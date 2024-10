Roland Zarschler: Der Mann mit der Mütze ist tot

Die sogenannte Schiebermütze war sein Markenzeichen. Deshalb wurde Roland Zarschler der „Mann mit der Mütze“ genannt, auch in Anlehnung an den ehemaligen deutschen Bundestrainer Helmut Schön, der fast die gleiche Mütze trug. Zarschler, der am 4. Februar 1943 geboren wurde, galt als Fußball-Trainer in der Region als „harter Hund.“ Vor kurzem ist er im Alter von 81 Jahren gestorben.

Seine größten Erfolge feierte Zarschler, der auch oft im tiefsten Winter mit Badelatschen am Spielfeldrand stand, mit dem TSV Schwaben Augsburg. 1981 stieg er mit dem Verein in die Bayernliga auf und befand sich damit auf Augenhöhe mit dem FC Augsburg. Zum ersten Derby nach dem Aufstieg kamen 10.000 Zuschauer. Mit Schwaben wurde Zarschler auch schwäbischer Hallenmeister.

Dabei hätte er auch eine Eishockey-Karriere starten können. In Hohenfurch aufgewachsen, durchlief er beim dortigen SV als Spieler sämtliche Stationen. Später in den 1960er-Jahren gehörte er sogar dem Kader des Augsburger EV an.

Doch Zarschler entschied sich für Fußball und wenige Jahre nach der Fusion im Jahr 1969 zwischen dem BC Augsburg und dem TSV Schwaben Augsburg trainierte er die A-Junioren des FCA. Er formte dabei FCA-Akteure wie den ehemaligen Jugend-Nationalspieler Robert Birner, Gerhard Förschner, Heino Stempfle oder Gerhard Kitzler. Mit der TSG Augsburg verpasste er Ende der 1970er Jahre knapp den Sprung in die Bayernliga. Wenig später wechselte er zum TSV Göggingen. Nach der Entlassung von Uwe Nothnagel (1988/89) sprang Zarschler am Ende seiner Trainerkarriere noch einmal kurzfristig bei den „Violetten“ ein. Auch im Schiedsrichterwesen war er viele Jahre aktiv und leitete etliche Spiele.

Zarschler war ein Trainer der ganz alten Schule. Medizinbälle durften beim Training nicht fehlen. „Roland war als Trainer hart zu anderen, aber auch hart zu sich selbst“, sagt sein Halbbruder Rudi Sylvester, der viele Jahre Kapitän bei den Schwaben war. Selbst noch im Alter von 80 Jahren trainierte Zarschler bei der Alten-Herren-Mannschaft des TSV Schwaben mit. Zarschler, der zuletzt in Gersthofen gewohnt hat, hinterlässt Frau Gisela und Tochter Heike, sowie Sohn Ingo.