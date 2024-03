Ex-Weltmeister Andreas Brehme in München beigesetzt

Fußball-Weltmeister Andreas Brehme ist am Dienstagmittag in München beigesetzt worden. Viele ehemalige Profis verabschiedeten sich.

Nach Angaben von Brehmes Ex-Club FC Bayern München kamen zu der Trauerfeier viele prominente Weggefährten des ehemaligen Profis, wie Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann oder Uli Hoeneß. Rudi Völler, der mit Brehme gemeinsam 1990 die Weltmeisterschaft gewann, hielt demnach eine bewegende Rede auf seinen langjährigen Weggefährten. Auch die früheren Nationalteam-Kollegen Guido Buchwald, Pierre Littbarski, Hans-Peter Briegel, Andreas Köpke, Karl-Heinz Riedle und Hansi Müller nahmen nach Vereinsangaben teil. Aus Mailand, wo Brehme vier Jahre beim Inter Mailand unter Vertrag stand, waren demnach unter anderen die früheren Spieler Giuseppe Bergomi, Nicola Berti, Aldo Serena und Alessandro Bianchi gekommen.

Brehme war am 20. Februar im Alter von 63 Jahren an einem Herzstillstand verstorben. Der größte Erfolg seiner Karriere war der Gewinn der WM 1990 in Italien, wo er im Finale gegen Argentinien den Siegtreffer per Elfmeter erzielt hatte. (dpa)