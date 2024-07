Ulmer Basketballer holen Power Forward Roby

Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm hat den Power Forward Isaiah Roby verpflichtet. Der 26-Jährige spielte zuletzt für die New Yorks Knicks in der G-League in seiner Heimat USA. Zur Laufzeit des Vertrags mit dem 2,03 Meter großen Profi machte der Ulmer Verein keine Angaben.

Roby bestritt in seiner Karriere zudem schon 151 NBA-Spiele für Oklahoma City und die San Antonio Spurs und ist auch als Center einsetzbar. «Wir sind der Überzeugung, dass Isaiah in dieser Saison auf und neben dem Spielfeld sehr großen Einfluss auf unsere Mannschaft haben wird. Einen Spieler mit seiner Erfahrung haben wir gesucht», sagte der neue Trainer Ty Harrelson.