TSG Hoffenheim - Olympique Lyon live im Free-TV und Stream: Termin, Uhrzeit und Übertragung

Am 25. September 2024 ist die Europa League bereits zum 54. Mal an den Start gegangen. Nun steht bereits der 4. Spieltag der Saison 24/25 an, bei dem die deutsche Mannschaft TSG Hoffenheim das französische Team Olympique Lyon empfängt.

Hoffenheim ist am 1. Spieltag mit einem 1:1-Unentschieden gegen den FC Midtjylland in die neue EL-Saison gestartet. In der 2. Runde lief es für die TSG deutlich besser, wodurch sie Dynamo Kiew mit einem 2:0 zu Hause besiegen konnten. Beim letzten Spiel gegen den FC Porto musste die TSG Hoffenheim dann aber selbst eine Niederlage hinnehmen. Das Team um Oliver Baumann und Andrej Kramaric verlor mit 0:2. Nach drei Partien steht Hoffenheim mit vier Punkten auf dem 18. Platz der EL-Tabelle.

Das Team aus Lyon konnte in der 1. Runde der Europa League 24/25 gleich mit einem Sieg von 2:0 gegen Olympiakos Piräus auf sich aufmerksam machen. Am 2. Spieltag gelang der Mannschaft unter Trainer Pierre Sage sogar ein 4:1-Auswärtssieg gegen die Glasgow Rangers. Trotz des guten Starts konnten die Franzosen nicht weiter auf der Erfolgswelle reiten. Am 3. Spieltag der Europa League verlor Lyon zu Hause mit 0:1 gegen Besiktas Istanbul. Wird nun auch Hoffenheim dem Erfolg von Lyon im Weg stehen?

Hier in diesem Artikel haben wir alle wichtigen Infos rund um Termin und Uhrzeit des EL-Spiels TSG Hoffenheim gegen Olympique Lyon für Sie zusammengetragen. Außerdem verraten wir Ihnen, ob es die Partie auch live im Free-TV und Stream zu sehen gibt.

TSG Hoffenheim - Olympique Lyon in der Europa League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Bis zum 8. Spieltag steht der Spielplan für die Europa League 24/25 bereits fest: Hoffenheim und Lyon stehen sich am Donnerstag, dem 7. November 2024, auf dem Rasen gegenüber. Das Spiel beginnt um 21 Uhr in der PreZero-Arena in Sinsheim.

Hoffenheim vs. Lyon live im Free-TV und Stream: EL-Übertragung am 4. Spieltag

Wir haben gute Neuigkeiten für alle Fußball-Begeisterten: Das EL-Spiel zwischen Hoffenheim und Lyon wird live im Free-TV, als auch im Stream ausgestrahlt. Möglich macht das der Sender RTL und der hauseigene Streaming-Dienst RTL+. Im Free-TV überträgt RTL dabei nicht nur ein Spiel, sondern gleich zwei Spiele. Der Sender zeigt sowohl das Heimspiel der TSG Hoffenheim gegen Olympique Lyon als auch das Auswärtsspiel des 1. FC Heidenheim bei Heart of Midlothian in der Konferenz live im Free-TV.

Falls Sie das Spiel lieber online im Stream verfolgen möchten, müssen Sie auf das kostenpflichte Premium-Paket von RTL+ zurückgreifen. Diese gibt es monatlich 8,99 Euro und ist außerdem mit einer Frist von 30 Tagen flexibel kündbar.

Für eine bessere Übersicht haben wir alle wichtigen Infos rund um die Übertragung der Partie Hoffenheim gegen Lyon noch einmal kurz und knapp für Sie:

Spiel: TSG Hoffenheim - Olympique Lyon, Ligaphase der Europa League 24/25, Spieltag 4 von 8

Datum: 7. November 2024

Uhrzeit: 21 Uhr (Übertragung ab 20.15 Uhr)

Ort: PreZero-Arena, Sinsheim

Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Pay-TV: ---

Übertragung im Live-Stream: RTL+

Die Übertragungsrechte für die Europa League 24/25 konnte sich übrigens ausschließlich die RTL Group sichern.

TSG Hoffenheim - Olympique Lyon in der Europa League 24/25: Bilanz der beiden Teams

Laut kicker.de sind sich Hoffenheim und Lyon bereits zweimal begegnet. Beide Spiele haben 2018 im Rahmen der UEFA Champions League stattgefunden. Ein eindeutiger Favorit ist nach beiden Spielen allerdings nicht hervorgegangen. In der ersten der insgesamt zwei Begegnungen trennten sich die TSG und Lyon mit einem 3:3. In der Rückrunde beendeten die beiden Teams das Spiel mit einem 2:2 ebenfalls unentschieden.