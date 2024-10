TSG Hoffenheim - Dynamo Kiew live im TV und Stream: Übertragung der Europa League 24/25

Nach der vergangenen Saison, in der Atalanta Bergamo dem deutschen Double-Sieger Bayer Leverkusen im Finale die einzige Niederlage zufügte, wird nun am Ende der Saison 2024/25 ein neuer Europa League-Champion gekürt wird. Beide Mannschaften sind nämlich für die Champions League 24/25 qualifiziert, die in dieser Spielzeit erstmals im neuen Format durchgeführt wird. Auch der Spielplan des zweitwichtigsten Wettbewerbs der UEFA, die Europa League, wurde in diesem Zusammenhang neu gestaltet.

An der Ligaphase nehmen 36 Teams teil, was eine Erhöhung um vier im Vergleich zu den vorherigen Gruppenphasen darstellt. Im Gegensatz zu früher werden die Teams nicht in verschiedene Gruppen unterteilt, sondern spielen in einer gemeinsamen Liga, die aus insgesamt acht Spieltagen besteht. Jede Mannschaft absolviert vier Heim- und vier Auswärtspartien gegen acht unterschiedliche Teams. Die Gegner wurden wie immer ausgelost. Die 36 Mannschaften wurden in vier Töpfe mit jeweils neun Teams aufgeteilt, wobei der UEFA-Klubkoeffizient zur Grundlage der Verteilung diente. Aus jedem Topf erhielt jede Mannschaft zwei zugeordnete Gegner, wobei Duelle zwischen Teams aus demselben Land ausgeschlossen sind. Zudem ist es einer Mannschaft nicht gestattet, mehr als zwei Teams aus dem gleichen Land zugelost zu bekommen.

Aus der deutschen Bundesliga sind die TSG Hoffenheim und Eintracht Frankfurt bei der Europa League 24/25 dabei. Die Hoffenheimer Mannschaft unter Trainer Pellegrino Matarazzo musste am 1. Spieltag gegen den FC Midtjylland antreten. Dabei konnte die TSG in der 89. Minute noch mit einem 1:1 ausgleichen. Am 2. Spieltag der Europa League 24/25 empfängt Hoffenheim Dynamo Kiew. Aufgrund des russischen Angriffskrieges kann das Team aus der Ukraine keine Heimspiele in Kiew austragen. Dafür wurde der Mannschaft aber das Hamburger Volksparkstadion zur Verfügung gestellt.

Wann findet das Europa League-Spiel Hoffenheim gegen Kiew statt? Wo wird das Match im TV und Steam übertragen? Hier in diesem Artikel haben wir alle Infos für Sie parat.

Hoffenheim vs. Kiew in der Europa League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Der Spielplan der Europa League 24/25 verrät, dass das Spiel zwischen der TSG Hoffenheim und Dynamo Kiew am Donnerstag, dem 3. Oktober 2024, stattfindet. Anpfiff ist um 18.45 Uhr in der PreZero-Arena in Sinsheim.

TSG Hoffenheim - Dynamo Kiew live im TV und Stream: EL-Übertragung am 2. Spieltag

Die Europa League läuft wieder über die Bildschirme! Die Übertragungsrechte für die Europa-League-Saison 2024/25 liegen bis 2027 ausschließlich bei der Kölner RTL Group. Dies gewährleistet, dass einige Spiele der Europa League im Free-TV verfügbar sind, sowohl bei RTL als auch auf Nitro. Die Begegnung zwischen Hoffenheim und Kiew gehört allerdings nicht dazu. Die Partie am 2. Spieltag wird exklusiv beim hauseigenen Streaming-Dienst RTL+ ausgestrahlt. Dort werden auch alle anderen Spiele der UEFA Europa League 24/25 übertragen. Aktuell können die Spiele dort ab einem Preis von 5,99 Euro pro Monat angesehen werden.

Hier haben wir alle wichtigen Details kurz für Sie zusammengefasst:

Spiel: TSG Hoffenheim - Dynamo Kiew, Ligaphase der Europa League 24/25, Spieltag 2 von 8

Datum: 3. Oktober 2024

Uhrzeit: 18.45 Uhr

Ort: PreZero-Arena, Sinsheim

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: ---

Übertragung im Live-Stream: RTL+

TSG Hoffenheim gegen Dynamo Kiew in der Europa League: Bilanz der beiden Teams

Es ist kein Geheimnis, dass in der Europa League des Öfteren Mannschaften aufeinandertreffen, die sich in der Vergangenheit noch nie zuvor auf dem Rasen gegenüberstanden. Dies trifft auch auf Hoffenheim und Kiew zu. Das Spiel am 3. Oktober 2024 wird eine Premiere für die zwei Europa League-Teilnehmer. Ein Vergleich der beiden Teams ist zum aktuellen Zeitpunkt daher nicht möglich.