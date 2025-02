Ironman-Weltmeisterin Philipp will endlich ersten Roth-Sieg

Ironman-Weltmeisterin Laura Philipp will nach den Plätzen drei und zwei in den vergangenen beiden Jahren bei ihrer dritten Teilnahme in Serie endlich auch den Triathlon-Klassiker in Roth gewinnen. Die 37-Jährige gab zusammen mit der Challenge Roth ihre Teilnahme für das Rennen am 6. Juli bekannt. «3, 2, ? - sind aller guten Dinge 3 für mich in Roth?», fragte die Heidelbergerin in einer Mitteilung: Sie wolle ihr Glück erneut versuchen.

Über Roth nach Hawaii

Im vergangenen Jahr krönte sich Philipp über die 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen in Nizza zum ersten Mal zur Ironman-Weltmeisterin. In diesem Jahr werden die Frauen nicht an der Côte d'Azur antreten, sondern wieder im internationalen Triathlon-Mekka in Hawaii am 11. Oktober. Die Männer starten dafür am 14. September in Nizza.

Im deutschen Triathlon-Mekka fehlt Philipp noch ein Sieg, in den beiden vergangenen Jahren schaffte sie es aber jeweils aufs Podest. «Laura ist eine unglaubliche Athletin mit einer fantastischen Entwicklung in den letzten Jahren», betonte Roth-Rennleiter Felix Wachshöfer: «Mit dem Sieg in Nizza hat sie sich endgültig die Krone aufgesetzt. Und auch in Roth hat sie in den Rennen schon ihre Extraklasse bewiesen.»