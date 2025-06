Wechsel im Fußball-Kreis Donau: Der TSV Wertingen präsentiert seinen neuen Trainer

Die Fußball-Saison 24/25 ist Geschichte. In Schwaben ist nach Abschluss der Relegation endgültig klar, wer in der kommenden Runde auf welcher Spielebene antreten wird. Während die Kicker an der Basis nun ein wenig durchatmen können, starten die Vereine ab der Bezirksliga bereits in die Vorbereitung, erste Tests für die Spielzeit 25/26 stehen unmittelbar bevor. Und überall im Amateurfußball laufen aktuell die Personalplanungen für die neue Saison – auch im Fußball-Kreis Donau. Wie verstärken sich die Bayernligisten TSV Nördlingen und FC Gundelfingen? Wer kickt in der kommenden Saison in der Landesliga Südwest? Wen holen die Bezirksligisten? Und was machen die Teams auf der Kreisebene?

Icon Vergrößern Der Aufstiegsjubel: Nach einem fulminanten Erfolg im Relegationsspiel gegen den SV Waldstetten steht der SV Donaumünster-Erlingshofen in der Kreisliga. Nun stellt der Verein seinen ersten Neuzugang vor. Foto: Ernst Mayer Icon Schließen Schließen Der Aufstiegsjubel: Nach einem fulminanten Erfolg im Relegationsspiel gegen den SV Waldstetten steht der SV Donaumünster-Erlingshofen in der Kreisliga. Nun stellt der Verein seinen ersten Neuzugang vor. Foto: Ernst Mayer

In unserem Transferticker geben wir eine fundierte Einschätzung über alle wichtigen Wechsel zur Saison 2025/26 der Vereine in den Landkreisen Donau-Ries, Dillingen und Günzburg.

Wechsel im Amateurfußball: Das ist der Fußball-Kreis Donau

Der Fußball-Kreis Donau ist einer von 22 Kreisen im Bayerischen Fußballverband (BFV). Er gehört zum Bezirk Schwaben und erstreckt sich über die Landkreise Donau-Ries, Dillingen und Günzburg. Während einige Vereine aus dieser Region Mannschaften in Ligen auf Verbandsebene (Regionalliga Bayern, Bayernliga Süd, Landesliga Südwest) oder Bezirksebene (Bezirksliga Nord) stellen, kicken die meisten Teams auf Kreisebene (Kreisliga, Kreisklasse, A-Klasse; die B-Klasse wird es künftig nicht mehr geben). Die aktuell erfolgreichsten Mannschaften aus dem Kreis Donau sind der TSV Nördlingen und der FC Gundelfingen, die in der Saison 2025/26 beide in der Bayernliga Süd antreten. Aus eben jener Liga ist der TSV Rain in der abgelaufenen Saison abgestiegen und kickt künftig in der Landesliga.

Icon Vergrößern Die Fußballer des FC Gundelfingen haben auf Mallorca den Titel in der Landesliga Südwest gefeiert. Foto: Fink Icon Schließen Schließen Die Fußballer des FC Gundelfingen haben auf Mallorca den Titel in der Landesliga Südwest gefeiert. Foto: Fink

Die Sommerwechselperiode der bayerischen Amateurfußballer dauert bis zum 30. Juni 2025. Will ein Spieler im Sommer den Verein wechseln, muss er sich bis zu diesem Zeitpunkt bei seinem bisherigen Verein abmelden und dem Verband alle nötigen Unterlagen zukommen lassen. Einige Vereine im Kreis Donau vermeldeten bereits Anfang Mai ihre ersten Wechsel, andere warteten zunächst das Ende der laufenden Saison ab, da es für sie noch um Auf- oder Abstieg geht. Die Spielzeit endete in den höheren Ligen am 17. Mai und auf Kreisebene am 8. Juni. Hier stehen anschließend noch Relegationsspiele an.

Icon Vergrößern Für den 1. FC Heidenheim spielte er in der Nachwuchs-Bundesliga, nun schließt er sich dem TSV Nördlingen an: Torwart Max Fuchs. Foto: Andreas Schröter Icon Schließen Schließen Für den 1. FC Heidenheim spielte er in der Nachwuchs-Bundesliga, nun schließt er sich dem TSV Nördlingen an: Torwart Max Fuchs. Foto: Andreas Schröter

Die neue Saison 2025/26 beginnt dann auf Verbandsebene Mitte Juli, auf Bezirksebene Ende Juli und auf Kreisebene Anfang August.