Deutschland ist beim TSV Firnhaberau zu Gast

Der Verein richtet in Gersthofen für den Deutschen Turnerbund nicht nur die nationale Meisterschaft in Gymnastik und Tanz aus. Es gehen auch zwei Augsburger Gruppen an den Start.

Die Aufregung bei der Firnhaberauer Trainerin Carmen Oharek ist groß. Die Dekoration muss organisiert werden, Eltern für den Kuchenverkauf eingeteilt und die Bestuhlung geplant werden. Dazwischen steht die 32-jährige Mama, die als Lehrerin in Gersthofen arbeitet, in der Halle. Als Trainerin und Tänzerin. Bei den Deutschen Meisterschaften „Gymnastik und Tanz“ will sie es nochmal wissen. Der TSV Firnhaberau richtet für den Deutschen Turnerbund (DTB) in der Turnhalle der Mittelschule in Gersthofen die Veranstaltung aus.

"Dance Generation" und "X-Dream" vertreten den TSV Firnhaberau

Am Samstag und Sonntag treten Deutschlands beste Gruppen aus dem Bereich „Gymnastik und Tanz“ gegeneinander an. Zwei Gruppen des Vereins haben sich auf den Bayerischen Meisterschaften Ende April direkt für diesen Wettkampf qualifiziert: Bei den Erwachsenen ist es die „Dance Generation“. Bei der Jugend die „X-Dream“. „Es ist für uns jedes Mal ein unbeschreibliches Ereignis“, erklärt Carmen Oharek, die am Samstag und Sonntag selbst mit auf der Wettkampffläche stehen wird. Die Vereine kommen bis aus Oldenburg in Niedersachsen, Bremen oder Ueckermünd in Mecklemburg-Vorpommern. Genauso weit müssen auch die jungen Damen aus der Firnhaberau zu Wettkämpfen fahren, wenn die anderen Vereine als Ausrichter fungieren.

Zweiter Wettkampf auf Bundesebene

Nach dem Deutschland-Cup DTB-Dance im September 2019 sind die Deutschen Meisterschaften in der Sportart Gymnastik und Tanz der zweite Wettkampf auf Bundesebene, den der TSV Firnhaberau ausrichtet. Hier müssen alle Gruppen jeweils eine Gymnastikübung und einen Tanz zeigen. Für beides gibt es einen Anforderungskatalog mit verschiedenen Elementen. Wer am Ende die meisten Punkte in den Bereichen Choreografie, Schwierigkeiten und Ausführung erreicht, darf sich Deutscher Meister nennen

Deutsches Meisterschaft am Wochenende in der Sporthalle der Mittelschule in Gersthofen

Der Wettkampf findet am 30. September und 1. Oktober 2023 in der Sporthalle der Mittelschule an der Schubertstraße in Gersthofen statt. Der Vorentscheid beginnt am Samstag um 12 Uhr. Am Sonntag starten die Finale bereits um 9 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro.