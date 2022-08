Türkei - Deutschland beim Frauen-Fußball: Übertragung und Termin

In der WM-Qualifikation der Frauen trifft die Türkei auf Deutschland. Alle Infos zur Übertragung live im TV und Stream sowie den Termin des Spiels haben wir hier für Sie.

Die deutschen Fußball-Frauen haben bei der Frauen-EM vor wenigen Wochen eine starke Leistung hingelegt. Erst im Finale ist das DFB-Team von Martina Voss-Tecklenburg an den Gastgebern aus England gescheitert. Dennoch hat die Mannschaft über das gesamte Turnier starken Fußball gespielt, weshalb nun auch die Hoffnung auf eine erfolgreiche Frauen-WM 2023 steigt. Die deutsche Elf hat sich bereits sicher für das Turnier im kommenden Jahr qualifiziert - es steht aber noch nicht fest ob auf dem 1. oder 2. Platz der Gruppe H. Nach einer Niederlage gegen Serbien steht Deutschland zwar noch immer mit 21 Punkten auf dem ersten Platz, doch das serbische Team liegt nun mit 18 Punkten nur noch knapp hinter den deutschen Frauen. Zwei Spiele werden in der WM-Qualifikation noch ausgetragen. Deutschland muss davon nur eines gewinnen, um sich den 1. Platz in der Gruppe zu sichern.

Wann findet das Qualifikationsspiel zwischen der Türkei und Deutschland statt? Wie läuft die Übertragung und gibt es die Partie auch im Free-TV zu sehen? Die Antworten auf diese Fragen und alle Infos zum Spiel zwischen der Türkei und Deutschland finden Sie hier.

Türkei gegen Deutschland: Datum und Uhrzeit für den Anstoß beim Frauenfußball

Das WM-Qualifikationsspiel zwischen der Türkei und Deutschland findet am 3. September 2022 statt. Anpfiff der Partie ist um 17 Uhr in der Timsah Arena Stadyumu in der türkischen Stadt Bursa.

Video: dpa

Frauenfußball-Übertragung: Türkei - Deutschland live im Free-TV und Stream

Das Qualifikationsspiel zwischen der türkischen und der deutschen Nationalmannschaft wird es live im Free-TV im ZDF zu sehen geben. Neben der Übertragung im Fernsehen können Sie die Partie auch im kostenlosen Live-Stream des ZDF verfolgen. Die wichtigsten Infos zur Übertragung des Spiels haben wir hier für Sie:

Spiel: Türkei vs. Deutschland, Qualifikation zur Frauen-WM 2023, Gruppe H

Türkei vs. Deutschland, Qualifikation zur Frauen-WM 2023, Gruppe H Datum: Samstag, 3. September 2022

Samstag, 3. September 2022 Uhrzeit: 14.45 Uhr

14.45 Uhr Stadion: Timsah Arena Stadyumu, Bursa

Timsah Arena Stadyumu, Bursa Übertragung im Free-TV: ZDF

ZDF Übertragung im Live-Stream: ZDF

Der kostenlose Live-Stream des ZDF ist genau wie die Fernsehübertragung gebührenfinanziert und daher im gesamten Bundesgebiet ohne Zusatzkosten abrufbar. Alle gestreamten Inhalte sind nach der Ausstrahlung in der Regel ein Jahr lang abrufbar. Als Reporter ist für die Partie Norbert Galeske vor Ort und die Moderation im Studio übernimmt Sven Voss.

Türkei - Deutschland: Bilanz der beiden Frauen-Nationalteams

Laut fussballdaten.de sind sich die Frauen-Teams aus der Türkei und Deutschland bisher sechs Mal auf dem Rasen begegnet. Die Gesamtstatistik spricht eine eindeutige Sprache: Alle sechs Begegnungen konnten die deutschen Frauen für sich entscheiden. Besonders bezeichnend ist hier auch das Torverhältnis: In den sechs Spielen schoss Deutschland 48 Tore, während die Türkinnen nur ein einziges Mal einen Ball im Tor des deutschen Teams versenken konnten. Auch die letzte Begegnung der beiden Mannschaften war ein wahres Schützenfest für die DFB-Elf.

Lesen Sie dazu auch

Im Hinspiel der WM-Qualifikation im November 2021 gewann Deutschland mit 8:0. Die Mannschaft von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg geht als klarer Favorit in das Match und kann sich mit einem Sieg als Gruppenerster in Gruppe H für die Weltmeisterschaft 2023 qualifizieren. (AZ)