TSG Hoffenheim - Tottenham Hotspur live im TV und Stream: Übertragung der Europa League 24/25

Die Ligaphase der Europa League 2024/2025 neigt sich mit dem 7. Spieltag langsam dem Ende zu. Alle 36 teilnehmenden Mannschaften müssen acht Spiele bestreiten, bevor es für die besten acht Teams der Ligaphase direkt eine Runde weitergeht. Die acht schwächsten Mannschaften müssen sich nach der Ligaphase von der Europa League 24/25 verabschieden.

Die Teams, die die Plätze neun bis 16 belegen, treffen in den K.o.-Runden-Playoffs auf die Mannschaften, die auf den Rängen 17 bis 24 gelandet sind. Dabei haben die Teams auf den Positionen neun bis 16 den Vorteil, das Rückspiel im eigenen Stadion auszutragen. Die Paarungen für diese Runde werden per Losverfahren bestimmt. Ab dem Achtelfinale wird der Wettbewerb dann im klassischen K.o.-Modus fortgesetzt.

Am vorletzten Spieltag der EL-Ligaphase empfängt der deutsche Verein TSG Hoffenheim die englische Mannschaft Tottenham Hotspur. Beide Teams konnten am 6. Spieltag nicht mit mehr als einem Unentschieden vom Platz gehen. Am 7. Spieltag wird es für beide Mannschaften noch einmal ernst. Die TSG Hoffenheim benötigt einen Sieg, um sich einen Platz in den K.o.-Runden-Playoffs zu sichern. Für Tottenham geht es um die direkte Qualifikation für das EL-Achtelfinale.

Wann findet die Begegnung zwischen Hoffenheim und Tottenham statt und wo läuft das Spiel im TV und Stream? Alle Infos rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung erfahren Sie hier in diesem Artikel.

TSG Hoffenheim gegen Tottenham Hotspur in der Europa League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Am Donnerstag, dem 23. Januar 2025, trifft die TSG Hoffenheim in der Gruppenphase der Europa League auf Tottenham Hotspur. Die Partie wird laut Spielplan der Europa League 2024/25 um 18.45 Uhr in der PreZero-Arena in Sinsheim angepfiffen.

Hoffenheim vs. Tottenham live im TV und Stream: EL-Übertragung am 7. Spieltag

Die Übertragungsrechte für die Europa League 2024/25 liegen vollständig bei der Mediengruppe RTL. Die Vereinbarung gilt bis 2027. Dadurch werden ausgewählte Spiele regelmäßig im Free-TV auf den Sendern RTL oder Nitro ausgestrahlt. Zusätzlich sind alle weiteren Begegnungen der Europa League sowie die Konferenzen der Live-Spiele über den kostenpflichtigen Streaming-Dienst RTL+ verfügbar.

Das Spiel zwischen Hoffenheim und Tottenham gibt es ausschließlich im Stream bei RTL+ zu sehen. Im Free-TV wird am 23. Januar die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Ferencvaros Budapest auf RTL gezeigt.

Hier finden Sie alle wichtigen Eckdaten zur EL-Begegnung Hoffenheim gegen Tottenham in der Übersicht:

Spiel: TSG Hoffenheim - Tottenham Hotspur, Ligaphase der Europa League 24/25, Spieltag 7 von 8

Datum: 23. Januar 2025

Uhrzeit: 18.45 (Übertragung ab 18.10 Uhr)

Ort: PreZero-Arena, Sinsheim

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: ---

Übertragung im Live-Stream: RTL+

Das kostenpflichtige Premium- Abo von RTL+ steht für 8,99 Euro pro Monat zur Verfügung und kann mit einer Kündigungsfrist von 30 Tagen beendet werden.

TSG Hoffenheim - Tottenham Hotspur in der Europa League: Bilanz der beiden Teams

Laut kicker.de sind sich die TSG Hoffenheim und Tottenham Hotspur noch nie zuvor auf dem Rasen gegenübergestanden. Das EL-Spiel am 23. Januar 2025 wird daher eine Premiere für beide Mannschaften. Die TSG hat es in der Europa League bislang noch nie weiter als in die Zwischenrunde, also den K.o.-Runden-Playoffs, geschafft. Für Tottenham ging es in der Saison 2012/2013 bis ins Viertelfinale der Europa League. In den darauffolgenden Saisons war der Wettbewerb für die Engländer meist nach der Zwischenrunde oder dem Achtelfinale zu Ende.