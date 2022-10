Kienle kann Ironman-WM "jetzt ziemlich befreit angehen"

Der ganz große Druck lastet nicht mehr auf Ex-Weltmeister Sebastian Kienle.

Der 38-Jährige kann seinen finalen Auftritt bei der Ironman-WM auf Hawaii nach eigener Aussage "jetzt ziemlich befreit angehen".

Allerdings gibt es dabei ein Problem, wie Kienle im Interview der Deutschen Presse-Agentur verriet. "Eigentlich ist das auch nicht schön, weil es bedeutet, dass ich hier sicher nicht in der Topfavoriten-Position bin", sagte der Champion von 2014.

Die Erwartungen seien nun schon deutlich niedriger, "wobei ich auch sagen würde, ich bin nicht komplett chancenlos", betonte Kienle. 2019 bei der bisher letzten WM in der Geburts- und Kultstätte des Ironman über 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen war Kienle Dritter geworden. 2020 und 2021 war die WM auf Hawaii wegen der Corona-Pandemie ausgefallen.

Viele Sieg-Kandidaten

Es sei sein Ziel zu zeigen, dass er noch vorn mitspielen könne, sagte Kienle vor dem Rennen der Profi-Männer, das am kommenden Samstag in der Bucht von Kailua-Kona auf Big Island gestartet wird. "Es gab noch nie so viele Athleten, von denen man sagen konnte, sie haben die Chance, das Rennen zu gewinnen. Ich bin immer noch einer davon, auch wenn meine Chance irgendwo bei fünf Prozent angesiedelt ist", meinte Kienle.

In einem Feld, in dem zwar Kumpel Jan Frodeno, der dreimalige Ironman-Weltmeister verletzungsbedingt fehlt, aber unter anderem der zweimalige Champion Patrick Lange oder auch der norwegische neue Dominator Kristian Blummenfelt - unter anderem Champion der Nachhol-WM in Utah im Mai dieses Jahres und Olympiasieger 2021 in Tokio - wäre ein Platz unter den besten Zehn für Kienle "schon ein Erfolg".

(dpa)