzugang

2024 hatte es noch nicht ganz gereicht, ein Jahr später aber hat die TSG Stadtbergen den Titel in der Fußball-A-Klasse Augsburg West geholt und ist in die Kreisklasse Augsburg West aufgestiegen. Dort sollen es nun weitgehend jene Fußballer richten, die den Erfolg ermöglicht hatten. Lediglich einen Neuen haben die Verantwortlichen verpflichtet: Vom TSV Pfersee (Kreisliga Augsburg) kommt der 22-jährige Mittelfeldakteur Eren Kacar.

Icon Vergrößern Bringt Kreisliga-Erfahrung mit und will der TSG Stadtbergen helfen, in der Kreisklasse Fuß zu fassen: Eren Kacar. Foto: Magnus Hartmann Icon Schließen Schließen Bringt Kreisliga-Erfahrung mit und will der TSG Stadtbergen helfen, in der Kreisklasse Fuß zu fassen: Eren Kacar. Foto: Magnus Hartmann

+++ Kreisklasse Augsburg Süd: Der SV Gold-Blau Augsburg baut vier weitere Fußballer ein

Über die längste Zeit der Wechselperiode hatte sich der SV Gold-Blau Augsburg (Kreisklasse Augsburg Süd) sehr defensiv verhalten. Nun, ganz am Ende, schlägt der Verein doch noch ordentlich zu. Vier Neue auf einen Schlag haben die Verantwortlichen jetzt präsentiert. Den Kader verstärken Angreifer Surush Vatanbekov, Mittelfeldspieler Anatolii Burling sowie die Verteidiger Davyd Stradnyi und Daniil Bogdanov.

+++ Kreisliga Ost: Ein Rückkehrer verstärkt das Mittelfeld des BC Aichach

Nach einem Spieljahr beim Kreisklassisten FC Alba Augsburg kehrt Blendor Krasniqi zum BC Aichach (Kreisliga Ost) zurück. Der 22-jährige Mittelfeldspieler hatte bereits von 2021 bis 2024 für das einstige sportliche Aushängeschild einer ganzen Region gekickt. Für den FC Alba absolvierte er in der zurückliegenden Runde 21 Einsätze.

Icon Vergrößern Spielt nun wieder für den BC Aichach: Mittelfeldakteur Blendor Krasniqi. Foto: Lulzim Morina Icon Schließen Schließen Spielt nun wieder für den BC Aichach: Mittelfeldakteur Blendor Krasniqi. Foto: Lulzim Morina

+++ Bezirksliga Süd: Die SpVgg Lagerlechfeld setzt auf zwei blutjunge Stürmer

Vier Neuzugänge insgesamt hat Bezirksligist SpVgg Lagerlechfeld in der Frühsommer-Wechselperiode 2025 geholt, drei von ihnen sind blutjunge Hoffnungen für eine starke sportliche Zukunft. Im Angriff üben nun gleich zwei frisch in den Kader geholte Youngster Druck auf die etablierten Kräfte aus. Nach dem 17-jährigen Sarfaraz Husseini haben die Verantwortlichen jetzt auch den 18-jährigen Andrei Iacob verpflichtet. Der junge Mann agierte zuletzt im Kreisklasse-Team des TSV Schwaben Augsburg. Als A- und B-Jugendlicher war er ebenfalls schon für den TSV Schwaben sowie für den TSV Gersthofen im Einsatz gewesen.

Icon Vergrößern Will Druck auf die bewährten Kräfte im Angriff der SpVgg Lagerlechfeld ausüben: Neuzugang Andrei Iacob. Foto: TSV Schwaben Augsburg Icon Schließen Schließen Will Druck auf die bewährten Kräfte im Angriff der SpVgg Lagerlechfeld ausüben: Neuzugang Andrei Iacob. Foto: TSV Schwaben Augsburg

+++ Kreisliga Augsburg: Ein Trio junger Spieler für den TSV Pfersee

Platz elf - mehr war nicht drin für den TSV Pfersee in der zurückliegenden Runde der Kreisliga Augsburg. Um diesmal etwas weiter oben zu landen, vertrauen die Verantwortlichen auf neuen Schwung durch insgesamt fünf Neuzugänge. Kurz vor Ende der Transferperiode holten sie ein Trio junger Spieler in den Kader. Der 19-jährige Angreifer Bünjamin Tutus (zuvor gemeldet bei der DJK West Augsburg), der 22-jährige Mittelfeldakteur Sebastian Teya (in der Saison 24/25 für die Kreisklassisten Suryoye Assyrer Augsburg und TSV Schwaben Augsburg II aktiv) und das 18-jährige Mittelfeldtalent Ilkan Izci (von den Bezirksoberliga-Junioren der SG Haunstetten) sorgen für frisches Blut. Zuvor bereits hatten die Pferseer den 28-jährigen Routinier Dominik Wojtyna (zuvor jahrelang als Angreifer für die TSG Augsburg im Einsatz) sowie den 19-jährigen Ammar Yusuf Altundas (aus der Landesliga-U19 des TSV Schwaben Augsburg) verpflichtet und mit beiden Kickern ihre Defensive gestärkt.

Icon Vergrößern Kann mit insgesamt fünf neuen Spielern planen: Paolo Maiolo, Trainer des TSV Pfersee. Foto: Bommas Icon Schließen Schließen Kann mit insgesamt fünf neuen Spielern planen: Paolo Maiolo, Trainer des TSV Pfersee. Foto: Bommas

+++ Kreisliga Ost: Der SSV Alsmoos-Petersdorf greift noch einmal zu

Einen weiteren Mittelfeldspieler hat Kreisligist SSV Alsmoos-Petersdorf verpflichtet. Vom Kreisklassisten SV Gold-Blau Augsburg kommt der 22-jährige ukrainische Staatsbürger Bohdan Fokasiev ins Team.

+++ Kreisliga Ost: Ein Rückkehrer verstärkt die Abwehr des FC Affing

Der Mann kennt sich vor Ort bestens aus, immerhin war er von 2019 bis 2023 schon einmal da. Nun kehrt Michael Braunmüller zum Ost-Kreisligisten FC Affing zurück. Der 30-jährige Verteidiger trug in den vergangenen beiden Spielzeiten das Trikot des TSV Inchenhofen, der in der Saison 24/25 Vizemeister dieser Gruppe gewesen war und auf den er künftig als Kontrahent treffen wird.

Icon Vergrößern Kehrt nach einem zweijährigen Gastspiel beim TSV Inchenhofen zurück zum FC Affing: Michael Braunmüller. Foto: TSV Inchenhofen Icon Schließen Schließen Kehrt nach einem zweijährigen Gastspiel beim TSV Inchenhofen zurück zum FC Affing: Michael Braunmüller. Foto: TSV Inchenhofen

+++ Landesliga Südwest: Emanuel Baum will mit dem TSV Schwabmünchen wieder oben mitmischen

Die Plätze acht, vier und zuletzt zwei hat der TSV Schwabmünchen seit seinem Abstieg aus der Bayernliga Süd in der Fußball-Landesliga Südwest belegt. Klar, dass alle Beteiligten den Wunsch hegen, auch in der Saison 25/26 die Stimme zu erheben, wenn es um die Aufstiegsfrage geht. Einen Trainer können die Verantwortlichen nun nach langer Suche präsentieren: Emanuel Baum übernimmt das Team. Und er gibt gleich die Richtung vor: „Wir wollen oben dabei sein“, sagt er bei seiner Vorstellung, und auch: „Es ist eine wirklich gute Mannschaft, auf fast allen Positionen gleichwertig besetzt. Dazu kommen noch ein paar wirkliche Ausnahmespieler.“ Neben Baum haben die Schwabmünchner unmittelbar vor Ende der Transferperiode noch einen weiteren Neuzugang - ihren fünften - präsentiert. Der 22-jährige Verteidiger Maximilian Muha war mit jeweils über 30 Einsätzen in den vergangenen drei Runden absoluter Stammspieler beim aktuellen Landesliga-Absteiger VfL Kaufering und schließt sich nun dem TSV Schwabmünchen an.

Icon Vergrößern Freuen sich auf die Zusammenarbeit (von links): Schwabmünchens Abteilungsleiter Germar Thiele, der neue Trainer Emanuel Baum und TSV-Sportleiter Matthias Vogel. Foto: Nadine Kruppe Icon Schließen Schließen Freuen sich auf die Zusammenarbeit (von links): Schwabmünchens Abteilungsleiter Germar Thiele, der neue Trainer Emanuel Baum und TSV-Sportleiter Matthias Vogel. Foto: Nadine Kruppe

+++ Landesliga Südwest: Der FC Ehekirchen schnappt sich zwei Youngster des TSV Burgheim

Mit seinen Neuzugängen acht und neun hat Fußball-Landesligist FC Ehekirchen seine Kaderplanung für die Saison 25/26 abgeschlossen. Vom Kreisliga-Absteiger TSV Burgheim kommen die beiden Mittelfeld-Talente Vincent Burkhardt und Jakob Schmid. Beide waren in der jüngsten Serie der Kreisliga Ost Stammspieler in Burgheim. Burkhard absolvierte 29 Begegnungen (drei Tore) und Schmid 25 (vier Treffer). Die beiden Youngster kennen sich seit frühester Jugend: Zusammen durchliefen sie seit der C-Jugend die komplette Ausbildung in der Talentschmiede des TSV Rain. In den Wochen zuvor hatte der FC Ehekirchen bereits Jonas Halbmeyer (vom VfB Eichstätt), Maximilian Käser (vom TSV Rain), Metehan Tozakoglu, Michael Bauer und Matthias Schaff (alle vom FC Stätzling), Luis Pfautsch (vom SC Ried) sowie Matthias Rutkowski (vom SV Wagenhofen-Ballersdorf) verpflichtet.

Icon Vergrößern Wechselt ebenso wie sein Teamkollege Jakob Schmid vom Kreisliga-Absteiger TSV Burgheim zum Landesligisten FC Ehekirchen: Vincent Burkhardt (links). Foto: Daniel Worsch Icon Schließen Schließen Wechselt ebenso wie sein Teamkollege Jakob Schmid vom Kreisliga-Absteiger TSV Burgheim zum Landesligisten FC Ehekirchen: Vincent Burkhardt (links). Foto: Daniel Worsch

+++ Kreisklasse Augsburg Süd: Aufsteiger MBB SG Augsburg holt drei neue Spieler

Als Meister der A-Klasse Augsburg Mitte ist MBB SG Augsburg aufgestiegen, nun sollen drei Neuzugänge mithelfen, das Team in der Kreisklasse Augsburg Süd zu halten. Mittelfeldspieler Baris Mert Dogdu und Verteidiger Ahmet Güragac kommen vom SV Biburg, Stürmer Mehmet Polat von der TSG Stadtbergen.

+++ Kreisliga Ost: Der BC Adelzhausen bekommt einen Ex-Profi als spielenden Co-Trainer

Er ist einer, an dem sich vor allem junge Mitspieler aufrichten können: Thomas Steinherr wird in der kommenden Runde spielender Co-Trainer im Team von Chefcoach Jürgen Lichtenstern beim Ost-Kreisligisten BC Adelzhausen. In der jüngeren Vergangenheit agierte Steinherr im Trikot der Landesligisten TSV Aindling und SB Chiemgau Traunstein. Davor war der inzwischen 32-Jährige hochklassig unterwegs: Regionalliga spielte er (unter anderem für den FC Homburg), auch dritte Liga (für die SpVgg Unterhaching). Beim damaligen Zweitligisten VfR Aalen stand er eine Saison lang (14/15) im Kader, erhielt aber keinen Einsatz. Zeitgleich mit der Vorstellung von Steinherr hat der BC Adelzhausen sechs weitere Neuzugänge präsentiert. In den Kader des Kreisligisten rücken Jakob Greppmeir (vom FC Stätzling), Metehan Karakurt (von den SF Friedberg), Colin Davis (vom TSV Dasing), Markus Liehr (von der SpVgg Deuringen) sowie David Popovic und Tobias Kleer (beide von der TSG Augsburg).

Icon Vergrößern Trat in den vergangenen beiden Spielzeiten für den Landesligisten TSV Aindling an: Thomas Steinherr (im roten Trikot, hier in einer Partie gegen die SpVgg Unterhaching II). Foto: Michael Hochgemuth Icon Schließen Schließen Trat in den vergangenen beiden Spielzeiten für den Landesligisten TSV Aindling an: Thomas Steinherr (im roten Trikot, hier in einer Partie gegen die SpVgg Unterhaching II). Foto: Michael Hochgemuth

+++ Kreisliga Augsburg: Ein neuer Torwart für Aufsteiger TSV Neusäß

Jenes Team, das vor ein paar Wochen Meister der Kreisklasse Nordwest wurde, soll nun auch die Chance bekommen, sich in der Kreisliga Augsburg zu etablieren. So wollen sie es machen beim TSV Neusäß. Nur ein guter Torwart fehlte ihnen noch - und den hat der Aufsteiger nun gefunden. Boris Popovic kommt vom Münchner Kreisklassisten SV Laim, für den er drei Spielzeiten lang den Laden dichtmachte.

+++ Kreisliga Augsburg: Haci Ay wird Co-Trainer beim ASV Hiltenfingen

Der ASV Hiltenfingen startet 25/36 in seine fünfte Saison als Kreisligist. Mehr als ein Tabellenplatz im Mittelfeld mit überwiegend gefühlter Nähe zur Abstiegszone war bislang nicht drin. Nun bekommt das Team Verstärkung: Als spielender Co-Trainer vorgesehen ist Haci Ay. Der 28-Jährige kommt vom B-Klassisten Türk SV Bobingen, den er zwei Spielzeiten lang als Spielertrainer führte.

Icon Vergrößern Wird spielender Co-Trainer beim Kreisligisten ASV Hiltenfingen: Haci Ay. Foto: Akin Icon Schließen Schließen Wird spielender Co-Trainer beim Kreisligisten ASV Hiltenfingen: Haci Ay. Foto: Akin

+++ Kreisliga Augsburg: Aufsteiger Tur Abdin Augsburg holt einen Bayernliga-Routinier

Paukenschlag in der Fußball-Kreisliga Augsburg: Tur Abdin Augsburg, soeben als Meister der Kreisklasse Augsburg Mitte aufgestiegen, hat für die kommende Runde 25/26 Emre Kurt unter Vertrag genommen. Der 28-jährige Verteidiger trug davor acht Jahre lang das Trikot des Bayernligisten Türkspor Augsburg. Für diesen Verein absolvierte er 122 Spiele, zunächst in der Landesliga und seit 2021 in der Bayernliga. In der zurückliegenden Spielzeit brachte er es als spielender Co-Trainer bei Türkspor auf 21 Einsätze und erzielte dabei ein Tor. Zeitgleich mit diesem Transfercoup meldete der Neu-Kreisligist die Verpflichtung von Samet Kurt. Der 32-jährige Mittelfeldmann war in den vergangenen drei Runden spielender Co-Trainer bei der SpVgg Auerbach-Streitheim, mit der er zuletzt aus der Kreisliga Augsburg abstieg. Wenige Tage zuvor hatten sich die Tur Abdin-Verantwortlichen die Dienste von Berkay Kurt gesichert. Der 26-jährige Abwehrspieler kommt vom Ost-Kreisligisten FC Affing.

Icon Vergrößern Acht Jahre lang bejubelte Emre Kurt (rechts, hier zusammen mit Fares Ibrahim) Erfolge im Trikot von Türkspor Augsburg. Nun wechselt der Innenverteidiger in die Kreisliga zu Tur Abdin Augsburg. Foto: Fred Schölhorn Icon Schließen Schließen Acht Jahre lang bejubelte Emre Kurt (rechts, hier zusammen mit Fares Ibrahim) Erfolge im Trikot von Türkspor Augsburg. Nun wechselt der Innenverteidiger in die Kreisliga zu Tur Abdin Augsburg. Foto: Fred Schölhorn

+++ Bezirksliga Nord: Der TSV Dinkelscherben peppt seinen Kader auf

Der Fußball-Bezirksligist TSV Dinkelscherben hat sich auf den letzten Drücker noch zwei Sommer-Einkäufe geleistet. Marco Schneider war in den vergangenen beiden Spielzeiten für die Landesligisten TSV Schwabmünchen und FV Illertissen II am Ball, absolvierte 48 Begegnungen (vier Tore) für diese beiden Teams. Nun schließt sich der 25-jährige Mittelfeldakeur dem Nord-Bezirksligisten TSV Dinkelscherben an. Vielleicht ein Versprechen für die Zukunft ist Mittelfeldspieler Felix Rost. Der 22-Jährige wirkte jeweils zwei Spielzeiten für die Kreisklassisten SpVgg Langenneufnach und TSV Walkertshofen, stand insgesamt 79 Mal auf dem Platz und erzielte 35 Tore.

Icon Vergrößern Spielte erst für die Landesligisten TSV Schwabmünchen und FV Illertissen II und wird nun Bezirksliga-Akteur beim TSV Dinkelscherben: Marco Schneider. Foto: TSV Schwabmünchen Icon Schließen Schließen Spielte erst für die Landesligisten TSV Schwabmünchen und FV Illertissen II und wird nun Bezirksliga-Akteur beim TSV Dinkelscherben: Marco Schneider. Foto: TSV Schwabmünchen

+++ Kreisklasse Augsburg Süd: Ein Stürmer und ein Verteidiger für Suryoye Assyrer Augsburg

Der aus der aufgelösten Kreisklasse Mitte in die Kreisklasse Süd eingruppierte Verein Suryoye Assyrer Augsburg hat zwei weitere Feldspieler verpflichtet. Vom BC Aichach kommt Abwehrspieler Marko Gajic. Nach einem Jahr beim TSV Merching kehrt zudem Angreifer Marc Scherl zurück zu jenem Verein, für den er schon 2022 bis 2024 gespielt hatte.

+++ Bezirksliga Süd: Der TSV Bobingen verpflichtet ein Torwart-Talent

Der TSV Bobingen hat für die Landesliga-Runde 25/26 einen weiteren Torwart verpflichtet. Vom SV Offenhausen (württembergische Bezirksliga Donau/Iller) kommt Janne Fennell. Vor seinem einjährigen Gastspiel im Neu-Ulmer Vorort absolvierte er 21 Spiele für die Bayernliga-U19 des FV Illertissen.

Icon Vergrößern Als A-Jugendlicher spielte Torwart Janne Fennell im Bayernliga-Team des FV Illertissen. Nun geht er zum TSV Bobingen. Foto: Nikita Schleicher Icon Schließen Schließen Als A-Jugendlicher spielte Torwart Janne Fennell im Bayernliga-Team des FV Illertissen. Nun geht er zum TSV Bobingen. Foto: Nikita Schleicher

+++ Kreisklasse Augsburg Süd: Der SV Gold-Blau Augsburg holt einen Routinier und einen Jungspund

Neue Spielgruppe, neues Glück: Seit 2014 hatte der SV Gold-Blau Augsburg in der Kreisklasse Augsburg Mitte und zwischenzeitlich auch mal in der A-Klasse Augsburg Mitte gespielt. Die Kreisklasse-Gruppe gibt es fortan nicht mehr; ihre früheren Teilnehmer wurden neu in die weiteren Kreisklasse-Gruppen eingeteilt. Der Tabellenneunte der Saison 24/25 will es im Süden besser machen und setzt dabei weitgehend auf das vertraute Team. Lediglich zwei Neuzugänge gibt es: Andrii Makarenko (18, Mittelfeld) kommt aus der Landesliga-U19 des TSV Schwaben Augsburg, Ioannis Mentzas (38, Tor) spielte in der vergangenen Runde für die bisherigen Liga-Rivalen Suryoye Assyrer Augsburg und Hellas Augsburg.

+++ Kreisklasse Aichach: Der SC Oberbernbach holt fünf Neue auf einen Schlag

Jede Menge personelle Wechsel meldet Kreisliga-Absteiger SC Oberbernbach. Am letzten Tag der Transferperiode zur Saison 25/26 kamen auf einen Schlag noch einmal fünf Neuzugänge hinzu. Für den fortan in Kreisklasse Aichach antretenden Verein spielen jetzt Burak Külahi, Rifat Subasi (beide von Türkspor Aichach), Kevin Omiawele (von den WF Klingen), Julian Höger (vom TSV Hollenbach) sowie Adrian Stolz (von den A-Junioren der SG Aindling). Rückkehrer in den Kader ist zudem Julian Häusler, der eine zweijährige Fußball-Pause eingelegt hatte. Das ebenfalls neue Trainerteam Niklas Augart (Chefcoach, kam aus einer einjährigen schöpferischen Pause)/Martin Miesl (spielender Co-Trainer, kam vom BC Aichach) wird also einiges zu tun haben, auf die Schnelle ein starkes Team zusammenzustellen. Beide verfügen aus früheren Tagen beim SC Oberbernbach über reichlich Erfahrung vor Ort.

Icon Vergrößern Kennt sich im Verein bestens aus: Der neue Trainer des SC Oberbernbach, Niklas Augart. Foto: SC Oberbernbach Icon Schließen Schließen Kennt sich im Verein bestens aus: Der neue Trainer des SC Oberbernbach, Niklas Augart. Foto: SC Oberbernbach

+++ Kreisklasse Augsburg Süd: Der FC Alba Augsburg schnappt sich fünf weitere Spieler

Kurz vor Ende des Frühsommer-Transferfensters hat der aus der bisherigen Kreisklasse Augsburg Mitte nun in die Gruppe Süd eingegliederte FC Alba Augsburg fünf weitere Fußballer verpflichtet. Vom SSV Wehringen kommt der 25-jährige Abwehrspieler Liridon Caka, von der DJK Hochzoll der 18-jährige Angreifer Eris Gavazaj sowie der 28-jährige Stürmer Agron Badali, vom SV Türkgücü Königsbrunn Albert Zekolli und aus einer einjährigen Fußball-Pause Ermal Ahmeti, der davor für die A-Junioren des TSV Gersthofen gekickt hatte.

+++ Kreisklasse Augsburg Nord: Ein neuer Spielertrainer für die DJK Stotzard

Mehmet Findik wird Spielertrainer bei der DJK Stotzard. In den beiden Spieljahren davor war der 33-Jährige in gleicher Position für den Münchner Kreisklassisten SV Türkspor Allach aufgelaufen. Er findet in Stotzard einen eingespielten Kader vor; zwei Abgängen in diesem Frühsommer steht abgesehen von ihm selbst nur ein weiterer Neuzugang gegenüber: Julian Baumgartner (20) kam vom TSV Rehling. Allerdings wird sich das sportliche Umfeld für die DJK neu gestalten: Aufgrund der teilweisen Neueinteilung und Neubenennung der Spielklassen im Fußball-Kreis Augsburg wandert der Verein aus der Kreisklasse Aichach in die Kreisklasse Augsburg Nord.

Icon Vergrößern Wird neuer Spielertrainer der DJK Stotzard: Mehmet Findik. Foto: Michael Bachmaier Icon Schließen Schließen Wird neuer Spielertrainer der DJK Stotzard: Mehmet Findik. Foto: Michael Bachmaier

+++ Bezirksliga Süd: Der SV Mering bekommt einen Stürmer und der VfL Kaufering einen Verteidiger

Spielertausch in der Bezirksliga Süd: Der VfL Kaufering hat für das Unternehmen Wiederaufstieg den 19-jährigen Malik Belakhal verpflichtet. Der talentierte Abwehrspieler trug in der vergangenen Spielzeit das Trikot des künftigen Liga-Konkurrenten SV Mering. Als Jugendlicher hatte er für den TSV Schwabmünchen gespielt. Den umgekehrten Weg geht unterdessen Yusha Venos. Der 21-jährige Angreifer absolvierte in den zurückliegenden beiden Spielzeiten 34 Landesliga-Einsätze für Kaufering. Nun schließt er sich dem SV Mering an.

Icon Vergrößern Spielt künftig für den VfL Kaufering: Malik Belakhal (hier im Trikot des SV Mering). Foto: Rudi Fischer Icon Schließen Schließen Spielt künftig für den VfL Kaufering: Malik Belakhal (hier im Trikot des SV Mering). Foto: Rudi Fischer

+++ Krelsliga Augsburg: Ein Mittelfeldspieler ist der achte Neuzugang beim TSV Merching

Die Spielerauswahl ist groß, das Saisonziel ambitioniert: Mit der Hilfe von nun insgesamt acht Neuzugängen strebt Kreisligist TSV Merching nach oben. Kurz vor Ende der Wechselperiode kommt nun mit Taophik Medjessiribi eine weitere Option fürs Mittelfeld hinzu. Der 1,80 Meter große Togoer spielte in den vergangenen zwei Spielrunden für den SC Oberbernbach in der Kreisliga Ost, kam dabei auf 35 Einsätze. In jüngeren Jahren spielte Medjessibiri für einige oberbayerische Verein, in jener Zeit sammelte er Bezirksliga- und auch Landesliga-Erfahrung.

Icon Vergrößern Taophik Medjessiribi (hier im Trikot des SC Oberbernbach im Duell gegen Elias Sultani vom BC Aichach) weiß sich auf dem Rasen durchzusetzen. Foto: Michael Hochgemuth Icon Schließen Schließen Taophik Medjessiribi (hier im Trikot des SC Oberbernbach im Duell gegen Elias Sultani vom BC Aichach) weiß sich auf dem Rasen durchzusetzen. Foto: Michael Hochgemuth

+++ Kreisklasse Aichach: Ein neuer spielender Co-Trainer für den SV Ried

Spielertrainer Jonas Gottwald vom SV Ried (Kreisklasse Aichach) weiß auch künftig einen spielenden Co-Trainer an seiner Seite. Vom Vizemeister der Kreisklasse Augsburg Mitte, DJK Lechhausen, kommt Jolko Liedtke für diese Position. Der 31-Jährige absolvierte seit 2018 stolze 122 Begegnungen für Lechhausen und erzielte dabei 30 Treffer. Jolko Liedtke ist der einzige Rieder Neuzugang für die Saison 25/26. Den Verein verlassen hat dagegen Florian Linder, der nun erneut spielender Co-Trainer beim Kreisliga-Absteiger SpVgg Westheim (Kreisklasse Augsburg Nordwest) sein wird.

Icon Vergrößern Spielte seit 2018 für die DJK Lechhausen und wird nun spielender Co-Trainer beim SV Ried: Jolko Liedtke. Foto: M. Andre Icon Schließen Schließen Spielte seit 2018 für die DJK Lechhausen und wird nun spielender Co-Trainer beim SV Ried: Jolko Liedtke. Foto: M. Andre

+++ Bezirksliga Nord: Der TSV Zusmarshausen hat nun drei zusätzliche Alternativen

Weitgehend auf seine Aufstiegshelden setzt Neu-Bezirksligist TSV Zusmarshausen. Erst kurz vor Ende der Transferperiode meldet der Verein drei Neuzugänge. Den Kader erweitern wird unter anderem Moritz Mies. Der 20-jährige Angreifer kommt vom künftigen Liga-Konkurrenten TSV Haunstetten. Eine neue Alternative fürs Mittelfeld bietet fortan Fabian Strehle. Er spielte ebenfalls beim TSV Haunstetten, ehe er sich in der zweiten Saisonhälfte 24/25 dem Kreisligisten TSV Merching anschloss. Torwart Ludwig Hemmerle bringt da deutlich weniger Spielpraxis mit. Der 28-Jährige war in der zurückliegenden Runde für den FSV Wehringen (A-Klasse Augsburg) sporadisch im Einsatz.

+++ Kreisklasse Aichach: Der SV Ottmaring holt einen Angreifer

Noch ist nicht raus, ob der SV Ottmaring als Kreisklasse-Aufsteiger in die Gruppe Augsburg Mitte oder in die Gruppe Aichach einsortiert wird. Klar ist auf jeden Fall, dass sich der aktuelle Meister der A-Klasse Augsburg Ost nun den ersten Neuzugang gegönnt hat. Der 23-jährige Stürmer Jonas Albasha kommt vom bisherigen Liga-Konkurrenten SC Eurasburg. Per Zweitspielrecht können die Ottmaringer zudem auf vier Talente aus dem Jugendverbund SG Paar- und Eisbachtal zurückgreifen.

+++ Kreisliga Ost: Robin Helmschrott spielt jetzt für den FC Affing

Als Spielertrainer führte Robin Helmschrott den SSV Alsmoos-Petersdorf in der vergangenen Saison auf Platz vier der Kreisliga Ost, nun wechselt er als Spieler zum FC Affing, der in jener Rangliste Fünfter war. Der 30-Jährige Angreifer weiß wie nur wenige andere auf dieser Spielebene, wo das Tor steht: Für Alsmoos-Petersdorf erzielte er in 30 Einsätzen 30 Treffer. Insgesamt 45-mal erfolgreich war er zuvor in sechs Spieljahren beim Nord-Kreisligisten FSV Reimlingen gewesen.

Icon Vergrößern Robin Helmschrott hat soeben eines von 30 Saison-Toren für den SSV Alsmoos-Petersdorf erzielt. Foto: Michael Hochgemuth Icon Schließen Schließen Robin Helmschrott hat soeben eines von 30 Saison-Toren für den SSV Alsmoos-Petersdorf erzielt. Foto: Michael Hochgemuth

+++ Bezirksliga Nord: Der FC Horgau steckt im Umbruch

Beträchtlich war der personelle Aderlass, obwohl der FC Horgau den Klassenerhalt in der Bezirksliga Nord ja mit Ach und Krach geschafft hatte. Sieben Fußballer verließen den Verein und allein ein Blick auf die guten Adressen, an denen sie überwiegend einzogen, beweist, dass da Qualität verloren ging. Nun haben sich die Horgauer immerhin dreifach verstärken können. Vom Kreisligisten SC Altenmünster kommt der 27-jährige Angreifer Stefan Kirchberger. Der Mann ist in der Region bestens vernetzt, spielte früher bereits für den SSV Neumünster-Unterschöneberg und auch für den TSV Zusmarshausen. Vom Kreisligisten ASV Hiltenfingen wechselt der 30-jährige Stürmer Milosh Zhivachki nach Horgau. Seine komplette bisherige Laufbahn für den Kreisliga-Absteiger SpVgg Westheim angetreten ist der 26-jährige Abwehrspieler Lukas Raunft. Nun möchte er sich eine Etage höher beweisen.

Icon Vergrößern Stefan Kirchberger zählte zu den festen Größen beim SSV Neumünster-Unterschöneberg (unser Bild) und später beim SC Altenmünster. Künftig schießt er Tore für den FC Horgau. Foto: Marcus Merk Icon Schließen Schließen Stefan Kirchberger zählte zu den festen Größen beim SSV Neumünster-Unterschöneberg (unser Bild) und später beim SC Altenmünster. Künftig schießt er Tore für den FC Horgau. Foto: Marcus Merk

+++ Kreisklasse Augsburg Süd: Zwei frische Kräfte für den FC Alba Augsburg

Zwei junge und zuletzt sehr erfolgreiche Fußballer verpflichtet hat der seit 2021 in der Kreisklasse Augsburg Mitte agierende FC Alba Augsburg. Der 19-jährige Angreifer Zek Selmani kommt vom Meister der A-Klasse Augsburg West, TSG Stadtbergen, der 23-jährige Mittelfeldspieler Valentin Avdullahi vom (nach Relegation aufgestiegenen) Vizemeister der A-Klasse Augsburg Nordwest, VfL Westendorf.

+++ Bezirksliga Nord: Aufsteiger SpVgg Joshofen-Bergheim begrüßt den dritten Neuzugang

Als Champion der Kreisliga Ost ist die bis 2022 gar noch in der Kreisklasse Neuburg antretende SpVgg Joshofen-Bergheim in die Bezirksliga Nord aufgestiegen. Dort heißt das Ziel vermutlich Klassenerhalt, die Verantwortlichen setzen jedenfalls weitgehend auf jenen Kader, der den Titel geholt hatte. Drei Neuzugänge haben sie während der nun zu Ende gehenden Transferperiode dennoch geholt. Vom Kreisklassisten FC Zell-Bruck kommender 30-jährige Verteidiger Marcel Lignon und der 29-jährige Mittelfeldmann Luis De Jesus Marques. Der frischeste Neuzugang ist zugleich der jüngste: Noah Zeller, Abwehrspieler und erst 17 Jahre jung, kommt aus der A-Jugend der SG Ober-/Unterhausen.

Icon Vergrößern Neu bei der SpVgg Joshofen-Bergheim: Mittelfeldspieler Luis De Jesus Marques. Foto: Christian Zeiler Icon Schließen Schließen Neu bei der SpVgg Joshofen-Bergheim: Mittelfeldspieler Luis De Jesus Marques. Foto: Christian Zeiler

+++ Landesliga Südwest: Fünf Feldspieler und zwei Torhüter für den TSV Hollenbach

Insgesamt sieben neue Spieler hat der TSV Hollenbach nach seinem Meisterstück in der Bezirksliga Nord für das Abenteuer Landesliga Südwest verpflichtet und damit alle Mannschaftsteile gestärkt. Wobei es schon ein bisschen kurios ist, dass beide neue Torhüter erst zur Frühjahrsrunde 2026 ihre Spielgenehmigungen erhalten werden. Jozo Derek (vom SC Oberbernbach) und Valentin Hagl (von der SG Mauerbach) müssen sich demnach noch gedulden. Zum Start in die Vorbereitung waren sie natürlich da - zusammen mit den anderen fünf Hollenbacher Neulingen Maximilian Zeyer (vom TSV Wertingen), Martin Uhlemair (aus der U19 des FC Stätzling), Fabian Frieser (vom SV Hammerschmiede), Arthur Potapov (vom Kissinger SC) und Danijel Malinic (vom FC Horgau).

Icon Vergrößern Maximilian Zeyer (hier noch im Trikot des TSV Wertingen) bleibt in der Landesliga: Vom Absteiger wechselt er zu Aufsteiger TSV Hollenbach. Foto: Georg Fischer Icon Schließen Schließen Maximilian Zeyer (hier noch im Trikot des TSV Wertingen) bleibt in der Landesliga: Vom Absteiger wechselt er zu Aufsteiger TSV Hollenbach. Foto: Georg Fischer

+++ Kreisliga Ost: Rainhold Tinni wird nun Torwart beim FC Affing

Jede Menge Farben hat Rainhold Tinni in seiner Torhüter-Laufbahn schon getragen, nun schließt er sich dem Kreisligisten FC Affing an. Der 27-Jährige stand in den vergangenen drei Spieljahren beim FC Öz Akdeniz Augsburg zwischen den Pfosten - zunächst in der A-Klasse, später in der Kreisklasse. Für den TSV Pöttmes, den TSV Hollenbach und den TSV Gersthofen spielte er in früheren Tagen Bezirksliga-Fußball.

+++ Kreisklasse Augsburg Süd: Der FSV Inningen setzt in der Abwehr auf Sebastian Schunck

Seit 2019 hatte Sebastian Schunck das Trikot des ASV Hiltenfingen getragen, dort 87 Begegnungen erst in der Kreisklasse Augsburg Süd und dann in der Kreisliga Augsburg absolviert. Nun wechselt „Schnuck“, so sein Spitzname, die Seiten: Der 25-jährige Abwehrspieler heuert beim FSV Inningen an, der in der Kreisklasse Augsburg Süd antritt.

Icon Vergrößern Abwehrbereit: Sebastian Schunck (ASV Hiltenfingen) hindert Fabian Pritschet vom TSV Königsbrunn am Torschuss. Foto: Hieronymus Schneider Icon Schließen Schließen Abwehrbereit: Sebastian Schunck (ASV Hiltenfingen) hindert Fabian Pritschet vom TSV Königsbrunn am Torschuss. Foto: Hieronymus Schneider

+++ Bezirksliga Nord: Der TSV Haunstetten hat nun 13 Neuzugänge

Mit einem völlig veränderten Team wird der TSV Haunstetten in die kommende Runde der Bezirksliga Nord starten. Trainer René Hauck mitgezählt, haben die Abteilungsverantwortlichen nun bereits 13 Neuzugänge verpflichtet. Und auch hier geht es um Zahlen, zumindest teilweise. Denn einer der Neulinge im Kader ist Sebastian Spreitzer - und der ist in seiner Fußballer-Laufbahn schon ganz schön herumgekommen. Der TSV Haunstetten ist seine insgesamt 14. Station im Erwachsenen-Bereich; bei zwei Vereinen war er zweimal aktiv. Aktuell kommt Spreitzer vom FC Scheuring (A-Klasse 1 Zugspitze). Bezirksliga-Erfahrung sammelte der 33-jährige Mittelfeldspieler bereits bei FT Landsberg, FC Affing, SV Türkgücü Königsbrunn und Stadtwerke SV Augsburg. Zu Beginn seiner Erwachsenen-Karriere spielte er für die Landesligisten TSV Schwabmünchen und TSV Landsberg. Im Gegensatz zu ihm stehen die zwei jüngsten Neuzugänge des TSV Haunstetten: Miran Cadirli (18, Mittelfeld) und Konstantin Heße (18, Abwehr) kommen aus der Landesliga-A-Jugend des TSV Schwaben Augsburg.

Icon Vergrößern Es ist seine 14. Station als Fußballer im Erwachsenenbereich: Sebastian Spreitzer heuert beim Bezirksligisten TSV Haunstetten an. Foto: Andreas Schillinger Icon Schließen Schließen Es ist seine 14. Station als Fußballer im Erwachsenenbereich: Sebastian Spreitzer heuert beim Bezirksligisten TSV Haunstetten an. Foto: Andreas Schillinger

+++ Kreisklasse Augsburg Nordwest: Die SG Thierhaupten-Baar verpflichtet Lucas Burger

Einen Abwehrspieler neu in ihren Kader geholt hat die in der Kreisklasse Augsburg Nordwest antretende SG Thierhaupten-Baar. Von der DJK Stotzard (Kreisklasse Aichach) kommt der 28-jährige Lucas Burger.

Icon Vergrößern Lucas Burger wechselt von der DJK Stotzard zur SG Thierhaupten-Baar. Foto: DJK Stotzard Icon Schließen Schließen Lucas Burger wechselt von der DJK Stotzard zur SG Thierhaupten-Baar. Foto: DJK Stotzard

+++ Kreisklasse Augsburg Nordwest: Ein spielender Co-Trainer bei der SpVgg Westheim

Die Rolle als spielender Co-Trainer kennt Florian Linder aus vier Spieljahren beim SV Ried (Kreisklasse Aichach), nun möchte der 30-Jährige seine Erfahrung in derselben Position bei der SpVgg Westheim in der Kreisklasse Augsburg Nordwest einbringen. Linder ist in der aktuellen Transferperiode der erste Neuzugang beim Kreisliga-Absteiger.

+++ Bayernliga Süd: Zwei Top-Abwehrspieler für Türkspor Augsburg

Diese zwei Neuzugänge könnten sich als Kracher für den Bayernligisten Türkspor Augsburg und seinen neuen Spielertrainer Simon Schröttle erweisen: Dr 21-jährige Engjell Havolli bringt von seinem Heimatverein TSV Schwaben Augsburg Bayernliga- und Regionalliga-Erfahrung mit und der 20-jährige Niklas Berger absolvierte bereits zwei komplette Spielzeiten im Trikot des Landesligisten VfL Kaufering.

Icon Vergrößern Inklusive Spielertrainer Simon Schröttle (kam vom FC Gundelfingen) hat Türkspor Augsburg nun zehn neue Spieler verpflichtet. Foto: Walter Brugger Icon Schließen Schließen Inklusive Spielertrainer Simon Schröttle (kam vom FC Gundelfingen) hat Türkspor Augsburg nun zehn neue Spieler verpflichtet. Foto: Walter Brugger

+++ Kreisliga Augsburg: Der SV Türkgücü Königsbrunn holt einen Youngster

Bezirksliga-Absteiger SV Türkgücü Königsbrunn stellt seinen ersten Neuzugang für den Wiederaufbau in der Kreisliga vor. Aus der Landesliga-U19 des TSV Schwaben Augsburg kommt Mittelfeldakteur Ömer Sancak.

+++ Kreisklasse Augsburg Mitte: Sechs Neue bei der TSG Augsburg

Der erste Neuling war Esse Francois Akpaloo und vielleicht sorgte unter anderem sein Ruf als Klasse-Torjäger (unter anderem spielte der Routinier für den SC Bubesheim und den SV Türkgücü Königsbrunn viele Jahre Bezirksliga-Fußball) für Sogwirkung. Jedenfalls hat die TSG Augsburg in diesem Frühsommer 2025 bereits sechs Fußballer neu verpflichten können. Im TSG-Kader stehen für die Runde 25/26 der Kreisklasse Augsburg Mitte nun auch Assou Thomas Akpaloo (vom TKSV Donauwörth), Niculae Mahalu (vom FC Öz Akdeniz Augsburg), Dimitrie Ureche und Daniloni Liviu (beide von der SpVgg Westheim) sowie Patryk Barda (von der TSG Hochzoll).

Icon Vergrößern Wenn er im Strafraum an den Ball kommt, wird es gefährlich: Esse Francois Akpaloo (hier 2023 im Trikot des SC Bubesheim) wechselt nun zur TSG Augsburg. Foto: Ernst Mayer Icon Schließen Schließen Wenn er im Strafraum an den Ball kommt, wird es gefährlich: Esse Francois Akpaloo (hier 2023 im Trikot des SC Bubesheim) wechselt nun zur TSG Augsburg. Foto: Ernst Mayer

+++ Regionalliga Bayern: Der FC Augsburg schnappt sich Oliver Sorg

Er gilt als Riesentalent auf der linken Abwehrseite - und jetzt will er es beim FC Augsburg wissen: Oliver Sorg wechselt vom aktuellen österreichischen Meister Sturm Graz zum heimischen Bundesligisten. Wobei er hier wie dort erst einmal Profi-Atmosphäre schnuppert. In Graz spielte der 17-Jährige für die Sturm-Zweite in der zweiten Liga sowie für die U18 in der Uefa Youth League. Für Nachwuchs-Auswahlteams des ÖFB (Österreichischer Fußball-Bund) absolvierte er insgesamt 31 Einsätze. Beim FCA soll er über die Regionalliga-Mannschaft an das Niveau der deutschen Bundesliga herangeführt werden.

Icon Vergrößern Der FC Augsburg verpflichtet den 17-jährigen Oliver Sorg (hier mit Geschäftsführer Michael Ströll). Foto: FC Augsburg Icon Schließen Schließen Der FC Augsburg verpflichtet den 17-jährigen Oliver Sorg (hier mit Geschäftsführer Michael Ströll). Foto: FC Augsburg

+++ Bezirksliga Süd: Der TSV Bobingen setzt auf die Jugend

Drei ganz junge Hoffnungsträger hat der TSV Bobingen unter Vertrag genommen. Aus der Landesliga-U19 des TSV Schwaben Augsburg stößt Angreifer Jonathan Macht ins Team, gar aus der Bundesliga-U19 des FC Augsburg kommt Mittelfeldspieler Lasse Junker zum Süd-Bezirksligisten. Dritter im Bunde der Youngster ist der 20-jährige Torwart Luis Klein, der beim TSV Schwaben Augsburg II schon erste Schritte im Erwachsenen-Fußball gemacht hat. Schon bei seinen zuvor präsentierten Neulingen hatte der TSV Bobingen voll auf die Karte Jugend gesetzt.

+++ Kreisliga Augsburg: Der TSV Merching setzt auf ein Landesliga-Ass als spielenden Co-Trainer

Es ist die Zeit des großen personellen Umbruchs beim TSV Merching. Sieben Fußballer hat der in der Kreisliga Augsburg spielende Verein für die Runde 25/26 bereits neu verpflichtet. Zum Königstransfer könnte sich nun ein Mann entwickeln, den die Verantwortlichen gleich mit der Rolle des spielenden Co-Trainers von Chefcoach Günter Bayer betrauen: Moritz Willis war in den vergangenen beiden Spielzeiten ein Fixpunkt beim Landesligisten TSV Schwabmünchen, absolvierte 56 Begegnungen. Auch zuvor, im Trikot des Kissinger SC, war er zwei Jahre lang gesetzt gewesen. Für Willis ist es eine Rückkehr, denn in jüngeren Jahren hatte er schon geraume Zeit für die Merchinger gekickt. Weitere Neuzugänge beim (für die kommende Saison sehr ambitionierten) Tabellendritten der abgelaufenen Saison in der Kreisliga Augsburg sind Jona Köhler (Abwehr, vom TSV Schwabmünchen), Kai Kaltenpoth (Torwart, von den SF Bachern), Leon Engelstätter (Mittelfeld, vom TSV Pfersee), Luka Markovic (Abwehr, von der DJK Hochzoll), Mahrous Alhomsi (Abwehr, vom FC Königsbrunn) sowie Gökay Güngör (Angriff, vom FC Affing).

Icon Vergrößern War Stammspieler beim Landesligisten TSV Schwabmünchen und wechselt nun zum Kreisligisten TSV Merching: Moritz Willis. Foto: Nadine Kruppe Icon Schließen Schließen War Stammspieler beim Landesligisten TSV Schwabmünchen und wechselt nun zum Kreisligisten TSV Merching: Moritz Willis. Foto: Nadine Kruppe

+++ Bayernliga Süd: Ein Felsen für die Abwehr des FC Pipinsried

Max Dombrowka hat in seiner Fußballer-Laufbahn 212 Drittliga- und 195 Regionalliga-Begegnungen bestritten. Zuletzt war er beim Südwest-Regionalligisten FC Homburg aktiv, absolvierte dort in den vergangenen beiden Spielrunden 46 Partien. Das sagt schon viel über die sportlichen Qualitäten des 33-Jährigen, der sich nun dem Bayernligisten FC Pipinsried anschließt. Dessen sportlicher Leiter Johannes Müller ist überzeugt, dass sich Dombrowka nicht nur als Felsen in der Defensive etabliert, sondern auch darüber hinaus in allerlei Hinsicht Mehrwert für den Verein bieten wird.

Icon Vergrößern Spielt jetzt im Trikot des Bayernligisten FC Pipinsried: Max Dombrowka (links, hier mit Sportleiter Johannes Müller). Foto: FC Pipinsried Icon Schließen Schließen Spielt jetzt im Trikot des Bayernligisten FC Pipinsried: Max Dombrowka (links, hier mit Sportleiter Johannes Müller). Foto: FC Pipinsried

+++ Bezirksliga Süd: Der FC Königsbrunn holt die Kuci-Brüder vom TSV Haunstetten

Sie sind beinahe unzertrennlich: Einige Jahre lang spielten Florent und Laurent Kuci Seite an Seite für den TSV Haunstetten Bezirksliga-Fußball, nun wechseln sie gemeinsam zum Süd-Bezirksligisten FC Königsbrunn. Florent Kuci ist 26 Jahre alt und im Mittelfeld zuhause, der 23-jährige Laurent Kuci ist Abwehrspezialist. Zuvor bereits hatten die Königsbrunner Tugay Demir als Neuzugang vorgestellt. Der 29-jährige Mann für die Außenbahn war zuletzt für den Bayernligisten Türkspor Augsburg aktiv gewesen.

+++ Bezirksliga Nord: Der TSV Dinkelscherben festigt die Defensive

Elias Schmid wechselt innerhalb der Bezirksliga Nord vom TSV Horgau zum TSV Dinkelscherben. Der 22-Jährige absolvierte in der zurückliegenden Saison 24/25 insgesamt 17 Punktspiele für die Horgauer, denen er sich 2022 angeschlossen hatte. Schmid ist der erste Neuzugang des TSV Dinkelscherben in der aktuellen Transferperiode.

+++ Bezirksliga Süd: Zwei großartige Talente ergänzen die SpVgg Lagerlechfeld

Da hat sich der Bezirksligist SpVgg Lagerlechfeld mal zwei vielversprechende Talente geangelt: Aus der B-Jugend des Regionalligisten TSV Schwaben Augsburg kommt der 17-jährige Angreifer Sarfaraz Husseini und aus der A-Jugend des Landesliga-Aufsteigers FC Stätzling der 18-jährige Abwehrspieler Benjamin López Pena.

+++ Landesliga Südwest: Der FC Stätzling setzt auf einen breiten Kader

Vor wenigen Tagen erst ist der FC Stätzling nach einem dramatischen Saisonfinale in die Landesliga Südwest aufgestiegen, nun starten die Fußballer bereits in die Vorbereitung auf die Runde 25/26. Das Erfolgsteam bleibt weitgehend zusammen, außerdem haben sich die Stätzlinger satte neun Neuzugänge geangelt und sich so in allen Mannschaftsteilen Alternativen besorgt. Die Abteilung Angriff ergänzen Edin Ganibegovic (Öz Akdeniz Augsburg, Kreisklasse), Endrit Ahmeti (SV Türkgücü Königsbrunn, Bezirksliga) sowie Alexander Seifert (FC Kempten, Landesliga). Für das Mittelfeld holten die FC-Verantwortlichen Philipp Mayer und Maximilian Reitmeier (beide FC Horgau, Bezirksliga) sowie Niklas Grüner (SV Cosmos Aystetten, Landesliga). Neu sind zudem die Abwehrspieler Luca Rossa (SV Mering, Bezirksliga) und Leopold Meyer (TSV Landsberg II, Kreisliga). Als zusätzlichen Torwart engagierten die Stätzlinger zudem Raphael El Zeer (DJK Lechhausen, Kreisklasse).

Icon Vergrößern Grün-weiße Woge der Begeisterung: Der FC Stätzling feiert den Landesliga-Aufstieg. Foto: Reinhold Rummel Icon Schließen Schließen Grün-weiße Woge der Begeisterung: Der FC Stätzling feiert den Landesliga-Aufstieg. Foto: Reinhold Rummel

+++ Kreisklasse Aichach: Neuling SV Obergriesbach verstärkt sich zweifach

Als Aufsteiger wird sich der SV Obergriesbach in der Serie 25/26 wohl erst einmal darauf konzentrieren, in der Kreisklasse Aichach Fuß zu fassen. Die Liste der Neuzugänge umfasst aktuell erst zwei Namen; der Champion der A-Klasse Aichach 24/25 setzt offenbar weitgehend auf seine Meisterkicker. Bezirksliga-Erfahrung und Ortskenntnis bringt der 32-jährige Mittelfeldspieler Maximilian Eisner mit. Der kickte zuletzt für den Bezirksligisten SC Griesbeckerzell, war zuvor eine gehörige Zeit in der Region Schweinfurt unterwegs gewesen und hatte von 2015 bis 2021 auch schon zwei Gastspiele in Obergriesbach gegeben. Vom FC Tandern (Kreisklasse München 1) kommt der 30-jährige Verteidiger Lukas Adler zum Aufsteiger.

Icon Vergrößern Es war ein harter Kampf – der sich am Ende lohnte: Mit einem 2:0-Heimsieg krönte sich der SV Obergriesbach zum Meister der A-Klasse Aichach. Foto: Reinhold Rummel Icon Schließen Schließen Es war ein harter Kampf – der sich am Ende lohnte: Mit einem 2:0-Heimsieg krönte sich der SV Obergriesbach zum Meister der A-Klasse Aichach. Foto: Reinhold Rummel

+++ Kreisliga Augsburg: Aufsteiger TSV Göggingen holt einen Verteidiger

Als Meister der Kreisklasse Augsburg Süd ist der TSV Göggingen aufgestiegen, nun hat der Neu-Kreisligist als ersten Neuzugang einen Abwehrspieler geholt: Vom bisherigen Liga-Rivalen SG Margertshausen-Fischach kommt der 25-jährige Verteidiger Jonas Micheler.

+++ Kreisklasse Aichach: Moritz Buchhart wechselt zum TSV Dasing

Nach mehreren Jahren Fußball auf höheren Spielebenen geht Moritz Buchhart nun ein ganzes Stück nach unten und schließt sich dem Kreisklassisten TSV Dasing an. In den jüngsten beiden Spielzeiten hatte der 27-jährige Angreifer für den TSV Gersthofen in der Bezirksliga gespielt, in 29 Einsätzen fünf Treffer erzielt. Davor war er für den Kissinger SC in 50 Einsätzen 18-mal erfolgreich gewesen.. Auch Landesliga-Erfahrung hat Buchhart aus seinen Jahren beim SC Mering und beim TSV Aindling vorzuweisen. Für den TSV Gersthofen bedeutet sein Ade den zweiten schmerzhaften Verlust innerhalb weniger Tage, denn kurz zuvor hatte der bisherige Kapitän, Abwehrspieler Manuel Lippe, seinen Wechsel zum Kreisligisten FC Affing angekündigt. Zurück zum TSV Dasing: Der sorgt nun auch auf der Torhüter-Position für internen Konkurrenzkampf. Neu im Kader ist Julius Vitting, der bislang zweimal das Trikot des BC Rinnenthal II in der Kreisklasse getragen hatte.

Icon Vergrößern Ein Mann mit Übersicht: Moritz Buchhart (am Ball) verlässt den TSV Gersthofen und schließt sich dem TSV Dasing an. Foto: Wilhelm Baudrexl (Archiv) Icon Schließen Schließen Ein Mann mit Übersicht: Moritz Buchhart (am Ball) verlässt den TSV Gersthofen und schließt sich dem TSV Dasing an. Foto: Wilhelm Baudrexl (Archiv)

+++ Kreisliga Augsburg: Ein Angreifer und ein Verteidiger für den TSV Pfersee

Wo das Tor steht, weiß der Mann, auch wenn er es bislang überwiegend bei der TSG Augsburg und damit an der Basis des Amateurfußballs gezeigt hat. Nun steigt Dominik Wojtyna auf. Der 27-jährige Angreifer wechselt in die Kreisliga Augsburg zum TSV Pfersee. Ebenfalls neu im Kader des TSV Pfersee taucht Ammar Yusuf Altundas auf. Der 19-jährige Verteidiger spielte in der Saison 24/25 überwiegend für die Landesliga-A-Jugend des TSV Schwaben Augsburg.

+++ Kreisliga Ost: Luca Manhart schießt nun für den SSV Alsmoos-Petersdorf Tore

Einen Torjäger für die Runde 25/26 in der Fußball-Kreisliga Ost hat der SSV Alsmoos-Petersdorf verpflichtet. Vom bisherigen Liga-Rivalen TSV Burgheim (das Team stieg nach zwei Relegationsspielen ab) kommt Luca Manhart. Für die Burgheimer hatte der 23-Jährige in der abgelaufenen Runde zehn Tore in 27 Begegnungen erzielt.

Icon Vergrößern Erzielte in der Kreisliga-Runde 24/25 zehn Tore für den späteren Absteiger TSV Burgheim: Luca Manhart. Foto: Daniel Worsch Icon Schließen Schließen Erzielte in der Kreisliga-Runde 24/25 zehn Tore für den späteren Absteiger TSV Burgheim: Luca Manhart. Foto: Daniel Worsch

+++ Kreisklasse Neuburg: Ein neuer Spielertrainer für die TSG Untermaxfeld

Dreimal in Folge ist die TSG Untermaxfeld knapp am Wiederaufstieg in die Kreisliga Ost gescheitert, zuletzt gab es Platz drei in der Abschluss-Rangliste. Inzwischen haben die Abteilungs-Verantwortlichen drei neue Spieler verpflichtet. Die wichtigste Position im Kader hatten sie dabei schon vor geraumer Zeit besetzt. Den Job des Spielertrainers übernimmt ab sofort Matthias Stegmeir. Der 34-Jährige kommt vom Liga-Konkurrenten SC Rohrenfels. Von dort bringt er seinen Teamkollegen Maximilian Beck mit. Der 27-Jährige fühlt sich in der Abwehr zuhause. Aktuelle Bezirksliga-Erfahrung wird Florian Grosz in Untermaxfeld einbringen. Der 32-jährige Mittelfeldspieler spielte zuletzt für die Farben des FC Gerolfing in der Bezirksliga Oberbayern Nord (14 Einsätze in der Runde 24/25).

+++ Kreisklasse Aichach: Der TSV Friedberg stellt sich neu auf

Zum ersten Mal seit der Spielzeit 17/18 muss der TSV Friedberg wieder in der Fußball-Kreisklasse antreten. So hart der Abstieg aus der Kreisliga den Verein auch getroffen hat: Nun gilt es, weiterzumachen. Und das mit einem völlig neuen Gesicht, wie Abteilungsleiter Stefan Reisinger ankündigt. Die wichtigste Position ist bereits besetzt: Trainer der Mannschaft wird Daniel Nowak, der zuletzt Spielertrainer beim TSV Dasing II in der A-Klasse war. Selbst auf den Platz gehen möchte der 45-Jährige nun nicht mehr. Richten sollen es andere, jüngere Kicker. Einer von ihnen ist Neuzugang Felix Stache. Der 23-jährige Mittelfeldspieler kommt vom Kreisklassisten SV Wulfertshausen. Seinen bisherigen Vereinskameraden, den 23-jährigen Abwehrspieler Tim Hanselmann, bringt er gleich mit nach Friedberg. Vom Kreisklasse-Verein SV Gold-Blau Augsburg haben die Friedberger Eduard Meyer (23, Mittelfeld) verpflichtet.

Icon Vergrößern Wird beim TSV Friedberg nur noch an der Seitenlinie stehen: Daniel Nowak. Foto: Reinhold Rummel (Archiv) Icon Schließen Schließen Wird beim TSV Friedberg nur noch an der Seitenlinie stehen: Daniel Nowak. Foto: Reinhold Rummel (Archiv)

+++ Regionalliga Bayern: Der FC Augsburg setzt auf eine interne Lösung

Aus Sicht des Vereins ist es ein logischer Schritt: Markus Feulner wird zur Saison 25/26 Trainer der in der Regionalliga spielenden U23 des Bundesligisten. In den vergangenen sechs Jahren hatte der 43-Jährige bereits Nachwuchsmannschaften des FC Augsburg betreut, er kennt sich im Verein also bestens aus. Aus seiner aktiven Karriere bringt er Profi-Erfahrung aus mehr als 200 Einsätzen für insgesamt sechs Bundesligisten mit. Feulner ist Nachfolger von Tobias Strobl, der zum SC Verl gewechselt ist.

Icon Vergrößern Betreute über einige Jahre Nachwuchsteams des FC Augsburg, zuletzt die U19: Markus Feulner. Nun übernimmt er erstmals einen Trainer-Posten im Erwachsenenbereich. Foto: Walter Brugger Icon Schließen Schließen Betreute über einige Jahre Nachwuchsteams des FC Augsburg, zuletzt die U19: Markus Feulner. Nun übernimmt er erstmals einen Trainer-Posten im Erwachsenenbereich. Foto: Walter Brugger

+++ Bezirksliga Süd: Ein Routinier für die SpVgg Lagerlechfeld

Ein Mittelfeld-Ass hat Bezirksligist SpVgg Lagerlechfeld verpflichtet: Der 30-jährige Baschar El Fayyad kommt von einem Kurzgastspiel beim Landesligisten und künftigen Liga-Konkurrenten VfL Kaufering. Zuvor hatte der Mann für die Außenbahn anderthalb Jahre lang beim aktuellen Bezirksliga-Absteiger SV Türkgücü Königsbrunn gekickt. Aus seiner Zeit beim TSV Schwabmünchen bringt El Fayyad sogar Bayernliga-Erfahrung mit.

+++ Regionalliga Bayern: Ein Spieler-Trio für den TSV Schwaben Augsburg

Ein Torwart, ein Abwehrspieler und ein Angreifer sind die Neuzugänge drei bis fünf beim Fußball-Regionalligisten TSV Schwaben Augsburg. David Luburic kehrt von den A-Junioren von Dinamo Zagreb (Kroatien) nach Augsburg zurück. Der 18-jährige Verteidiger spielte als Jugendlicher eine gehörige Zeit im Trikot des FC Augsburg. Der 27-jährige Florian Rauh stand in der vergangenen Runde 22 Mal im Tor des Bayernligisten TSV Nördlingen. Für den VfB Eichstätt hatte er ein paar Jahre zuvor insgesamt zehn Regionalliga-Partien bestritten. Vom Bayernliga-Absteiger TSV Rain kommt Angreifer Marc Sodji. Für diesen Verein brachte er es in zwei Spieljahren auf 55 Bayernliga-Einsätze, zwölf Tore gelangen ihm dabei. Zuvor hatten die Schwaben bereits Odin Redier (Abwehr, von Türkspor Augsburg) sowie Felix Schwarzholz (Mittelfeld, vom FC Memmingen) verpflichtet.

Icon Vergrößern Spielte in der vergangenen Runde 24/25 im Trikot des Bayernligisten TSV Nördlingen: Torwart Florian Rauh. Foto: Szilvia Izsó Icon Schließen Schließen Spielte in der vergangenen Runde 24/25 im Trikot des Bayernligisten TSV Nördlingen: Torwart Florian Rauh. Foto: Szilvia Izsó

+++ Bezirksliga Süd: Ein Talent für die Abwehr des TSV Bobingen

Für den jungen Mann ist es ein großer Schritt, aber er traut ihn sich zu: Vinzenz Kreitmeyr wechselt aus der A-Jugend der SG Inningen und nach zehn Partien im Trikot des Kreisklasse-Vereins SV Bergheim zum Bezirksligisten TSV Bobingen. Nach Angreifer Georg Zimmermann ist er dort der zweite Neuzugang für die Saison 25/26.

Icon Vergrößern Will es beim TSV Bobingen wissen: Vinzenz Kreitmeyr. Foto: Max Weilnhammer Icon Schließen Schließen Will es beim TSV Bobingen wissen: Vinzenz Kreitmeyr. Foto: Max Weilnhammer

+++ Kreisliga Ost: Ein Mittelfeld-Talent für Aufsteiger BSV Berg im Gau

Er ist 18 Jahre alt, Mittelfeldspieler und kommt aus der Jugend des oberbayerischen Kreisligisten TSV Hohenwart: Mario Schwarz ist der erste Sommer-Neuzugang des BSV Berg im Gau. Der Verein holte zuletzt überlegen den Titel in der Kreisklasse Neuburg und wird in der Saison 25/26 in der Kreisliga Ost antreten.

+++ Kreisliga Ost: Der SV Klingsmoos stellt sich neu auf

Sechs Abgänge, sechs Zugänge: Der SV Klingsmoos wird mit einem völlig neuen Gesicht in die Spielzeit 25/26 der Kreisliga Ost starten. Zusammen mit dem bisherigen Spielertrainer Johannes Kranner bilden die Neuzugänge Alexander Langen (zuletzt Spielertrainer des Kreisklassisten DJK Langenmosen) und David Ibraimovic (Spielertrainer des Kreisklassisten SC Rohrenfels) nun ein Trainer-Trio, in dem jeder der drei Fußballer gleichberechtigt ist. Weitere Neulinge im SV-Kader sind Tobias Frauenholz (kommt zusammen mit Langen aus Langenmosen), Ralf Rechenauer (vom B-Klassisten SV Ludwigsmoos), Benny Anikin (vom Kreisklassisten TSV Großmehring) sowie Pavel Klauser (vom Kreisklassisten SC Rohrenfels).

Icon Vergrößern Blicken der Saison optimistisch entgegen: Tobias Narr, Ralf Rechenauer, Tobias Frauenholz, Alexander Langen, Johannes Kranner, David Ibraimovic, Pavel Klauser, Benny Anikin und Markus Daferner (von links). Foto: SV Klingsmoos Icon Schließen Schließen Blicken der Saison optimistisch entgegen: Tobias Narr, Ralf Rechenauer, Tobias Frauenholz, Alexander Langen, Johannes Kranner, David Ibraimovic, Pavel Klauser, Benny Anikin und Markus Daferner (von links). Foto: SV Klingsmoos

+++ Bayernliga Süd: Tjark Dannemann rückt ins Trainer-Team des FC Pipinsried

Er ist noch jung - und bringt trotzdem schon viel Erfahrung und vor allem jede Menge Einblicke in die Bayernliga-Szene mit: Tjark Dannemann komplettiert das Trainer-Team des Bayernligisten FC Pipinsried. Der 27-Jährige wird Co-Trainer im Gespann von Sepp Steinberger. Beim TSV Rain war Dannemann in der Runde 23/24 schon selbst Bayernliga-Chefcoach gewesen, in der Saison 24/25 coachte er den Landesligisten TSV Wertingen. Seine allerbesten Tage als aktiver Fußballer liegen schon etwas länger zurück: Für den FC Ingolstadt II und den TSV Rain absolvierte Dannemann zwischen 2017 und 2021 insgesamt 38 Regionalliga-Einsätze, in denen er fünf Treffer erzielte.

Icon Vergrößern Das Pipinsrieder-Trainer-Team: Sepp Steinberger, Mario Götzendörfer, Tjark Dannemann und Norbert Aulinger (von links). Foto: Bruno Haelke Icon Schließen Schließen Das Pipinsrieder-Trainer-Team: Sepp Steinberger, Mario Götzendörfer, Tjark Dannemann und Norbert Aulinger (von links). Foto: Bruno Haelke

+++ Bezirksliga Süd: Der VfL Kaufering schnappt sich noch einen Fußballer mehr

Eigentlich sollte die Kaderplanung beim VfL Kaufering abgeschlossen sein. Aber wenn sich solche Gelegenheiten bieten, greift der Landesliga-Absteiger natürlich gerne zu. Immerhin geht es darum, sich für die Mission Wiederaufstieg fit zu machen, wie Spartenchef Uli Stengelmair betont. Sechster Neuzugang ist nun Philipp Wörz. Der 20-jährige Mittelfeldspieler kommt vom TSV Schwabmünchen, wo er bislang zwölf Einsätze im A-Klasse-Team hatte (sechs Tore, acht Torvorlagen) und zweimal das Trikot der Landesliga-Mannschaft trug.

+++ Landesliga Südwest: Jonas Halbmeyer und Maximilian Käser coachen den FC Ehekirchen

Fußball-Landesligist FC Ehekirchen setzt in der kommenden Saison auf ein Trainer-Duo. Jonas Halbmeyer (kommt vom VfB Eichstätt) und Maximilian Käser (zuletzt beim TSV Rain) werden gleichberechtigt das Sagen haben, betont Abteilungsleiter Markus Bissinger. Der 28-jährige Halbmeyer kehrt nach einer einjährigen Verletzungspause wieder aufs Feld zurück, er ist als Regisseur im Mittelfeldzentrum eingeplant. Im Trikot des TSV Nördlingen (2016 bis 2021) sammelte er Landesliga- und Bayernliga-Erfahrung, beim TSV Eichstätt (2021 bis 2024) schaffte er gar 34 Regionalliga-Einsätze. Der 31-jährige Käser stand als Angreifer letztmalig in der Runde 21/22 für den TSV Rain auf dem Rasen, ehe er sich einen Kreuzbandriss zuzog. Als Trainer betreute er den damaligen Regionalligisten in der Endphase der Spielzeit 22/23, die mit dem Abstieg endete.

Icon Vergrößern Freuen sich auf die Zusammenarbeit beim FC Ehekirchen: (von links) Markus Bissinger, Maximilian Käser, Jonas Halbmeyer, Christoph Hollinger und Simon Schmaus. Foto: Verena Hollinger Icon Schließen Schließen Freuen sich auf die Zusammenarbeit beim FC Ehekirchen: (von links) Markus Bissinger, Maximilian Käser, Jonas Halbmeyer, Christoph Hollinger und Simon Schmaus. Foto: Verena Hollinger

+++ Landesliga Südwest: Der TSV Schwabmünchen setzt auf Qualität im Mittelfeld

Zwei weitere Kandidaten für die künftige Kernformation präsentiert Fußball-Landesligist TSV Schwabmünchen. Wenige Tage nach der Verpflichtung von Simon Ammann hat der Verein nun einen zweiten Mittelfeldspieler vom FC Memmingen losgeeist. Matthias Moser absolvierte seit seinem Aufstieg aus dem eigenen Nachwuchs 42 Regionalliga-, 43 Bayernliga- und 26 Landesliga-Einsätze für die Allgäuer. Auch Robin Glöckle haben die Schwabmünchner in ihren Kader geholt. Der 25-jährige Mittelfeldakteur kehrt nach einem einjährigen Auslandsaufenthalt in die Heimat zurück. In den Runden 21/22 und 22/23 absolvierte er für den Landesligisten FV Illertissen II 59 Begegnungen (23 Tore). Ausgebildet wurde Glöckle unter anderem in den Talentschmieden des FC Augsburg und des SSV Ulm 1846.

Icon Vergrößern Wechselt innerhalb der Landesliga vom FC Memmingen II zum TSV Schwabmünchen: Matthias Moser. Foto: Paul Meckes Icon Schließen Schließen Wechselt innerhalb der Landesliga vom FC Memmingen II zum TSV Schwabmünchen: Matthias Moser. Foto: Paul Meckes

+++ Bezirksliga Süd: TSV Bobingen verpflichtet ein großes Talent

Das ist mal ein persönlicher Aufstieg: Georg Zimmermann wechselt vom SV Gessertshausen (A-Klasse Augsburg Süd) zum TSV Bobingen (Bezirksliga Süd). Dort haben die Verantwortlichen die Qualitäten des jungen Mannes eingehend studiert. Die Statistik jedenfalls weist den 19-Jährigen als klassischen Torjäger aus: Zimmermann erzielte in der zurückliegenden Spielzeit in 21 Einsätzen 32 Treffer für Gessertshausen.

+++ Bayernliga Süd: Der FC Pipinsried präsentiert seinen neuen Torjäger

Er soll die Tore zum künftigen Erfolg des Bayernligisten FC Pipinsried beisteuern. Wenigstens ziemlich viele, wenn es nach dem Willen der Macher im Verein geht. Die haben nun Kubilay Celik verpflichtet. „Kubi“ (so sein Spitzname) weiß auf jeden Fall, wo die Kiste steht: In 54 Einsätzen für den Bayernligisten SV Heimstetten erzielte der 26-Jährige insgesamt 25 Tore. Seine technischen Fertigkeiten demonstrierte er in der Vergangenheit auch in der Hallen-Regionalliga: Celik spielte im Futsal-Team des TSV 1860 München. Der Pipinsrieder Sportleiter Johannes Müller ist jedenfalls heilfroh, einen so starken Nachfolger für Torjäger Michael Bachhuber gefunden zu haben. Seinen Angaben zufolge ist Celik „ein Spieler, der mit seiner Spielweise ab und an polarisiert. Das haben wir als gegnerische Mannschaft erlebt. Das wird unserem Team helfen, da wir aggressiver und ekliger werden müssen.“

+++ Kreisliga Augsburg/Bezirksliga Süd: Luca Kellner geht zur SpVgg Langerringen

Noch weiß niemand, ob die SpVgg Langerringen in der Runde 25/26 in der Kreisliga oder in der Bezirksliga antreten wird. Das Relegations-Finale gegen den FSV Reimlingen steigt am 18. Mai 2025 in Altenmünster, die Chancen für den Vizemeister der Kreisliga Augsburg stehen dem Vernehmen nach nicht schlecht. Klar ist aber schon jetzt, dass ein gestandener Landesliga-Kicker kommt: Luca Kellner wechselt vom TSV Schwabmünchen zur SpVgg Langerringen.

+++ Bayernliga Süd: Türkspor Augsburg angelt sich vier neue Fußballer

Vier Neuzugänge auf einen Schlag meldet der Fußball-Bayernligist Türkspor Augsburg. Vom FC Ismaning kommt Meriton Vrenezi. Der 24-jährige Mittelfeldakteur brachte es dort in der zurückliegenden Saison auf 24 Bayernliga-Einsätze. Zuvor hatte er beim TSV Buchbach und beim SV Heimstetten bereits Regionalliga-Erfahrung gesammelt. Kurios: Seit 2021 hatte Vrenezi nach jeder Runde den Verein gewechselt. Für den VfR Garching lief in den vergangenen beiden Spielzeiten Ardian Bashota auf. Der 22-jährige, aus Oberbayern stammende Mittelfeldspieler brachte es dort auf 25 Berufungen in der Bayernliga und nach dem Abstieg der Garchinger auf 20 in der Landesliga. Den Angriff der Augsburger beflügeln soll Ibrahim Capar. Der 25-Jährige wirbelt seit Jahren im Trikot der TSG Thannhausen durch die gegnerischen Abwehrreihen in der Kreisliga West; allein in den zurückliegenden drei Runden gelangen ihm 53 Tore in 68 Einsätzen. Kein Neuland bei Türkspor betritt schließlich Daniel Biermann. Er trug bereits in der Saison 22/23 in 21 Bayernliga-Spielen das Trikot der Augsburger. Anschließend schloss er sich für jeweils ein Spieljahr dem Bayernligisten TSV Rain und dem Landesligisten FC Ehekirchen an.