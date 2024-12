TSG Hoffenheim - FCSB Bukarest live im Free-TV und Stream: Übertragung der Europa League 24/25

Die TSG Hoffenheim spielt aktuell in der Bundesliga und gehört seit 16 Jahren der höchsten deutschen Spielklasse an. Der Verein stieg in der Saison 2008/09 in die Bundesliga auf, nachdem er 2006/07 noch in der Regionalliga aktiv war. In den darauffolgenden Jahren gelang der Aufstieg über die 2. Bundesliga bis in die erste Liga. In der laufenden Saison konnte Hoffenheim aus den letzten fünf Spielen einen Sieg und ein Unentschieden mitnehmen, während drei Partien verloren gingen. Der Marktwert des Kaders unter Trainer Christian Ilzer wird derzeit auf 166,15 Millionen Euro geschätzt.

Der rumänische Verein FCSB Bukarest tritt aktuell in der SuperLiga an, der höchsten Spielklasse des Landes. Der Club spielt seit Jahren durchgehend in dieser Liga und hat in der nationalen Geschichte mehrfach Erfolge erzielt, darunter über 20 Meistertitel. In den letzten fünf Spielen erreichte die Mannschaft um Trainer Elias Charalambous drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Der Marktwert des FCSB-Kaders liegt derzeit bei 36,85 Millionen Euro und damit unter dem von Hoffenheim.

Wann findet das Match zwischen Hoffenheim und Bukarest statt? Wo wird es übertragen? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen finden Sie hier.

TSG Hoffenheim gegen FCSB Bukarest in der Europa League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Dem Spielplan der Europa League 24/25 nach findet das Match zwischen Hoffenheim und Bukarest am 12. Dezember 2024 statt. Anstoß ist am Abend um 18.45 Uhr in der PreZero Arena in Sinsheim. Dort ist Platz für circa 30.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Hoffenheim vs. Bukarest live im Free-TV und Stream: EL-Übertragung am 6. Spieltag

Die Übertragung der Europa League Saison 2024/25 übernimmt RTL. Ein Großteil der Spiele wird dabei beim kostenpflichtigen Streaminganbieter RTL+ übertragen und nur ein paar sind auch im Free-TV auf RTL oder Nitro zu sehen. Die Partie zwischen TSG Hoffenheim und FCSB Bukarest wird jedoch exklusiv bei RTL+ gezeigt. Sie kommen also um ein kostenpflichtiges Abonnement beim Anbieter nicht herum. Dieses könne Sie aktuell ab 5,99 Euro erwerben.

Hier finden Sie noch einmal alle Informationen zum Spiel zwischen Hoffenheim und Bukarest auf einen Blick:

Spiel: TSG Hoffenheim - FCSB Bukarest, Ligaphase der Europa League 24/25, Spieltag 6 von 8

Datum: Donnerstag, 12. Dezember 2024

Uhrzeit: 18.45 Uhr

Ort: PreZero Arena, Sinsheim

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: -

Übertragung im Live-Stream: RTL+

TSG Hoffenheim - FCSB Bukarest in der Europa League: Bilanz der beiden Teams

Laut der Seite fußballdaten.de haben Hoffenheim und Bukarest bisher noch kein direktes Duell ausgetragen. Ein Vergleich der Kaderwerte gibt jedoch einen Hinweis auf die potenzielle Leistungsstärke beider Teams. Der Marktwert der TSG Hoffenheim liegt aktuell bei 166,15 Millionen Euro, während der Kader des FCSB Bukarest mit 36,85 Millionen Euro deutlich niedriger bewertet wird. Dieser Unterschied könnte ein Faktor sein, wenn Hoffenheim am 6. Spieltag der Europa League 2024/25 antritt.