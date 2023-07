Triathlon WM 2023 in Hamburg: Zeitplan, Übertragung und alle Infos

Die Triathlon WM 2023 findet im Juli in Hamburg statt. Hier finden Sie alles über Termine, Zeitplan und Übertragung im TV oder Stream.

Bei der Triathlon WM 2023 in Hamburg misst sich vom 13. Juli bis 16. Juli 2023 in der Hansestadt die Elite dieser herausfordernden Sportart - in neun Wettbewerben werden Medaillen vergeben. Neben den Einzel- und Mixed Relay Rennen der Top-Athleten werden auch die Juniorinnen und Junioren sowie die Altersklassen-Athletinnen und -Athleten in Einzel- und Staffelrennen um weltmeisterliches Edelmetall kämpfen.

Der Nachwuchs und die AK-Sportlerinnen und -Sportler treten im Einzel über die Sprintdistanz (750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, 5 Kilometer Laufen) an, für die Elite kommt das neue Eliminator-Format zum Einsatz.

Dabei müssen sich die Athletinnen und Athleten über die Super-Sprintdistanz (300 Meter Schwimmen, 7 Kilometer Radfahren, 1,5 Kilometer Laufen) bewähren. Der Weg ins große Finale, bei dem die jeweils besten zehn Athletinnen und Athleten um Gold, Silber und Bronze kämpfen, erstreckt sich über mehrere Runden - von Vor- und Hoffnungsläufen am Freitag bis zu den Vor-Finalentscheidungen am Samstag. Wir liefern Ihnen hier alle wichtigen Infos zu dieser Weltmeisterschaft.

Triathlon WM 2023 in Hamburg: Zeitplan & Termine

Der Veranstalter hat diesen Zeitplan für die Weltmeisterschaft veröffentlicht:

Donnerstag, 13. Juli 2023

Von... ... bis Was? Wo? 10.30 19.30 Age Group - Registration & race package pick up Gänsemarkt 10.30 19.30 Open Race - Registration & race package pick up Gänsemarkt 14.30 20.00 Open Air - World Championships " Triathlon Plaza" SUZUKI Stage Jungfernstieg 15.00 16.30 Opening ceremony (OC) and Parade of nations (PON) SUZUKI Stage Jungfernstieg 15.00 20.00 Triathlon-Messe Jungfernstieg EXPO - Jungfernstieg 17.00 18.00 Junior - Women World Championships (0,75km / 20km / 5km) Start Jungfernstieg 18.10 Award Ceremony Junior Women Rathausmarkt 19.00 20.00 Junior - Men World Championships (0,75km / 20km / 5km) Start Jungfernstieg 20.10 Award Ceremony Junior Men Rathausmarkt 20.00 22.00 Open Air - World Championships "Official Opening Party Act United4" SUZUKI Stage Jungfernstieg

Freitag, 14. Juli 2023

Von... ... bis Was? Wo? 07.00 10.00 Age Group - Registration & race package pick up Gänsemarkt 08.00 09.45 Elite - Men Super Sprint (Qualifiers) Start Kleine Alster 09.00 23.00 Open Air - World Championships " Triathlon Plaza" SUZUKI Stage Jungfernstieg 09.00 20.00 Triathlon-Messe Jungfernstieg EXPO - Jungfernstieg 10.00 11.05 Elite - Women Super Sprint (Qualifiers) Start Kleine Alster 10.30 19.30 Open Race - Registration & race package pick up Gänsemarkt 12.00 18.00 Age Group - Sprint World Championships Start Jungfernstieg 16.30 18.00 Open Race - Swim Familiarization Lombardsbrücke/ Ballindamm 18.15 Award Ceremony Age Group Sprint SUZUKI Stage Jungfernstieg 19.00 21.10 Elite - Men / Women Super Sprint (Repechage) Start Kleine Alster 21.30 23.00 Open Air - World Championships " Act Atomic Playboys " SUZUKI Stage Jungfernstieg

Samstag, 15. Juli 2023

Von... ... bis Was? Wo? 06.00 11.30 Open Race - Transition Check-In Alstertor 07.30 12.30 Open Race - Men/ Women Sprint Distance (0,5km / 20km / 5km) Start Jungfernstieg 08.30 16.00 Open Race - Athletes Area / Showers / Massage / Medal Engraving Athletes Area / St. Petrikirche 08.00 18.00 Open Race - Registration & race package pick up (only Olympic Distance) Gänsemarkt 09.00 20.00 Triathlon-Messe Jungfernstieg Jungfernstieg 09.00 23.00 Open Air - World Championships " Triathlon Plaza" SUZUKI Stage Jungfernstieg 11.00 15.00 Open Race - Transition Check-Out Alstertor 11.00 12.30 All Races Swim Familiarization Lombardsbrücke/ Ballindamm 13.00 14.30 Junior/U23 - Mixed Relay World Championships Start Kleine Alster 14.35 Award Ceremony Junior/ U23 Mixed Relay Rathausmarkt 16.00 19.00 Age Group Mixed Relay - Registration & race package pick up Gänsemarkt 16.20 19.40 Elite - Men /Women Super Sprint World Championship Finals Start Kleine Alster 19.40 Award Ceremony Elite Super Sprint Men & Women Rathausmarkt 20.00 23.00 Open Air - "Official World Championships Party Act Cosmopauli " SUZUKI Stage Jungfernstieg

Sonntag, 16. Juli 2023

Von... ... bis Was? Wo? 05.00 09.00 Open Race - Transition Check-In Alstertor 06.30 13.20 Open Race - Men/ Women Olympic Distance (1,5km / 40km / 10km) Start Jungfernstieg 08.00 16.00 Open race - Athletes Area / Showers / Massage / Medal Engraving Athletes Area / St. Petrikirche 09.00 20.00 Triathlon-Messe Jungfernstieg Jungfernstieg 09.00 18.00 Open Air - World Championships " Triathlon Plaza" SUZUKI Stage Jungfernstieg 10.15 11.00 Open Race - Transition Check-Out (wave A - B) Alstertor 11.00 12.15 Open Race - Transition Check-Out (wave C - F) Alstertor 12.15 14.15 Open Race - Transition Check-Out (wave G - S) Alstertor 12.45 13.00 Paratriathlon German Championships Standard Distance - Award Ceremony Rathausmarkt 14.15 15.35 Elite - Mixed Relay World Championships Start Kleine Alster 15.40 Award Ceremony Elite Mixed Relay Rathausmarkt 16.15 19.55 AG - Mixed Relay World Championships Start Ballindamm 20.30 Award Ceremony Age Group Mixed Relay SUZUKI Stage Jungfernsieg 20.45 21.15 Closing Ceremony SUZUKI Stage Jungfernstieg 21.15 22.00 "Official World Championships Closing Party" SUZUKI Stage Jungfernstieg

Übertragung der Triathlon WM 2023 Hamburg in TV und Stream

Diese Daten hat der Veranstalter angekündigt:

Tag Datum Zeit Rennen TV /Stream Donnerstag 13.7.2023 17-18 Uhr JWM Frauen Sportschau .de 19-20 Uhr JWM Männer Sportschau .de Freitag 14.7.2023 8 -11 Uhr Qualifiers Elite (m/w) Sportschau .de Samstag 15.7.2023 16.20-18.40 Uhr Finalrunden Elite (m/w) Sportschau .de 18.20-18.40 Uhr Zusammenfassung erste Finalrunden (m/w) ARD 18.40-19.45 Uhr Großes Finale (m/w) ARD + Sportschau .de Sonntag 16.7.2023 14.10-15.35 Uhr Mixed Relay Elite ARD + Sportschau .de

Triathlon WM 2023 in Hamburg - und sonst so?

Für die Ausrichtung der World Triathlon Sprint & Relay Championships kooperiert die Deutsche Triathlon Union (DTU) eng mit der IRONMAN Germany GmbH. Es gibt auch ein Reiseangebot in Zusammenarbeit mit TR Germany - allerdings wurde bereits gemeldet, dass dort (Stand: 7. Juli 2023) keine Zimmer mehr verfügbar seien. Da sich so was erfahrungsgemäß schnell mal ändert, könnte es sicher nicht schaden, ab und zu mal nachzusehen.

Die DTU hat Streckenkarten für die Disziplinen "Mixed Relay", "Sprintdistanz" und "Open Race" veröffentlicht.