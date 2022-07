TSV Schott Mainz - Hannover 96 live im DFB-Pokal: Termin und Live-Übertragung im TV oder Stream

Beim DFB-Pokal treten heute der TSV Schott Mainz und Hannover 96 gegeneinander an. Wir haben alle Infos rund um Termin, Uhrzeit und Live-Übertragung des Spiels.

Es ist wieder soweit: Der DFB-Pokal beginnt Ende Juli mit der ersten Runde des Turniers. Dem TSV Schott Mainz, der sich für den DFB-Pokal qualifizieren konnte, wurde Hannover 96 als Gegner zugelost. Damit tritt der Regionalliga-Verein gegen die Zweitligisten aus Hannover an.

Wir haben für Sie alle Infos rund um Termin, Uhrzeit, Live-Übertragung und bisheriger Bilanz der Paarung. Außerdem erwartet Sie gegen Ende des Artikels ein Liveticker, mit dem Sie sicherstellen können, dass Sie nichts zum Spiel der beiden Vereine verpassen.

TSV Schott Mainz - Hannover 96: Termin und Uhrzeit des Spiels

Der DFB-Pokal beginnt am 29. Juli. An diesem und den darauffolgenden Tagen werden die Spiele der ersten Runde des Turniers gespielt. Das Spiel zwischen TSV Schott Mainz und Hannover 96 findet am dritten Tag, am 31. Juli, statt. Anpfiff der Partie ist um 15.30 Uhr.

Das Spiel wird im Mainzer Bruchwegstadion gespielt. Der Heimvorteil könnte den Mainzern den nötigen Auftrieb geben, um als Sieger vom Platz zu gehen. Denn in das Stadion passen mehr als 20.000 Menschen. Da das Spiel gegen einen Verein aus der 2. Bundesliga ist, werden sich auch die Fans die Partie nicht entgehen lassen. Es kann also gut sein, dass das Spiel vor ausverkauften Rängen stattfinden wird.

TSV Schott Mainz gegen Hannover 96: Live-Übertragung des DFB-Pokals im Free-TV und Stream

Die Rechte an der Übertragung des gesamten DFB-Pokals konnte sich abermals der Pay-TV Sender Sky sichern. Damit ist auch die Partie TSV Schott Mainz - Hannover 96 auf Sky live zu sehen. Auch die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben sich die Rechte an der Übertragung einiger Spiele des Turniers gesichert. Doch die Partie zwischen den Mainzern und den Hannoveranern ist leider nicht unter diesen Spielen mit dabei.

Wer das Spiel im Live-Stream verfolgen möchte, für den hat wiederum der Sender Sky die Lösung. Auch im Streamingangebot des Senders werden sämtliche Spiele des DFB-Pokals 2022/2023 zu sehen sein. Um dieses nutzen zu können, benötigt man ein Abo wie das Sky Sportpaket. Dieses ist ab 17,25 Euro monatl. zu haben.

Die Eckdaten zu Termin und Live-Übertragung des Spiels haben wir für Sie hier zusammengefasst:

Spiel : TSV Schott Mainz - Hannover 96

TSV Schott - Datum: Sonntag, 31. Juli

Sonntag, 31. Juli Uhrzeit : 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Bruchwegstadion, Mainz

Bruchwegstadion, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Stream: Sky

DFB-Pokal 2022/23: TSV Schott Mainz vs. Hannover 96: Ergebnis, Aufstellung und Spielstand im Liveticker

Damit Sie immer auf dem Laufenden bezüglich des DFB-Pokals sind, gibt es unseren Liveticker. Mit diesem informieren wir Sie jederzeit zu den aktuellen Terminen des Turniers. Dazu gehören unter anderem Informationen zur Aufstellung der Spieler und ein Überblick über den aktuellen Spielverlauf.

TSV Schott Mainz - Hannover 96: Bilanz und Infos

Beim DFB-Pokal erhält der TSV Schott Mainz zum ersten Mal die Chance, gegen Hannover 96 zu spielen. Da ein Spiel gegen einen Verein aus der 2. Bundesliga sicherlich kein alltägliches Ereignis ist, dürften die Spieler ebenso wie die Fans auf den 31. Juli gespannt sein. Hannover 96 dagegen hat auch dieses Jahr wieder die Chance darauf, den DFB-Pokal zu gewinnen. So unwahrscheinlich das für einen Zweitligisten auch sein mag, der Verein hat das Kunststück bereits 1992 vollbracht. Es ist also zumindest für Hannover 96 kein Ding der Unmöglichkeit.

