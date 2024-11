Comaneci-Trainer Bela Karolyi gestorben

Der erfolgreiche, aber auch umstrittene Turntrainer Bela Karolyi ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Wie der Verband USA Gymnastics mitteilte, ist der gebürtige Rumäne bereits am Freitag gestorben. Unter Karolyi und seiner Frau Martha, die 1981 in die USA geflohen und dort mehr als 30 Jahre tätig waren, wurden die US-Turnerinnen zu einer der Top-Nationen. Das Ehepaar brachte zahlreiche Olympiasiegerinnen und Weltmeisterinnen hervor. Karolyis erster großer Star war Rumäniens Ausnahme-Könnerin Nadia Comaneci, die als 14-Jährige den Olympischen Spielen 1976 in Montreal Gold gewann.

Karolyi, der von 2001 bis 2016 Koordinator der Nationalmannschaft war, und seine Frau standen aber auch für ihre harten Trainingsmethoden sowie den rüden Umgang mit den Sportlern in der Kritik. Zudem war es in ihrer Amtszeit zum Missbrauchsskandal Larry Nassar gekommen. Dieser war mehr als 20 Jahre Arzt des US-Turnverbandes und der Turnerinnen an der Michigan State University. In dieser Zeit soll er bis zu seiner Verhaftung im Herbst 2016 265 Frauen und Mädchen sexuell missbraucht haben, darunter die Olympiasiegerinnen Simone Biles, Aly Raisman und McKayla Maroney.

Karolyi trainierte mit harter Hand

Nach Aussagen von zahlreichen ehemaligen Turnerinnen und Turnern seien die Karolyis Teil eines Systems gewesen, das eine repressive Kultur geschaffen habe, die Nassars Verhalten jahrelang unkontrolliert habe laufen lassen. Sie stritten jegliche Verantwortung ab und erklärten, sie hätten nichts von Nassars Verhalten gewusst.

USA Gymnastics beendete schließlich eine Vereinbarung mit den Karolyis. Allerdings erst, nachdem US-Superstar Simone Biles den Verband dafür zur Rede gestellt hatte, sie an einem Ort trainieren zu lassen, an dem viele Turnerinnen sexuellen Missbrauch erfahren mussten.

Erfolgreich, aber auch umstritten: Bela Karolyi. Foto: Travis Bartoshek/The Huntsville Item via AP/dpa

Bela Karolyi machte Nadia Comaneci mit 14 Jahren zur Olympiasiegerin. Foto: -/AFP/dpa