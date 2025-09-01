Tudor-Profi Marco Brenner: „Ich wollte nie mehr aufs Rennrad steigen“

Hallo Herr Brenner, es sind drei Monate seit Ihrem Sturz beim Giro d’Italia Ende vergangenen Mai. Wie geht es Ihnen?

MARCO BRENNER: Mir geht es mittlerweile ganz ok. Ich bin gesund und mache noch zweimal die Woche mein Rehaprogramm und bin mittlerweile wieder auf dem Rad. Aber ich hatte sehr viel Muskelschwund gerade im linken Bein und muss da muskulär und koordinationstechnisch noch einiges aufholen.

Das Bein von Marco Brenner war „auseinandergefetzt“ und die Schulter ausgekugelt

Was für Verletzungen haben Sie denn erlitten?

BRENNER: Ich hatte einen Innenbandriss am linken Knie und eine knochentiefe Schnittwunde an der linken Wade. Da hat es das Bein ganz schön auseinandergefetzt. Meine linke Schulter war ausgekugelt und das Kreuzband und Außenband im linken Knie waren gezerrt. Zudem musste man noch eine Wunde am Kinn nähen. Ich bin aber noch recht happy mit diesen Verletzungen.

Das hört sich schlimm an. Die ersten Medienberichte und Stellungnahmen ihres Teams deuteten nicht auf so einen heftigen Sturz hin.

BRENNER: Ich war auch nur eine Nacht im Krankenhaus, um die Wunden zu versorgen. Aber es war wirklich ein schwerer Unfall. Es hätte noch viel schlimmer kommen können.

Marco Brenner flog mit 50 km/h über eine Leitplanke

Wie kam es denn zu dem Sturz auf der 19. Etappe bei der Abfahrt vom Col Saint-Pantaléon?

BRENNER: Ich weiß nicht genau, was passiert ist, ob ich einen Platten hatte oder nicht. Auf jeden Fall habe ich mit 50 oder 60 Stundenkilometer die Kurve nicht bekommen und bin über eine Leitplanke in eine Mulde geflogen. Das war eine krasse Erfahrung. Und diese Erfahrung war schlimmer als die Verletzung selbst.

Können Sie diese Erfahrung beschreiben?

BRENNER: Ich habe einfach gemerkt, dass ich die Kurve nicht bekomme und die Versuche, den Sturz zu verhindern, haben sich wie in Zeitlupe angefühlt. Dann siehst du nur noch die Leitplanke auf dich zu rauschen und du hoffst und betest, dass es gut geht. Ich habe dann gleich gemerkt, das wird nicht nur ein kleiner Sturz, wo man nur ein paar Schürfwunden hat, sondern das wird wirklich heftig. Die Erfahrung, dann da unten zu liegen, mit einem aufgeschlitzten Bein, mit einer Schulter, die komplett draußen war und dann zu warten, bis sie einen rausholen, war wirklich krass.

Ich bin im Krankenwagen in Tränen ausgebrochen und habe meinem Teamchef gesagt, ich werde nie mehr aufs Rad steigen... Marco Brenner

Haben Sie daran gedacht, Ihre Radsport-Karriere zu beenden?

BRENNER: Unmittelbar nach dem Sturz wollte ich nie mehr aufs Rennrad steigen. Ich war mir so sicher. Ich bin im Krankenwagen in Tränen ausgebrochen und habe meinem Teamchef gesagt, ich werde nie mehr aufs Rad steigen, weil die Erfahrung so krass war. Jetzt, mit etwas Abstand, habe ich eine etwas andere Sicht darauf, aber unmittelbar nach dem Unfall war es heftig.

Sie werden also weiter Rennen fahren?

BRENNER: Ja, ich denke schon. Wir haben jetzt noch kein Rennen rausgepickt, aber wenn es gut läuft, will ich in dieser Saison schon noch ein paar Rennen fahren.

Für Marco Brenner war es wichtig, nicht allein zu sein

Wie haben Sie diese schwierige psychische Situation gemeistert?

BRENNER: Es war gerade am Anfang wichtig, nicht allein zu sein. Einen Tag nach dem Unfall, als meine Wunden genäht waren, bin ich im Rollstuhl mit Hilfe zu meiner Freundin nach Amsterdam geflogen. Da war ich zwei Wochen und habe da noch die restlichen Untersuchungen durchführen lassen. Die Unterstützung meiner Freundin und dann später meiner Familie war sehr wichtig, einfach, damit ich nicht allein war. Dann bin ich nach Hause, in die Nähe von Salzburg, geflogen. Ich bin jetzt in enger Abstimmung mit unserem Headcoach Sebastian Deckert und unserem Teamarzt. Ich bin mit der Unterstützung durch mein Rennteam Tudor pro cycling mega happy.

Wie verlief denn Ihr Heilungsprozess?

BRENNER: Die ersten zwei Wochen saß ich nur im Rollstuhl, lag im Bett oder auf der Couch. Wegen meiner Knieverletzung konnte ich ja nicht laufen und wegen meiner Schulterverletzung konnte ich auch keine Krücken benutzen. Sportlich habe ich mich sechs Wochen gar nicht bewegt. Dann bin ich langsam wieder auf das Rad gestiegen und habe fast gleichzeitig mit der Reha bei Hans Friedl bei Corox in Edling bei Rosenheim begonnen.

Warum dort?

BRENNER: Ich kenne Hans Friedl schon von verschiedenen Reha-Aufenthalten. Ich fühle mich da in guten Händen.

Warum dauerte es so lange, bis Sie wieder aufs Rad steigen konnten?

BRENNER: Es hat so lange gedauert, weil ich mit der Schwellung im Knie einfach keine Pedalumdrehung durchführen konnte. Am Anfang konnte man es auch nicht Training nennen. Da war ich 45 Minuten unterwegs. Das habe ich jetzt langsam gesteigert. Jetzt bin ich vom Trainingsvolumen fast wieder auf dem Level wie vor dem Unfall. Das liegt so zwischen zwei bis vier Stunden am Tag. Aber von der Intensität her brauche ich noch ein wenig. Es bewegt sich noch viel im Grundlagenbereich. Ich versuche es, nun kontinuierlich zu steigern, ohne mich zu überlasten.

Es hat sich schnell wieder normal angefühlt

Wie war es denn für Sie, als Sie zum ersten Mal wieder aufs Rennrad gestiegen sind?

BRENNER: Das erste Mal war es komisch, aber dann hat es sich schnell wieder normal angefühlt. Ich konzentriere mich jetzt darauf, einen kontinuierlichen Trainingsaufbau zu machen. Das ist eigentlich recht simpel. Ich habe meinen Rhythmus mit zweimal Reha in der Woche, bis die Balance der beiden Beine wieder passt, und versuche das Training weiter zu steigern.

Marco Brenner will mit einem Sportpsychologen zusammenarbeiten

Das Risiko im Radsport fährt immer mit. Zuletzt gab es auch einige Todesfälle. Die bekanntesten Verunglückten sind der Schweizer Gino Mäder bei der Tour de Suisse 2023, der Norweger André Drege bei der Österreich-Rundfahrt 2024 auf der Abfahrt vom Großglockner oder die Schweizerin Muriel Furrer, die einen Tag nach ihrem schweren Sturz bei den Straßenradsport-Weltmeisterschaften 2024 starb. Zuletzt verunglückte im Juli der Italiener Samuele Privitera beim Giro della Valle d’Aosta tödlich. Gehen Sie mit solchen Meldungen nach Ihren Erfahrungen jetzt anders um?

BRENNER: Ich denke schon. Da bekommt man schon vor Augen geführt, wie gefährlich der Radsport teilweise ist. Dann überlegt man sich zweimal, ob man noch Bock drauf hat. Unmittelbar nach meinem Unfall war es nicht so einfach, zu sagen, ich mache so weiter wie bisher. Jetzt habe ich meine Meinung geändert. Aber ich will auf jeden Fall das Ganze noch mit einem Sportpsychologen aufarbeiten. Ich denke, das ist wichtig, aber ich bin noch auf der Suche. Denn eigentlich habe ich trotz aller Unterstützung viel allein mit mir ausgemacht.

Marco Brenner, 23, ist in Augsburg geboren und lernte das Radsport-ABC bei den E-racers Augsburg, ehe er 2019 zum Team Auto Eder wechselte. 2021 unterschrieb er seinen ersten Profivertrag gleich beim damaligen WorldTour-Team „Team DSM“. Seit 2024 fährt er beim Schweizer Zweitdivisionär tudor pro cycling. Er ist mit der niederländischen Radsportlerin Maud Rijnbeek liiert. Sein Bruder Mauro, 21, fährt für das Team Lotto Kern-Haus PSD Bank.