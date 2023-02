MAD Lions schlägt Titelverteidiger Koi in LoL LEC Halbfinale

Der Titelverteidiger ist aus dem Rennen: Mit einem überzeugenden 3:1-Sieg hat MAD Lions Koi im Halbfinale der LoL-Liga LEC eliminiert.

Im Finale wartet nun G2 auf das formstarke Team.

"Gestern waren unsere Teamkämpfe ein absolutes Durcheinander. Heute waren sie das auch, aber zumindest haben wir es zusammen getan", sagte Yasin "Nisqy" Dinçer im Interview nach dem Spiel. "Im Endeffekt ist es unsere Identität als Team, dass wir manchmal irgendwas komisches spielen. Aber wir sind generell in guter Form."

Nach einem hart erkämpften 2:3-Sieg am Vortag gegen SK Gaming galt MAD Lions vor der Partie nicht unbedingt als Favorit. Koi hatte sich in der Gruppenphase wieder in stärkerer Form gezeigt, und startete mit einem souveränen Sieg im ersten Spiel auch besser ins Halbfinale.

Danach verlor Koi jedoch die Kontrolle. Zwei enge Spiele gingen dank starker Teamkämpfe im späten Spielverlauf an MAD Lions. Mit einem ungefährdeten Sieg im vierten Spiel machte das Team den Finaleinzug schließlich perfekt.

Mit G2 hat MAD Lions noch eine Rechnung offen. In der Gruppenphase gewann G2 im direkten Duell klar mit 2:0, im Finale der Wintersaison treffen beide Teams nun aber im Best-of-Five aufeinander.

(dpa)