Triathlon bei den Olympischen Spielen 2024: Infos zum Zeitplan und der Übertragung

Die World Triathlon Cup-Serie startete 1991 mit elf Rennen in acht Ländern und machte den Sport schnell bekannter. Aus diesem Wettbewerb ging eine große Popularität hervor, was dazu führte, dass der Sport Triathlon bereits bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney ins Programm aufgenommen wurde.

Bisher hat keine Nation den Triathlon dominiert und sich als dauerhafter Favorit hervorgetan, wie etwa die USA oder Jamaika im Sprint. Die 39 Medaillen bei den sechs Olympischen Triathlons wurden an 16 Nationale Olympische Komitees vergeben, wobei keines mehr als drei Goldmedaillen gewonnen hat. Eine der wenigen "Top-Nationen" ist zum Beispiel Großbritannien, welche eben dreimal Gold gewinnen konnte.

Wann der Triathlon bei Olympia 2024 dieses Jahr stattfindet, wie der Zeitplan aussieht, ob es eine Übertragung geben wird? Alle wichtigen Infos dazu gibt es hier im folgenden Artikel.

Zeitplan für den Triathlon bei Olympia 2024: Wann beginnen die Rennen?

Nach dem offiziellen olympischen Zeitplan wird der Triathlon 2024 über drei Termine ausgetragen. Zwei Tage sind Ende Juli und einer im August angesetzt. Die Wettkämpfe sind in Einzel- und Mixed-Staffeln unterteilt:

Dienstag, 30. Juli

08.00 - Herren Einzel

Mittwoch, 31. Juli

08.00 - Damen Einzel

Montag, 05. August

08.00 - Mixed Staffel

Der Triathlon findet rund um die Pont Alexandre III in Paris statt. Diese historische Brücke, die seit 1900 ein Wahrzeichen der Stadt ist, wird die Ziellinie für die Wettkämpfe sein, einschließlich Schwimmen, Radfahren und Laufen.

Triathlon bei Olympia 2024: Gibt es eine Übertragung im Free-TV oder Stream?

Warner Bros. Discovery hat die Hauptrechte an der Übertragung für die Olympischen Sommerspiele 2024 erworben. Daher können alle Wettkämpfe, einschließlich des Triathlons, auch live auf Discovery+ gestreamt werden. Ein Abonnement ist kostenpflichtig.

Während Olympia 2024 werden alle drei Entscheidungen im Triathlon – die Einzelwettkämpfe der Herren und Damen sowie die Mixed-Staffel – außerdem live und in voller Länge auf sportschau.de im Stream übertragen.

Aufgrund der Vielzahl an Wettkämpfen und Sportarten werden im Fernsehen bei den Sendern ARD und ZDF nur einzelne Ausschnitte und Live-Schalten gezeigt. Die offiziellen Programmhinweise der öffentlich-rechtlichen Sender geben Auskunft darüber, wann und wo der Triathlon im Free-TV zu sehen ist. Auch Eurosport überträgt sowohl im Free-TV als auch kostenpflichtig über Eurosport 2 und DAZN die Wettkämpfe.

So können Fans vom Triathlon die Wettkämpfe online in voller Länge und im TV in ausgewählten Segmenten verfolgen.

Ablauf des Olympischen Triathlons

Beim olympischen Triathlon müssen die Athleten 1500 Meter schwimmen, 40 Kilometer mit dem Fahrrad fahren und 10 Kilometer laufen. Es gibt beim Triathlon keine Pausen, der gesamte Wettbewerb ist ein kontinuierliches Rennen. Der Sieger ist am Ende derjenige, der als Erster die Ziellinie überquert. Diese Disziplin erfordert von den Teilnehmern somit viel Kraft, Vielseitigkeit und Geschicklichkeit.

Bei den Spielen in Tokio 2020 wurde eine gemischte Staffel für den Kurzstrecken-Triathlon eingeführt, bei der Teams aus zwei Männern und zwei Frauen antreten. Diese Staffel sowie die Einzelwettbewerbe für Frauen und Männer werden auch bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris stattfinden.