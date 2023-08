TSV Schott Mainz - Borussia Dortmund live im TV und Stream: Infos zur Übertragung

Der DFB Pokal 23/24 startet im August. Hier erfahren Sie alles rund um die Übertragung des Spiels TSV Schott Mainz - Borussia Dortmund in der 1. Runde.

Nach dem Ende der letzten DFB-Pokals im Juni geht es nur zwei Monate später schon mit der neuen Runde weiter. Im August finden die ersten Spiele im DFB-Pokal 2023/2024 statt. Es kommt wieder zu den interessantesten Paarungen, die der deutsche Profi-Fußball zu bieten hat. Denn nur hier treffen kleine Amateur-Vereine auf die Stars aus der 1. Bundesliga. Eine dieser Paarungen ist die des Oberliga-Vereins TSV Schott Mainz gegen den Bundesligisten und Beinahe-Meister Borussia Dortmund.

Letzterer hatte gerade erst die Chance darauf, den Bayern den Meistertitel wegzuschnappen. Obwohl es gegen die Münchner nicht ganz gereicht hat, dürfte der Verein aber eigentlich keinerlei Schwierigkeiten beim Spiel gegen einen Oberliga-Verein haben. In der Geschichte des DFB-Pokals hat es aber auch schon die ein oder andere Überraschung gegeben.

Ob sich der TSV Schott Mainz allerdings gegen die Vollprofis aus Dortmund beweisen kann, steht in den Sternen. So oder so, das Spiel wird sicherlich das Highlight des Jahres für die Spieler aus der Oberliga. Wann und wo das Match im TV und Stream zu verfolgen ist, erfahren Sie hier.

TSV Schott Mainz - Borussia Dortmund im DFB-Pokal 23/24: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Laut dem Spielplan des DFB-Pokals 23/24 beginnt das Turnier Mitte August. Die erste Runde startete am 11. August und ist am 14. August größtenteils abgeschlossen. Lediglich zwei Spiele wurden auf Ende September verlegt. Das Spiel TSV Schott Mainz - Borussia Dortmund findet heute am Samstag, dem 12. August, in der MEWA Arena in Mainz statt.

Anstoß der Partie ist um 15.30 Uhr. Zeitgleich finden noch fünf weitere Spiele statt: SV Atlas Delmenhorst - FC St. Pauli, FC Oberland - 1. FC Nürnberg, FC Viktoria Köln - SV Werder Bremen, Teutonia 05 Ottensen - Bayer 04 Leverkusen und FC Gütersloh - Holstein Kiel.

DFB-Pokal 23/24: Übertragung des Spiels TSV Schott Mainz gegen Borussia Dortmund live im TV und Stream

Der DFB-Pokal 23/24 wird größtenteils exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen sein. Zwar übertragen auch ARD und ZDF einige Spiele, allerdings hauptsächlich die Finalrunden des Turniers. In der ersten Runde sind nur ganz wenige Spiele im Free-TV zu sehen - am 12. August nicht ein einziges. Dementsprechend ist auch das Spiel TSV Schott Mainz gegen Borussia Dortmund nur bei Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender zeigt das Match sowohl im TV als auch im Stream. Wer dieses Angebot wahrnehmen möchte, muss allerdings ein entsprechendes Abo bei Sky abschließen.

Hier haben wir Ihnen noch einmal alle Infos zur Übertragung des Spiels zusammengestellt:

Spiel: TSV Schott Mainz - Borussia Dortmund , DFB-Pokal 23/24, 1. Runde

TSV Schott - , DFB-Pokal 23/24, 1. Runde Datum: Samstag, 12. August 2023

Samstag, 12. August 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: MEWA Arena, Mainz

MEWA Arena, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky

TSV Schott Mainz - Borussia Dortmund live beim DFB-Pokal 23/24: Ergebnis und Aufstellung im Live-Ticker

Wer über kein Abo bei Sky verfügt, kann sich dennoch live über den Spielverlauf informieren. Denn alle Infos rund um das Spiel gibt es auch in unserem kostenlosen Live-Ticker. Dieser informiert sie nicht nur vorab bereits über alles Wichtige rund um die Aufstellung der Mannschaften, sondern auch während des Spiels über die aktuellen Geschehnisse. Zum Schluss finden Sie dort selbstverständlich auch das Ergebnis der Partie TSV Schott Mainz - Borussia Dortmund beim DFB-Pokal 23/24.

TSV Schott Mainz vs. Borussia Dortmund: Bilanz und Infos

Die beiden Mannschaften könnten hinsichtlich ihres Erfolgs wohl kaum unterschiedlicher sein. Während der TSV Schott Mainz in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar spielt, ist Borussia Dortmund ein Stammverein der Bundesliga. In der vergangenen Saison waren die Borussen besonders erfolgreich und wären um ein Haar deutscher Meister geworden. Wenig verwunderlich daher, dass die beiden Vereine noch nie aufeinandergetroffen sind. Für die Spieler des TSV Schott Mainz ist es daher die seltene Gelegenheit, ihr Können gegen einen der besten Vereine des Landes zu beweisen.