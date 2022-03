Chefcoach nach anderthalb Jahren - Niederländer übernimmt

Nach über anderthalb Jahren hat die Deutsche Triathlon Union wieder einen Cheftrainer.

Von diesem Freitag an wird Louis Delahaije den Posten besetzen, der seit dem Weggang von Faris Al-Sultan im September 2020 frei war. Der mittlerweile 53 Jahre alte Niederländer arbeitete bereits nach den Olympischen Spielen 2004 bis 2006 als Chefcoach für die DTU.

"Louis bringt die erforderliche Expertise, Ruhe und Umsicht mit und zeigt sich schon in den ersten Gesprächen als guter Kommunikator", sagte DTU-Sportdirektor Jörg Bügner in einer Mitteilung: "Ich bin zuversichtlich, dass wir mit ihm unsere ambitionierten Ziele für die Olympischen Spiele 2024 in Paris erreichen werden." Dort peilt die DTU einen Podestplatz bei den Frauen, einen Platz unter den besten Acht bei den Männern und Rang fünf mit der Mixed-Staffel an.

