Travis Kelce ist mehr als der Freund von Taylor Swift

Zuallererst: Neben all dem Trubel abseits des Platzes ist Travis Kelce ein herausragender Footballspieler. Drei Superbowls hat er in seiner Karriere mit den Kansas City Chiefs gewonnen. Der 35-Jährige gilt bereits jetzt als einer der besten Tight Ends aller Zeiten und hält zahlreiche Rekorde der Liga.

Das erste Spiel der neuen Saison bestreitet Kelce in der Nacht von Freitag auf Samstag mit den Chiefs gegen die Los Angeles Chargers in Brasilien. Alles Teil der Marketingstrategie, die ohnehin absatzstärkste Sportliga der Welt global noch stärker zu vermarkten. Eins der Aushängeschilder: Travis Kelce.

2023 trafen Travis und Jason Kelce im Superbowl aufeinander: dem sogenannten Kelce Bowl

Aufgewachsen ist Kelce in Westlake im Bundesstaat Ohio bei Cleveland im Nordwesten der USA. Die sportliche Begabung liegt in der Familie. Sein Bruder Jason spielte 13 Jahre lang in der NFL für die Philadelphia Eagles. 2023 trafen die Brüder im Superbowl aufeinander, der von Medien und Fans in Kelce Bowl umbenannt wurde, inklusive dutzender Interviews mit der Mutter der beiden.

Auch abseits des Platzes steht Travis Kelce gerne im Rampenlicht. Er spielte in mehreren Filmen mit und moderierte eine Folge der US-Comedy-Show Saturday Night Life. Mit Bruder Jason nahm er zudem das Weihnachtslied „Fairytale of Philadelphia“ für wohltätige Zwecke auf. Neben dem Lied sind die beiden Brüder seit einigen Jahren im Podcast „New Heights“ zu hören.

Seit einigen Wochen ist Kelce mit Taylor Swift verlobt

Millionen Menschen sind jede Woche dabei, wenn die Brüder über Football und Popkultur sprechen, immer wieder auch mit prominenten Gästen. Im vergangenen Jahr schlossen sie einen Deal mit Amazon über 100 Millionen Euro ab. Da wundert es nicht, dass Taylor Swift vor einigen Wochen in einer Folge „New Heights“ ihr neues Album „The Life of a Showgirl“ ankündigte. Die Folge verzeichnete Zuschauerrekorde auf YouTube, auf Spotify stieg die Zahl der neuen Zuhörer um mehr als 3000 Prozent.

Taylor Swift und Kelce sind seit mehr als zwei Jahren ein Paar. Medial inszenieren sie ihre Beziehung perfekt. Im August veröffentlichten die beiden ein Bild ihrer Verlobung auf Instagram. Zu sehen ist Kelce, wie er in einem aufwendig dekorierten Rosengarten vor Swift kniet, ihre Hände auf seinen Wangen.

Ihr neues Album „The Life of a Showgirl“ kündigte Swift im Kelce-Podcast „New Heights“ an

Ebenso wie die NFL hat Kelce wie wenige andere Sportler verstanden, dass die Eigenwerbung nicht mit dem Abpfiff aufhört. Um in der Show-Welt Geld zu verdienen, muss man präsent sein. Und trotz allem Rummel um ihn und seine Beziehung mit Taylor Swift darf man nicht vergessen. Er ist so weit gekommen, weil er zunächst einmal ein hervorragender Footballspieler ist.